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Rubbles Раблз

Rubbles - Раблз

Rubbles – российская IT-компания, основанная в 2014 году выходцами из «Яндекса» и специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых процессов крупного бизнеса с применением технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта. Продукты компании используются в повседневной операционной деятельности крупнейших банков, ритейл-сетей, фармацевтических компаний, нефтегазовых предприятий, компаний горно-металлургического комплекса и других организаций в России и по всему миру. Для создания аналитических продуктов Rubbles использует технологическую платформу собственной разработки.


20.01.2025 Сеть Hoff  переходит на платформу от Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 1
20.01.2025 Сеть Hoff переходит на платформу от Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 1
19.12.2024 «Дикси» внедрит платформу Rubbles Planning Force для прогнозирования спроса и оптимизации запасов 1
13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
12.12.2024 ИТ-компании IBS и Rubbles расширяют сотрудничество в сфере интегрированного бизнес-планирования 1
31.10.2024 К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024 2
21.10.2024 X5 Group построит новую систему для оптимизации запасов на базе Rubbles replenishment 1
08.10.2024 «Лемана ПРО» внедрила CVM-платформу от российского разработчика Rubbles 1
09.09.2024 «Аптечная сеть 36,6» перешла на российскую систему целевого маркетинга 1
20.05.2024 «Норникель» повысил точность смешивания концентратов на Надеждинском МЗ благодаря решению от Rubbles 1
Искусственный интеллект 2023 1
15.01.2024 Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой 2
21.12.2023 «Роза Хутор» использует искусственный интеллект для управления гостевыми потоками на канатных дорогах 1
15.12.2023 Dr. Reddy’s успешно внедрила решение на основе искусственного интеллекта компании Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 2
30.11.2023 IBS и Rubbles заключили партнерское соглашение о продвижении решений для оптимизации целевого маркетинга 2
28.11.2023 ГенИИ контента: как с помощью искусственного интеллекта оптимизировать целевой маркетинг 1
IBP-системы 2023 1
19.10.2023 Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles 1
16.10.2023 Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам 3
09.10.2023 Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам 3
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 1
19.07.2023 Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными 1
07.07.2023 Rubbles запустил платформу генеративного ИИ для крупного бизнеса 1
22.06.2023 Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 90% 1
22.06.2023 Искусственный интеллект изменит мировую экономику 1
15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 1
02.03.2023 «Рексофт консалтинг» оценила потенциал экспорта российского ПО 1
06.12.2022 Александр Фонарев, Rubbles: Переиспользование общих компонентов позволит экономить до 70% при разработке Data Science приложений 1
11.11.2022 МТС объявляет о партнерстве с компанией Rubbles 1
08.11.2021 Mars Petcare внедрил искусственный интеллект для оптимизации промоакций 1
20.09.2021 Искусственный интеллект будет предлагать товары покупателям «Утконоса» 2
06.04.2021 Henkel оптимизировала промоакции с помощью ИИ-решения Rubbles 1
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1

Публикаций - 33, упоминаний - 42

Rubbles и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 4
Прогноз 1650 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Accenture plc 682 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
i-Free Just AI 31 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
Цифра ГК 2426 2
Optimacros - Оптимакрос 55 2
Huawei 3932 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Cisco Systems 5114 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Huawei Technologies 399 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Рексофт - Reksoft 418 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
OpenAI 217 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 46 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
McKinsey & Company Int 248 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Google LLC 11775 1
NICE Systems 64 1
Открытые технологии 701 1
Verint Systems 38 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Лента - Утконос 177 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Ак Барс Банк 272 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 5 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Синара Банк - ДелоБанк 35 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 53 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 8 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - Чижик 38 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 19 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 19
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 7
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 3
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 24 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
OpenAI ChatGPT 338 5
Rubbles Customer Insight CVM-платформа 5 5
Rubbles MLOps Suite - Rubbles Generative AI Suite 4 4
Rubbles Planning Force 4 4
Rubbles DAS - Rubbles Data Application Suite - Rubbles DSW - Rubbles Data Science Workspace 3 3
Microsoft 365 Copilot 115 3
Midjourney - нейросеть 55 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 3
Microsoft Office 3734 2
Rubbles Replenishment 2 2
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
МТС Big Data 265 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
МТС GeoEffect - геоаналитическая платформа 5 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Statista 229 1
Т1 Data Science Workspace 3 1
Apache Airflow 44 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Yandex DataSphere 25 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
MLflow 14 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Kubeflow 7 1
OpenAI DALL-E 23 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Amazon Web Services - AWS SageMaker 5 1
Rubbles Campaign CVM-платформа 1 1
Rubbles Content Hub 1 1
Rubbles Assortment Planning 1 1
Rubbles Price Planning 1 1
Rubbles Promo Planning & Optimization 1 1
Rubbles Demand Planning 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Зараковский Александр 7 7
Макеев Дмитрий 18 6
Чижевский Ян 5 5
Фонарев Александр 5 5
Корнев Александр 6 3
Дырмовский Дмитрий 129 2
Петров Кирилл 34 2
Могильников Алексей 3 2
Дробышевская Алена 9 2
Крушинский Александр 22 2
Пронина Екатерина 2 2
Белоусов Максим 108 1
Аршавский Анджей 31 1
Молодых Владимир 28 1
Седелев Олег 3 1
Бакшинский Олег 13 1
Порубов Виталий 6 1
Сизов Алексей 14 1
Нодель Петр 1 1
Чурсина Оксана 1 1
Гущин Михаил 1 1
Сенечкина Наталья 1 1
Кантор Виктор 19 1
Демидов Дмитрий 21 1
Сабашный Вадим 5 1
Козерог Константин 10 1
Мартынов Антон 20 1
Шилов Максим 14 1
Шилов Сергей 91 1
Аверин Алексей 5 1
Павлов Василий 5 1
Славкина Татьяна 4 1
Сабиров Рушан 2 1
Бельский Роман 3 1
Мазур Дмитрий 3 1
Бренес Мария 3 1
Волошин Александр 13 1
Архипов Антон 2 1
Кирбабин Олег 1 1
Diender Edwin - Диндер Эдвин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 23
Беларусь - Белоруссия 5637 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 2
Армения - Республика 2280 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Ближний Восток 2942 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Япония 13282 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка Латинская 1811 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Канада 4881 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Индия - Bharat 5431 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 49 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 7
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 3
Экономический эффект 1067 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Философия - Philosophy 444 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 4
IDC - International Data Corporation 4910 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Fortune Business Insights 15 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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