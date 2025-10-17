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Garmin Connect

Garmin Connect

Garmin Connect — одно из самых популярных приложений для фитнеса

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.10.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в фитнес-приложении Garmin Connect 1
05.06.2025 Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM 1
03.12.2024 Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы 1
18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 1
09.02.2022 Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin 3
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1
04.09.2020 Garmin выводит на рынок РФ «цифрового тренера» для автоспортcменов 1
28.07.2020 В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет 1
24.07.2020 Тысячи устройств Garmin превратились в «кирпичи». Хакеры взломали ее системы и требуют миллионы долларов выкупа 1
11.03.2020 Банк «Открытие» при поддержке Mastercard запустил сервис Garmin Pay 1
30.08.2019 Garmin выпустила линейку часов fenix 6 2
23.04.2018 Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 1
28.12.2017 Garmin представила новый трекер активности vívofit 4 1
27.12.2017 ВТБ запускает Garmin Pay для своих клиентов 1
19.12.2017 Райффайзенбанк запускает Garmin Pay для держателей банковских карт 1
19.12.2017 «Тинькофф Банк» запускает Garmin Pay 1
16.11.2017 Garmin начала российские продажи интеллектуального трекера активности Vivosport 1
05.09.2017 Время для спорта и новых технологий 1
05.09.2017 Garmin представила смарт-часы со спорт-приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS 1
26.07.2017 Garmin представила носимые навигаторы Foretrex 601 и 701 1
07.07.2017 «Навиком» поддержит разработчиков приложений для устройств Garmin 2
02.06.2017 Garmin представила часы премиум-класса Approach S60 с GPS для гольфа. Фото 1
11.05.2017 Garmin выпустила морские смарт-часы нового поколения 1
13.04.2017 Garmin представила компактный трекер vívosmart 3. Фото 3
30.03.2017 Garmin представила спортивные часы Forerunner 935 и датчик Running Dynamics Pod. Фото 1
18.01.2017 Garmin представила новые приложения для пользователей Connect IQ Store 2
21.11.2016 Garmin превращает дисциплину в игру 1
01.12.2015 Смарт-часы Garmin vivoactive: На земле, на воде и в воздухе 5
02.11.2015 Garmin Index - весы, которые знают всё 1
12.05.2015 Самые ожидаемые смарт-часы 2015 года 1
15.01.2015 Garmin Vivoactive - часы, путеводитель, тренер 1
27.08.2010 Garmin расширила линейку навигаторов для велосипедистов 1

Публикаций - 36, упоминаний - 47

Garmin Connect и организации, системы, технологии, персоны:

Garmin - Гармин 232 35
Apple Inc 13113 5
Samsung Electronics 11029 4
Huawei 4651 4
Xiaomi 2211 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 108 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 921 3
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 41 3
Malwarebytes Labs 40 2
Polar - Полар 115 2
Meta Platforms - Facebook 4615 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1337 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1756 2
Google LLC 12648 2
Evil Corp - Хакерская группировка 13 2
Pebble Technology 61 1
Fox-IT Holding B.V. 5 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Positive Technologies - PT SWARM 53 1
Вымпел-Протект 1 1
Навиком - Navicom 17 1
Suunto 10 1
X Corp - Twitter 2935 1
Восход ФГБУ НИИ 720 1
Lenovo Group 2444 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 409 1
BBK OPPO Electronics 480 1
HTC Corporation 1512 1
Lenovo Motorola 3562 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1509 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Uber 355 2
Кредит Европа банк 66 1
Гранит 56 1
LVMH Louis Vuitton 31 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Лента - Монетка - торговая сеть 68 1
МКБ - Московский кредитный банк 652 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1054 1
Альфа-Банк 1971 1
Visa International 1992 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2408 1
ПСБ - Промсвязьбанк 957 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 623 1
Русский стандарт Банк 506 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5950 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 225 1
ФСБ РФ ЦСН - Центр специального назначения ФСБ России (спецназ) 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3633 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 629 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 207 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26662 23
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1376 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13208 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8483 16
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 13
Часы - Watch 1054 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10639 10
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 120 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6390 9
Оповещение и уведомление - Notification 5877 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3249 8
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2097 8
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 7
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 886 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7909 7
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1400 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1796 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3982 5
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 286 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7374 5
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 271 5
Шагомер - Педометр - Pedometer 83 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13442 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5487 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10725 4
Аксессуары 4264 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2511 4
Монохромное изображение - Monochrome image 642 4
Часы - Будильник - Alarm clock 266 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 4
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 360 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9280 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1496 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2478 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1962 3
Силиконы - полиорганосилоксаны 293 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5161 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5238 20
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 34 14
Garmin Pay 23 9
Google Android 15202 7
Huawei Watch - Умные часы 144 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 573 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2970 5
Apple iOS 8556 4
Samsung Galaxy 1028 4
Garmin Forerunner 19 3
Garmin Elevate 3 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3539 3
Apple - App Store 3098 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 735 3
Google Android Wear OS 108 3
Fenix 15 3
Samsung Galaxy Gear 154 2
Garmin Venu 5 2
Garmin Express 4 2
Garmin Fenix 9 2
Garmin Edge 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7600 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Apple Pay 519 2
Honor Band - Фитнес-трекер 44 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 523 2
Huawei Band - Умный браслет 33 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 85 2
Samsung Galaxy Watch - умные часы 84 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 544 2
Strava 18 2
AMD Sapphire 75 2
Samsung Galaxy Fit 8 2
Apple Fitness 11 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 1
Volkswagen Audi R - спортивный автомобиль 24 1
Pebble Time - Умные часы 11 1
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 2
Бендерский Эдуард 1 1
Чижевский Ян 10 1
Бендерская Алена 1 1
Кулаков Артем 2 1
Соловьев Алексей 97 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Деменюк Юлия 11 1
Якубец Максим 4 1
Бочеров Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5473 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 7
Европа 24933 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 3
Азия - Азиатский регион 5908 3
Сатурн - Титан (спутник) 531 2
Южная Корея - Республика 7037 2
Солнечная система - Solar system 2568 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
Земля - планета Солнечной системы 10844 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1083 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 1
Африка - Африканский регион 3637 1
Ближний Восток 3146 1
Италия - Итальянская Республика 4500 1
Франция - Французская Республика 8161 1
Китай - Тайвань 4238 1
Украина 7915 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6717 23
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1115 12
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 828 10
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Спорт - Ходьба 61 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7460 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11671 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7497 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1703 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1349 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 2
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Увлечения и хобби - Hobbies 394 1
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1898 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3845 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1510 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 3
ZDnet 663 2
Daily Mail 58 1
Reddit 395 1
Медуза - Meduza 48 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
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