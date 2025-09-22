Разделы

UserGate X


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 UserGate запускает «Реновацию» NGFW 1
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 1
12.04.2023 Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза 2
22.12.2022 Дмитрий Курашев, UserGate: Экосистемный подход будет определять развитие рынка ИБ в России 2
21.05.2020 О результатах прошедшего в Москве UserGate Partner Day 2020 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

UserGate X и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 365 4
Cisco Systems 5185 1
Fortinet 397 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Петровский парк 4 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4684 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3286 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12560 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2231 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1384 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11699 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 707 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12728 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1012 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14417 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22077 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7969 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4292 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 567 2
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 358 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25551 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1781 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 424 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7360 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4400 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8238 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3088 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2552 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10901 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 881 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3492 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26665 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13243 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 85 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1800 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6121 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2210 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 862 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 491 1
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 24 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1543 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1902 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25264 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7618 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 21 3
UserGate SUMMA 36 3
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 68 3
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 10 3
UserGate MC - UserGate Management Center 18 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 272 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5679 1
UserGate Policy Language 3 1
UserGate Balancer 1 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 24 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1946 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 17 1
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 6 1
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 19 1
Курашев Дмитрий 55 2
Чернов Иван 34 2
Левченко Александр 14 1
Кистанов Александр 3 1
Мусагалиев Азамат 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17835 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18272 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 1
Израиль 2776 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 22 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11538 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3147 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9779 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54004 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1569 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4844 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1030 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10463 1
Образование в России 2489 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2560 1
