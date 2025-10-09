Синара Банк - Синар Лаб - SKB_Lab - СКБ Лаб

Разделы

Синара Лаб с 2016 года создает и развивает финтех-сервисы Банковской группы Синара, центром которой является один из региональных российских банков – Банк Синара. В состав группы входят калужский Газэнергобанк, микрокредитная компания СБ-финанс. В периметре Банка Синара также развивается Делобанк — банк для предпринимателей, обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами. Наряду с банковским бизнесом для розничных и корпоративных клиентов, в группе развивается инвестиционное направление, которое работает под брендом Инвестиционный банк «Синара».

УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 Uniteller и «Синара Лаб» договорились при поддержке Гознака продвигать проекты в рамках национальной Платформы цифрового рубля 1
04.04.2024 SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль» 1
19.10.2023 Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles 1
15.06.2023 Банк «Синара» значительно сократил потребление бумаги благодаря цифровым технологиям 1
31.10.2019 Алексей Флоринский, SimbirSoft -

О плюсах и минусах выделенных команд

 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Синара Банк и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 102 2
Yandex - Яндекс 8211 1
Rubbles - Раблз 36 1
Синара Банк - ДелоБанк 59 3
Синара ГК - Sinara Group 114 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Ингосстрах СПАО 447 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 446 1
АльфаСтрахование СГ 348 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5142 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12040 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4362 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4409 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5770 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1196 2
Электронный документ - Electronic document 1516 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16962 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7423 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1597 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30852 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4489 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6722 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16849 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1570 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7278 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11190 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 718 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 668 1
DevOps - Development и Operations 1021 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13196 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8137 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 426 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5236 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2311 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3390 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1294 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1167 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2250 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7898 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 203 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 243 1
Google Android 14541 1
Apple iOS 8153 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Ларионова Лариса 1 1
Савиных Андрей 1 1
Аверин Алексей 5 1
Макеев Дмитрий 19 1
Флоринский Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 678 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1033 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3764 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2343 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 908 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4267 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2693 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6157 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
