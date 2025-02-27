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Затерюкин Николай



27.02.2025 «Платформикс» помогла грузоперевозчику защитить дата-центры с помощью решений UserGate 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
31.07.2024 Шинный кластер «Кордиант» переходит на отечественные ИT-решения в области информационной безопасности 1
25.04.2024 «Платформикс» и UserGate защитили информационные ресурсы крупной нефтегазовой компании 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Затерюкин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 318 3
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 132 2
Cisco Systems 5125 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Fortinet 391 1
Palo Alto Networks 148 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 583 2
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 82 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12729 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 537 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 117 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2817 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 85 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 252 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7450 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2083 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 747 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4196 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 829 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2241 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 1
UserGate MC - UserGate Management Center 10 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 1
UserGate SUMMA 26 1
UserGate VE - UserGate Virtual Edition - виртуальные межсетевые экраны 3 1
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 2 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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