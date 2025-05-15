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Чижевский Ян


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Positive Technologies помогла исправить уязвимости в отечественной системе управления сайтами NetCat CMS 1
31.10.2024 К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024 1
21.12.2023 «Роза Хутор» использует искусственный интеллект для управления гостевыми потоками на канатных дорогах 1
15.12.2023 Dr. Reddy’s успешно внедрила решение на основе искусственного интеллекта компании Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 1
16.10.2023 Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам 1
09.10.2023 Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Чижевский Ян и организации, системы, технологии, персоны:

Rubbles - Раблз 33 5
К2Тех - К2 НейроТех 21 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 524 1
K2 - К2РУ - SourceCode 101 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 446 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 651 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4613 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9522 1
DDR - Double data rate 2790 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3873 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2212 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3273 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Rubbles DAS - Rubbles Data Application Suite - Rubbles DSW - Rubbles Data Science Workspace 3 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 141 1
Фонарев Александр 5 2
Вишняк Олег 8 1
Соловьев Алексей 91 1
Павлов Василий 5 1
Сабиров Рушан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Индия - Bharat 5531 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 50 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6499 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 203 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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