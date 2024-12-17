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UserGate FG UserGate Forrest Gump


Высокопроизводительный межсетевой экран следующего поколения (Next-Generation Firewall) UserGate FG включен в 2024 году в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Решение представляет собой  программно-аппаратный комплекс, разработанный и произведенный в России и предназначенный для обеспечения безопасности высоконагруженных систем и критически важных инфраструктур.


17.12.2024 UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
25.07.2024 UserGate FG включен в реестр Минпромторга 1
22.05.2023 UserGate ускорил NGFW более чем в 4 раза 1
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 1
12.04.2023 Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза 1
22.12.2022 Дмитрий Курашев, UserGate: Экосистемный подход будет определять развитие рынка ИБ в России 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

UserGate FG и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 7
Cisco Systems 5114 2
Fortinet 387 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Palo Alto Networks 146 1
Петровский парк 4 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 23 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
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Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 111 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4160 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 74 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 199 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 128 1
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 18 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
UserGate SUMMA 25 4
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 4
UserGate X 4 3
UserGate MC - UserGate Management Center 10 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 12 2
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 2 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
UserGate Policy Language 2 1
UserGate Balancer 1 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 28 1
Чернов Иван 28 4
Курашев Дмитрий 54 2
Левченко Александр 12 1
Кистанов Александр 2 1
Мусагалиев Азамат 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Израиль 2730 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
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