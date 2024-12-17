UserGate FG UserGate Forrest Gump
Высокопроизводительный межсетевой экран следующего поколения (Next-Generation Firewall) UserGate FG включен в 2024 году в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс, разработанный и произведенный в России и предназначенный для обеспечения безопасности высоконагруженных систем и критически важных инфраструктур.
UserGate FG и организации, системы, технологии, персоны:
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 7
|Cisco Systems 5114 2
|Fortinet 387 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
|Palo Alto Networks 146 1
|Чернов Иван 28 4
|Курашев Дмитрий 54 2
|Левченко Александр 12 1
|Кистанов Александр 2 1
|Мусагалиев Азамат 5 1
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