Синара Банк - Синар Лаб - SKB_Lab - СКБ Лаб

Синара Лаб с 2016 года создает и развивает финтех-сервисы Банковской группы Синара, центром которой является один из региональных российских банков – Банк Синара. В состав группы входят калужский Газэнергобанк, микрокредитная компания СБ-финанс. В периметре Банка Синара также развивается Делобанк — банк для предпринимателей, обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами. Наряду с банковским бизнесом для розничных и корпоративных клиентов, в группе развивается инвестиционное направление, которое работает под брендом Инвестиционный банк «Синара».