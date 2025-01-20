Rubbles Раблз
Rubbles – российская IT-компания, основанная в 2014 году выходцами из «Яндекса» и специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых процессов крупного бизнеса с применением технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта. Продукты компании используются в повседневной операционной деятельности крупнейших банков, ритейл-сетей, фармацевтических компаний, нефтегазовых предприятий, компаний горно-металлургического комплекса и других организаций в России и по всему миру. Для создания аналитических продуктов Rubbles использует технологическую платформу собственной разработки.
Rubbles и организации, системы, технологии, персоны:
|Зараковский Александр 7 7
|Макеев Дмитрий 18 6
|Чижевский Ян 5 5
|Фонарев Александр 5 5
|Корнев Александр 6 3
|Дырмовский Дмитрий 129 2
|Петров Кирилл 34 2
|Могильников Алексей 3 2
|Дробышевская Алена 9 2
|Крушинский Александр 22 2
|Пронина Екатерина 2 2
|Белоусов Максим 108 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Молодых Владимир 28 1
|Седелев Олег 3 1
|Бакшинский Олег 13 1
|Порубов Виталий 6 1
|Сизов Алексей 14 1
|Нодель Петр 1 1
|Чурсина Оксана 1 1
|Гущин Михаил 1 1
|Сенечкина Наталья 1 1
|Кантор Виктор 19 1
|Демидов Дмитрий 21 1
|Сабашный Вадим 5 1
|Козерог Константин 10 1
|Мартынов Антон 20 1
|Шилов Максим 14 1
|Шилов Сергей 91 1
|Аверин Алексей 5 1
|Павлов Василий 5 1
|Славкина Татьяна 4 1
|Сабиров Рушан 2 1
|Бельский Роман 3 1
|Мазур Дмитрий 3 1
|Бренес Мария 3 1
|Волошин Александр 13 1
|Архипов Антон 2 1
|Кирбабин Олег 1 1
|Diender Edwin - Диндер Эдвин 3 1
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