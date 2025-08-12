Разделы

Malwarebytes Labs


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки 2
15.06.2023 Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить 1
30.09.2021 Совершена кибератака на российского создателя баллистических ракет 1
03.09.2021 Найден способ слежки за любым пользователем Android. Стороннее ПО и навыки хакера не требуются 1
09.08.2021 «Северокорейская» уязвимость в Internet Explorer используется для атак на крымских пользователей 1
05.08.2021 Что такое кейлогер и как его обнаружить в компьютере 1
03.08.2021 Windows начала автоматически блокировать ПО для скачивания торрентов и майнинга 1
16.06.2021 Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей 1
22.04.2021 Интерпол поддержит коалицию по борьбе со сталкерским ПО 1
09.04.2021 Взломан сервер обновлений Gigaset. Владельцам смартфонов постоянно устанавливается вредоносное ПО 1
04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян 1
29.01.2021 Разработчика VPN и файерволлов «изощренно» взломали через его собственные разработки 1
02.11.2020 Хакеры научились атаковать ПК через систему обработки ошибок Windows 1
28.07.2020 В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет 2
24.07.2020 Тысячи устройств Garmin превратились в «кирпичи». Хакеры взломали ее системы и требуют миллионы долларов выкупа 1
08.07.2020 Хакеры научились прятать ПО для краж с кредиток в крошечных иконках браузеров 1
22.04.2020 Во всех популярных антивирусах для Windows, macOS и Linux найден механизм самоуничтожения. Видео 1
09.04.2020 Российских пользователей Android терзает сверхживучий троян. Он не удаляется после сброса к заводским настройкам 1
14.02.2020 На пользователей Android напал «неубиваемый» троян 1
13.01.2020 На субсидируемых правительством США смартфонах для малоимущих стоят неудаляемые трояны 1
19.11.2019 «Лаборатория Касперского» и еще девять организаций объединись для борьбы со сталкерским ПО 1
15.03.2019 Предустановленные пароли в Windows и Linux абсолютно бессильны перед атакой редкого типа 1
18.02.2019 Киберпреступники от криптомайнеров возвращаются к троянам 2
01.02.2019 Пользователи iPhone и iPad против своей воли зарабатывают деньги для рекламных мошенников 1
22.11.2018 Хакеры изощренно подставили конкурентов перед покупателями криминальных данных 1
12.09.2018 Популярный антивирус для Mac оказался китайским шпионом 1
13.04.2018 Знаменитый торрент-клиент стал массово распознаваться антивирусами как угроза 1
26.03.2018 Госдепартамент США покупает приборы для взлома iPhone в 13 раз дешевле, чем российские силовики 1
11.08.2017 От вируса под Mac спасает только переустановка ОС 1
06.06.2017 «Системный софт» выводит на рынок услугу по защите от вирусов-вымогателей 1
23.01.2017 Редкий троян для Mac OS три года терроризировал медицинские компании 1
09.01.2017 Новый вирус превращает компьютеры Apple в «кирпичи» 1
06.06.2014 Microsoft предупреждает: хак для Windows XP не гарантирует безопасность ОС 1
06.06.2008 Malwarebytes Anti-Malware 1.15: обнаружение и удаление вредоносного ПО 1
30.05.2008 Malwarebytes Anti-Malware 1.13: обнаружение и удаление вредоносного ПО 1

