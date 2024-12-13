Макеев Дмитрий
Макеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 3
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
|Вахнин Павел 53 4
|Гурзов Константин 19 3
|Натрусов Артем 284 3
|Сотин Денис 205 3
|Гревцев Александр 31 3
|Петров Алексей 34 3
|Минофьев Сергей 8 3
|Плетнев Артем 10 3
|Барташев Николай 7 3
|Красильников Михаил 5 3
|Аскаров Тимур 4 3
|Клепиков Алексей 117 2
|Соколовский Александр 40 2
|Шадура Максим 17 2
|Минаев Алексей 10 2
|Калинин Андрей 32 2
|Соколов Ренат 8 2
|Клушкин Владимир 6 2
|Ромашев Денис 4 2
|Бантуков Кирилл 3 2
|Руденко Владимир 5 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Шингарев Павел 16 1
|Колесников Андрей 85 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Парменова Наталия 63 1
|Гребельный Антон 21 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Подрябинников Алексей 19 1
|Сидоров Алексей 19 1
|Урбанский Владимир 26 1
|Пауков Сергей 14 1
|Ткаченко Сергей 15 1
|Федяев Павел 2 1
|Ежов Василий 42 1
|Логинов Станислав 31 1
|Сафронов Андрей 5 1
|Жуков Андрей 5 1
|Евстратов Алексей 3 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.