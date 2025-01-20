Rubbles - Раблз

Rubbles – российская IT-компания, основанная в 2014 году выходцами из «Яндекса» и специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых процессов крупного бизнеса с применением технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта. Продукты компании используются в повседневной операционной деятельности крупнейших банков, ритейл-сетей, фармацевтических компаний, нефтегазовых предприятий, компаний горно-металлургического комплекса и других организаций в России и по всему миру. Для создания аналитических продуктов Rubbles использует технологическую платформу собственной разработки.