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Чижевский Ян
УПОМИНАНИЯ
Чижевский Ян и организации, системы, технологии, персоны:
|Rubbles - Раблз 33 5
|К2Тех - К2 НейроТех 21 1
|Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 524 1
|K2 - К2РУ - SourceCode 101 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
|Rubbles DAS - Rubbles Data Application Suite - Rubbles DSW - Rubbles Data Science Workspace 3 1
|Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 141 1
|Фонарев Александр 5 2
|Вишняк Олег 8 1
|Соловьев Алексей 91 1
|Павлов Василий 5 1
|Сабиров Рушан 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
|Индия - Bharat 5531 1
|Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 50 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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