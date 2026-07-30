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Open Systems Interconnection model сетевая модель OSI

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.07.2026 Эксперты StormWall определили ключевые тренды в области DDoS-атак в России во II квартале 2026 года 1
15.07.2026 За первое полугодие 2026 г. суммарная продолжительность DDoS-атак достигла уровня всего 2025 г.— отчет Selectel 1
06.07.2026 Кибератаки на российские компании перестали быть примитивными. Теперь почти половина - сложные DDoS-атаки 1
17.06.2026 Мощность DDoS-атак на уровне L7 выросла в три раза в мае 2026 года 1
05.05.2026 Интеграция Indeed AM и продуктов UserGate NGFW и UserGate Client повышает безопасность удаленного доступа 1
11.03.2026 ПО для управления сетевым трафиком от «Росэл» вошло в реестр отечественного софта 1
05.03.2026 ИИ в клиентском сервисе банков не оправдал надежд 1
04.03.2026 «Смарт-Софт» делает межсетевой экран невидимым для сети: Traffic Inspector Next Generation осваивает режим прозрачного моста 1
18.02.2026 Отчет Selectel: количество и мощность DDoS-атак в России продолжают расти 1
28.01.2026 StormWall: в 2025 году количество зондирующих DDoS-атак в России выросло в 5,3 тыс. раз 1
26.01.2026 Академия Eltex запускает курс по коммутации и маршрутизации для начинающих инженеров 1
05.11.2025 «Гарда» провела исследование изменений ландшафта и особенностей DDoS-атак 1
01.07.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат соответствия на новое поколение индустриальных шлюзов безопасности 1
26.03.2025 «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей 1
19.03.2025 StormWall и Positive Technologies усилят защиту пользователей «Рег.ру» от DDoS-атак 1
27.02.2025 В январе DDoS-атаки на развлекательный сектор в России выросли в 2 раза 1
20.01.2025 Компания StormWall защитила инфраструктуру «Атол» от DDoS-атак 1
20.12.2024 Аналитики StormWall определили ключевые тренды DDoS-атак в России по итогам 2024 года 1
20.12.2024 «Т1 Облако» расширяет возможности в области информационной безопасности 1
22.11.2024 Компания «Т1 Облако» представила решения для защиты веб-приложений и корпоративных данных 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
04.09.2024 Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» на защите сети передачи данных и сетевого периметра предприятий радиоэлектронной отрасли 1
08.04.2024 Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали 1
02.04.2024 Servicepipe зафиксировала рост объема и длительности атак хактивистов 1
26.03.2024 Servicepipe запустила два новых узла фильтрации 1
15.03.2024 Servicepipe зафиксировала рост атак IT Army of Ukraine на 363% с января 2024 года 1
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз 1
27.02.2024 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков 1
14.02.2024 Статистика DDoS-атак за 2023 год: 36,88% всех DDoS-атак пришлось на сферу финансов 1
09.02.2024 Ботоводы наши новых жертв. Servicepipe подсчитал, какие отрасли наиболее активно атаковали в 2023 году 1
01.02.2024 Привилегированный доступ: тренды угроз и прогноз рынка PAM-систем 1
29.01.2024 Компания PRO32 дополнила продуктовый портфель решением для защиты от DDoS-атак Qrator Labs 1
12.01.2024 Успеть за 15 секунд. «Правила для ботов» от Servicepipe можно будет обновлять почти мгновенно 1
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО 1
16.11.2023 UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM 1
31.10.2023 UserGate выводит на рынок решения класса SIEM и EDR/NAC 1
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V 1
29.08.2023 CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 1
25.07.2023 Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России 1

Публикаций - 101, упоминаний - 107

Open Systems Interconnection model и организации, системы, технологии, персоны:

StormWall - Сторм системс 149 12
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 9
Smart-Soft - Смарт-Софт 75 8
Cisco Systems 5372 6
Microsoft Corporation 25775 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
Selectel - Селектел 544 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 5
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 5
Ростелеком 10948 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Fortinet 452 4
Radware 61 3
Broadcom - VMware 2610 3
SAP SE 5601 3
Intel Corporation 12811 3
Oracle Corporation 7074 3
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 3
Qtech - Кьютэк 211 3
Ideco - Айдеко 123 2
Открытые технологии 732 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 2
SmarTone 20 2
Новые платформы 17 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Citrix Systems 868 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Visa International 1993 2
Совкомбанк ПАО 316 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Lockheed Martin 777 1
Цезарь Сателлит 43 1
TCV - Technology Crossover Ventures 10 1
Марийский НПЗ - Марийский нефтеперегонный завод - Марийский нефтеперерабатывающий завод 1 1
РосЭко 5 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
Mоя клиника - MyClinic 6 1
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 1
Marksman - Марксман РС 9 1
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Tesla Motors 461 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 1
OSI - Open Source Initiative 80 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 65
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 29
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 21
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 17
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 13
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 11
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 308 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 10
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 250 9
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 9
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Linux OS 11533 7
FreeBSD - OPNsense OS 17 6
Microsoft Windows 16882 5
UserGate SUMMA 48 4
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 37 4
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 3
Google Android 15243 3
Apple macOS 2419 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 40 2
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 2
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 17 2
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 43 2
UserGate OS - UGOS - UG OS 18 2
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 11 2
UserGate Client - uClient 9 2
Телеком Биржа - ServicePipe Bot Protection - Антибот 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iOS 8583 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Azure 1526 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Microsoft Office 365 1042 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
2Test Профишкаф 1 2
Cisco Umbrella 13 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 1
Yandex DDoS Protection 2 1
Хантимиров Рамиль 82 5
Чернов Иван 40 4
Кубарев Алексей 59 3
Ткачев Дмитрий 32 2
Бобрышев Даниил 4 2
Ведерников Антон 16 2
Бодрик Александр 10 2
Хомутов Дмитрий 62 2
Шанин Алексей 6 1
Четвертнев Илья 11 1
Петухов Денис 50 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Щапов Олег 24 1
Дрозд Алексей 27 1
Александров Виталий 17 1
Севостьянов Александр 16 1
Степанов Антон 71 1
Хавторин Антон 25 1
Кибалко Кирилл 46 1
Демурджян Юлий 5 1
Вихорев Сергей 15 1
Пасеков Владимир 24 1
Рамендик Михаил 19 1
Энгельс Фридрих 8 1
Суров Никита 10 1
Брызгалов Александр 11 1
Андронов Андрей 10 1
Минаев Андрей 15 1
Ветлугин Максим 5 1
Завизион Евгений 6 1
Бертуцци Александр 1 1
Косарим Руслан 7 1
Торчинский Михаил 7 1
Худякова Софья 3 1
Вакациенко Владимир 2 1
Куканов Антон 6 1
Федотов Андрей 6 1
Сыцко Дмитрий 30 1
Арбатский Андрей 1 1
Задорожный Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Европа 24964 3
Япония 13807 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Сингапур - Республика 1953 3
Индия - Bharat 5869 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Нидерланды 3746 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 1
Конго - Демократическая Республика 102 1
Тихий океан - Океания 87 1
Индонезия - Джакарта 56 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 86 1
Гамбия - Республика 15 1
Индийский океан 162 1
Земля - Восточное полушарие 8 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1051 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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