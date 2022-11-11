МТС объявляет о партнерстве с компанией Rubbles

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о заключении стратегического партнерства с Rubbles — российским поставщиком решений для оптимизации бизнеса на основе больших данных. Компании будут совместно разрабатывать продукты для разных отраслей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС и Rubbles планируют запустить ряд совместных продуктов на основе рекомендательных моделей, гео- и товарной аналитики, а также инфраструктурных решений для работы с большими данными. Они могут быть интересны заказчикам из сегментов ретейла, HoReCа, туризма, недвижимости, промышленности и финансов. Компании будут обмениваться экспертизой и наработками в сфере data science для того, чтобы повышать качество своих моделей.

Rubbles специализируется на оптимизации бизнес- и технологических процессов на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта. Компания помогает автоматизировать анализ спроса, ценообразование, контроль за технологическим процессом, а также персонализировать клиентские коммуникации. Для создания аналитических продуктов Rubbles использует технологическую платформу собственной разработки.

«Рынку нужно больше отечественных решений, которые будут гарантировать непрерывность бизнеса и в меньшей степени зависеть от политической и экономической ситуации. В планах МТС – расширение портфеля продуктов на основе Big Data и дальнейшая экспансия data-based решений во все бизнес-вертикали компании. Партнерство с Rubbles – одним из лидеров российского AI-сегмента — позволит нам сократить финансовые и временные затраты на разработку моделей и продуктов. В долгосрочной перспективе экономический эффект может достичь миллиардов рублей», — отметил директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

«Мы видим большие перспективы роста на российском рынке Big Data решений для крупного бизнеса и уверены, что партнерство с компанией МТС, являющейся одним из лидеров по объему накопленных данных и технологиям работы с ними, поможет в развитии и расширении как продуктовой линейки, так и инфраструктурных решений Rubbles», — отметил сооснователь и руководитель платформы Rubbles Александр Фонарев.

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Центр Big Data МТС основан в 2015 г. Разработки центра используется в большинстве бизнес-вертикалей МТС: для развития сети связи, определения локаций для салонов и графиков работы сотрудников розницы, создания рекомендательных моделей онлайн-кинотеатра Kion и сервиса «Строки», разработки антиспам системы. На основе аналитики больших данных работают геоаналитическая платформа GeoEffect, скоринговые модели и рекламная платформа МТС Маркетолог.

Rubbles – российская ИТ-компания, основанная в 2014 г. выходцами из «Яндекса» и специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых процессов крупного бизнеса с применением технологий анализа данных и искусственного интеллекта. Продукты компании используются в повседневной операционной деятельности крупнейших банков, ритейл-сетей, фармацевтических компаний, нефтегазовых предприятий, компаний горно-металлургического комплекса и других организаций в России и по всему миру. Для создания аналитических продуктов Rubbles использует технологическую платформу собственной разработки.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.