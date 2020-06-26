Разделы

Кибербезопасность ATP Advanced Threat Protection Инструменты для работы со сложными угрозами


Advanced Threat Protection — программное обеспечение, защищающее компьютер и компьютерные сети от новейших вирусных угроз.

26.06.2020 Microsoft выпустила антивирус для Linux

Антивирус для Linux Корпорация Microsoft выпустила публичную версию своего решения в сфере безопасности Defender Advanced Threat Protection (ATP) для операционных систем на базе ядра Linux. Defender ATP включает антивирус, механизм выявления сетевых вторжений, систему защиты от эксплуатации уязвимостей, средства расширенной и
21.02.2020 Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux

Антивирус для Linux Компания Microsoft сообщила о ведущейся разработке особой версии своего антивирусного ПО Defender Advanced Threat Protection (ATP). В обозримом будущем утилита будет портирована на Linux, и она, как и ее Windows-модификация, ориентирована на корпоративных клиентов. Сроков релиза у Defender ATP под Linux на моме
12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux

Усовершенствованный «Защитник Windows» заработает под Linux Microsoft обеспечит поддержку Linux в платформе Microsoft Defender Advanced Threat Protection (Defender ATP). Об этом сообщило издание Zdnet. Defender ATP включает антивирус, системы предотвращения сетевых вторжений и защиты от эксплуатации уязвимостей, инструменты для изоляции. Решение сп
23.05.2019 Microsoft выпустил антивирус для macOS

Windows Defender ATP пришла на macOS Microsoft выпустил приложение-клиент для платформы Mac, предназначенное для защиты компьютеров Apple от вирусов и других угроз с помощью облачного сервиса Microsoft Defender
22.01.2019 Zyxel реализовала интеллектуальное выявление угроз на основе облачной БД сигнатур в межсетевых экранах серии ATP

Zyxel представила новую функцию Cloud Query в своих межсетевых экранах серии ATP. Cloud Query — это облачный сервис сканирования трафика на наличие вредоносного кода, обеспечивающий высокий уровень информированности об угрозах. Сервис работает на основе постоянно обновл
25.09.2017 Искусственный интеллект поможет Windows Defender бороться с угрозами безопасности

Microsoft объявила о том, что продукт Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), появившийся одновременно с Windows 10 Fall Creators Update, помогает компаниям сокращать время на выявление и расследование атак на корпоративные сети. В основе Windows Defender ATP

04.03.2010 Прицельный комплекс Sniper ATP отмечен наградой за обеспечение безопасности США

Как сообщает пресс-служба компании lockheed Martin, прицельный комплекс Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) удостоен 14 ежегодной награды Уильяма Перри. Данной наградой отмечаются программы, способствующие обеспечению национальной безопасности за счёт обеспечения прецизионного поражения целей. П
31.03.2006 ATP представила миниатюрный флэш-накопитель

Компания ATP представила на рынке свой новый флэш-накопитель. Эта модель является одной из самых маленьких на сегодняшний день. Ее размеры составляют 9,4х17,6х36,3 мм. Вес — 8 граммов. Новинка буде

Microsoft Corporation 25223 17
ZyXEL Communications 302 12
Fortinet 404 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1497 7
Defender 147 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 6
Accellion 6 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 4
Cisco Systems 5221 4
Apple Inc 12607 4
Oracle Corporation 6862 4
ZyXEL Nebula 40 4
SAP SE 5424 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 393 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 252 4
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 3
ZyXEL Gateway SBU 6 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
Palo Alto Networks 167 3
InfoWatch - Инфовотч 1087 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 2
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 27 2
Box inc - box.com - box.net 367 2
Jive Software 22 2
Forcepoint - Websense 125 2
Motorola Inc 1150 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 203 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 812 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1579 2
Softline - Софтлайн 3248 2
GitHub 960 2
Lenovo Motorola 3526 2
Fujitsu 2066 2
Salesforce 456 2
Trend Micro 629 2
Dropbox 510 2
Accenture plc 693 2
Meta Platforms - Facebook 4526 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 2
Lockheed Martin 767 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 2
Engelhard 2 2
Nike 190 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 484 1
Социальные гарантии 39 1
Резонанс НПП 389 1
Aviva 10 1
Трансюжстрой 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1403 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
Volvo Cars 256 1
Walt Disney Company 636 1
Почта России ПАО 2238 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 440 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4864 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1616 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 417 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3407 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 235 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 1
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works - Главное управление военной промышленности 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 170 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 750 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5225 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2915 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4780 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6258 1
OWASP - Open Web Application Security Project 117 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
DLP-Эксперт 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31573 51
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13597 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72884 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27127 23
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7004 22
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7590 22
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2297 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31876 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17106 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33898 18
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2684 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7736 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26020 16
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 745 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5869 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12266 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17929 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57095 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23021 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6628 10
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 673 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3947 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11527 9
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 748 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9746 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7070 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14834 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6138 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2722 7
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1616 7
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 940 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5661 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16676 7
Оцифровка - Digitization 4917 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11408 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5370 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4757 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4536 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5157 19
Microsoft Windows 16300 18
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 60 12
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 32 10
Microsoft Windows 10 1872 10
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 9
Google Android 14653 8
Apple iOS 8231 8
Linux OS 10864 8
Microsoft Azure 1457 6
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 5
UserGate MC - UserGate Management Center 20 5
Apple macOS 2239 5
Microsoft Office 365 981 5
Apple iPhone 6 4862 5
Т1 ТехноДиск 6 4
Zyxel Networks USG FLEX 7 4
Accellion kiteworks 5 4
Microsoft Office 3942 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 4
Microsoft Outlook 1419 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 429 4
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 43 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 3
Microsoft Windows BitLocker 938 3
Zyxel SecuReporter 4 3
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 8 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 81 3
Fortinet FortiGuard Services 53 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3046 3
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 3
Microsoft Azure Sphere 17 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1777 3
Microsoft Windows 7 1993 3
Fortinet FortiOS 39 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1514 3
Microsoft Security Essentials - MSE 141 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 2
Fortinet FortiMail 20 2
Танюхин Дмитрий 26 4
Shih Dean - Ши Дин 4 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Дергилёв Никита 44 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
Берзин Алексей 4 2
Yen Nathan - Йен Натан 6 2
Макеев Дмитрий 19 2
Дородных Дмитрий 5 2
Hannigan Brendan - Ханниган Брендан 5 2
Shapiro Ehud - Шапиро Эхуд 7 2
Затерюкин Николай 4 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 2
Иванов Александр 104 2
Марченко Дмитрий 28 1
Тоболь Богдан 5 1
Лямин Александр 74 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Швецов Никита 21 1
Smith Brad - Смит Брэд 99 1
Волков Владимир 66 1
Сергеев Михаил 110 1
Андреева Екатерина 48 1
Смирнов Владимир 39 1
Алёшин Дмитрий 9 1
Горобец Олег 7 1
Черноволенко Сергей 34 1
Теплов Павел 17 1
Xie Michael - Се Майкл 7 1
Van den Berghe Michel - Ван ден Берге Мишель 4 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Lovejoy Kris - Крис Лавджой 3 1
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 1
Масленников Игорь 36 1
Хлапов Денис 7 1
Сильченко Никита 7 1
Бедеров Игорь 81 1
Комаров Дмитрий 6 1
Ласкин Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 156380 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53408 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14476 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45613 6
Украина 7785 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18511 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13560 3
Германия - Федеративная Республика 12928 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18159 3
Европа 24618 3
Израиль 2784 3
США - Вашингтон - Редмонд 237 2
США - Мичиган 270 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 2
Франция - Французская Республика 7974 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 2
Италия - Итальянская Республика 4426 2
Испания - Королевство 3758 2
Польша - Республика 2000 2
Узбекистан - Республика 1866 2
Беларусь - Белоруссия 6015 2
Япония 13533 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1032 2
Азия - Азиатский регион 5737 2
Бразилия - Федеративная Республика 2446 2
Китай - Тайвань 4131 2
США - Массачусетс 510 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 16 1
Европа Северо-Восточная 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8090 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2639 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
Польша - Варшава 109 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3240 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Саудовская Аравия - Королевство 630 1
США - Колумбия - Вашингтон 1447 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11730 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54884 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15057 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31782 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6915 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10226 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2767 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2944 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3088 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1064 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8346 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17373 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3764 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7334 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25901 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1324 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 375 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1696 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11416 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3688 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3181 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3697 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5377 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1129 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20319 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5298 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6775 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3367 2
Частный сектор 148 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1287 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6077 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2064 2
Энергетика - Energy - Energetically 5511 2
Chicago Sun-Times 10 2
The Verge - Издание 591 2
Virus Bulletin 33 1
BleepingComputer - Издание 407 1
ZDnet 662 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Gartner - Гартнер 3604 6
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 2
IDC - International Data Corporation 4942 2
Fortune Global 500 287 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 2
IBM Research 108 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Мишень 172 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3740 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 663 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 28 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1251 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 73 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1078 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 979 1
Oracle OpenWorld 65 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
