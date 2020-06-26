Получите все материалы CNews по ключевому слову
Advanced Threat Protection — программное обеспечение, защищающее компьютер и компьютерные сети от новейших вирусных угроз.
СОБЫТИЯ
|26.06.2020
|
Microsoft выпустила антивирус для Linux
Антивирус для Linux Корпорация Microsoft выпустила публичную версию своего решения в сфере безопасности Defender Advanced Threat Protection (ATP) для операционных систем на базе ядра Linux. Defender ATP включает антивирус, механизм выявления сетевых вторжений, систему защиты от эксплуатации уязвимостей, средства расширенной и
|21.02.2020
|
Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux
Антивирус для Linux Компания Microsoft сообщила о ведущейся разработке особой версии своего антивирусного ПО Defender Advanced Threat Protection (ATP). В обозримом будущем утилита будет портирована на Linux, и она, как и ее Windows-модификация, ориентирована на корпоративных клиентов. Сроков релиза у Defender ATP под Linux на моме
|12.11.2019
|
Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux
Усовершенствованный «Защитник Windows» заработает под Linux Microsoft обеспечит поддержку Linux в платформе Microsoft Defender Advanced Threat Protection (Defender ATP). Об этом сообщило издание Zdnet. Defender ATP включает антивирус, системы предотвращения сетевых вторжений и защиты от эксплуатации уязвимостей, инструменты для изоляции. Решение сп
|23.05.2019
|
Microsoft выпустил антивирус для macOS
Windows Defender ATP пришла на macOS Microsoft выпустил приложение-клиент для платформы Mac, предназначенное для защиты компьютеров Apple от вирусов и других угроз с помощью облачного сервиса Microsoft Defender
|22.01.2019
|
Zyxel реализовала интеллектуальное выявление угроз на основе облачной БД сигнатур в межсетевых экранах серии ATP
Zyxel представила новую функцию Cloud Query в своих межсетевых экранах серии ATP. Cloud Query — это облачный сервис сканирования трафика на наличие вредоносного кода, обеспечивающий высокий уровень информированности об угрозах. Сервис работает на основе постоянно обновл
|25.09.2017
|
Искусственный интеллект поможет Windows Defender бороться с угрозами безопасности
Microsoft объявила о том, что продукт Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), появившийся одновременно с Windows 10 Fall Creators Update, помогает компаниям сокращать время на выявление и расследование атак на корпоративные сети. В основе Windows Defender ATP
|04.03.2010
|
Прицельный комплекс Sniper ATP отмечен наградой за обеспечение безопасности США
Как сообщает пресс-служба компании lockheed Martin, прицельный комплекс Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) удостоен 14 ежегодной награды Уильяма Перри. Данной наградой отмечаются программы, способствующие обеспечению национальной безопасности за счёт обеспечения прецизионного поражения целей. П
|31.03.2006
|
ATP представила миниатюрный флэш-накопитель
Компания ATP представила на рынке свой новый флэш-накопитель. Эта модель является одной из самых маленьких на сегодняшний день. Ее размеры составляют 9,4х17,6х36,3 мм. Вес — 8 граммов. Новинка буде
