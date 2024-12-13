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Индексная книга (каталог) CNews*
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Макеев Дмитрий



13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
09.09.2024 «Аптечная сеть 36,6» перешла на российскую систему целевого маркетинга 1
01.08.2024 «Платформикс» обеспечил защиту цифровой инфраструктуры «Кордианта» с помощью решений UserGate 1
31.07.2024 Шинный кластер «Кордиант» переходит на отечественные ИT-решения в области информационной безопасности 1
30.11.2023 IBS и Rubbles заключили партнерское соглашение о продвижении решений для оптимизации целевого маркетинга 1
28.11.2023 ГенИИ контента: как с помощью искусственного интеллекта оптимизировать целевой маркетинг 1
19.10.2023 Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles 1
30.03.2023 IBS проводит обследование для внедрения системы автоматизации производства в компании «Кордиант» 1
20.09.2021 Искусственный интеллект будет предлагать товары покупателям «Утконоса» 1
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
18.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
04.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
26.09.2014 SAP открыла в России центр реагирования на критические проблемы 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Макеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Rubbles - Раблз 33 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
Yandex - Яндекс 7340 2
8213 2
Crayon. 19 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Ростелеком 9701 1
SAP SE 5279 1
Huawei 3933 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Google LLC 11775 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
DXDO - Ди-Икс-До 1 1
ТехЛАБ 26 1
Синара Банк - Синар Лаб - SKB_Lab - СКБ Лаб 4 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Altcraft - Альткрафт 3 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 11
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 3
Казахмыс - Kazakhmys 51 3
Руснарбанк КБ 9 3
Благосостояние НПФ 51 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 2
Ингосстрах СПАО 421 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Газпром нефть 618 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Лента - Утконос 177 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
ЭФКО ГК 22 1
Бурсервис НПП 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Газпром ПАО 1342 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Синара Банк - ДелоБанк 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Петербургский метрополитен ГУП 136 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 2
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 80 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
UserGate MC - UserGate Management Center 10 2
UserGate VE - UserGate Virtual Edition - виртуальные межсетевые экраны 3 2
Rubbles Customer Insight CVM-платформа 5 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
SAP ЦОД 15 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Rubbles Campaign CVM-платформа 1 1
Rubbles Content Hub 1 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Rubbles MLOps Suite - Rubbles Generative AI Suite 4 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 26 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 30 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
Вахнин Павел 53 4
Гурзов Константин 19 3
Натрусов Артем 284 3
Сотин Денис 205 3
Гревцев Александр 31 3
Петров Алексей 34 3
Минофьев Сергей 8 3
Плетнев Артем 10 3
Барташев Николай 7 3
Красильников Михаил 5 3
Аскаров Тимур 4 3
Клепиков Алексей 117 2
Соколовский Александр 40 2
Шадура Максим 17 2
Минаев Алексей 10 2
Калинин Андрей 32 2
Соколов Ренат 8 2
Клушкин Владимир 6 2
Ромашев Денис 4 2
Бантуков Кирилл 3 2
Руденко Владимир 5 1
Чаркин Евгений 296 1
Шингарев Павел 16 1
Колесников Андрей 85 1
Лукашкин Сергей 26 1
Гришин Дмитрий 208 1
Парменова Наталия 63 1
Гребельный Антон 21 1
Шевченко Игорь 10 1
Подрябинников Алексей 19 1
Сидоров Алексей 19 1
Урбанский Владимир 26 1
Пауков Сергей 14 1
Ткаченко Сергей 15 1
Федяев Павел 2 1
Ежов Василий 42 1
Логинов Станислав 31 1
Сафронов Андрей 5 1
Жуков Андрей 5 1
Евстратов Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Европа 21768 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Ирландия - Дублин 159 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 34 1
Ирландия - Республика 1010 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Черкизон - Черкизовский рынок 154 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Английский язык 6634 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 73 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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