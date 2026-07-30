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Open Systems Interconnection model сетевая модель OSI
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 101, упоминаний - 107
Open Systems Interconnection model и организации, системы, технологии, персоны:
|Хантимиров Рамиль 82 5
|Чернов Иван 40 4
|Кубарев Алексей 59 3
|Ткачев Дмитрий 32 2
|Бобрышев Даниил 4 2
|Ведерников Антон 16 2
|Бодрик Александр 10 2
|Хомутов Дмитрий 62 2
|Шанин Алексей 6 1
|Четвертнев Илья 11 1
|Петухов Денис 50 1
|Сюртукова Екатерина 10 1
|Щапов Олег 24 1
|Дрозд Алексей 27 1
|Александров Виталий 17 1
|Севостьянов Александр 16 1
|Степанов Антон 71 1
|Хавторин Антон 25 1
|Кибалко Кирилл 46 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Суров Никита 10 1
|Брызгалов Александр 11 1
|Андронов Андрей 10 1
|Минаев Андрей 15 1
|Ветлугин Максим 5 1
|Завизион Евгений 6 1
|Бертуцци Александр 1 1
|Косарим Руслан 7 1
|Торчинский Михаил 7 1
|Худякова Софья 3 1
|Вакациенко Владимир 2 1
|Куканов Антон 6 1
|Федотов Андрей 6 1
|Сыцко Дмитрий 30 1
|Арбатский Андрей 1 1
|Задорожный Дмитрий 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.