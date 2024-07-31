Шинный кластер «Кордиант» переходит на отечественные ИT-решения в области информационной безопасности

Шинный кластер «Кордиант» завершил интеграцию отечественных решений в области информационной безопасности UserGate для эффективной защиты своих производственных и бизнес-процессов. Поставку выполнила компания «Платформикс». Проект реализуется в рамках глобальной стратегии шинного кластера «Кордиант» по планомерному импортозамещению зарубежных ИT-систем на российские решения для построения независимого ИT-ландшафта промышленных предприятий, внедрения единых информационных стандартов, автоматизации производственных и обеспечивающих процессов. Об этом CNews сообщили представители «Кордиант».

Среди решений UserGate, поставленных «Платформикс» – пять инструментов, включая многофункциональные межсетевые экраны следующего поколения (NGFW), позволяющие комплексно защитить корпоративную сеть «Кордиант» от киберугроз любого уровня, и антивирусное программное обеспечение для проверки трафика без ущерба для производительности и быстродействия сети.

«Сегодня шинный кластер «Кордиант» реализует глобальный проект по переходу на отечественные технологические решения, именно поэтому наш выбор пал на UserGate — комплексные продукты, которые легко масштабировать и поддерживать. Единая платформа позволяет внедрить их на всех предприятиях, входящих в шинный кластер «Кордиант», - сказал директор департамента ИТ АО «Кордиант» Дмитрий Макеев.

«Системный интегратор «Платформикс» предлагает проверенные и прозрачные варианты решения задач развития и защиты ИТ-инфраструктуры. На сегодняшний день продукты UserGate зарекомендовали себя одними из самых современных и надежных решений в сетевой безопасности. Они отличаются высоким уровнем проработанности и возможностью быстрого внедрения. Мы уверены, что ИТ-инфраструктура «Кордиант» под надежной защитой», - отметил руководитель группы сетевой безопасности «Платформикс» Николай Затерюкин.

Основные решения, внедренные в ИT-инфраструктуру «Кордиант»: межсетевые экраны UserGate D500 — решение, которое позволяет комплексно защитить корпоративную сеть от киберугроз любого уровня; комплекс UserGate Virtual Edition — виртуальный межсетевой экран; UserGate Management Center — вспомогательная система управления для виртуального межсетевого экрана, позволяющая централизованно управлять большим количеством устройств; Advanced Threat Protection — программное обеспечение, защищающее компьютер и компьютерные сети от новейших вирусных угроз; Stream Antivirus — потоковый антивирус, обеспечивающий проверку трафика без ущерба для производительности и быстродействия сети.