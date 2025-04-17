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UserGate DCFW UserGate Data Center Firewall


UserGate Data Center Firewall (DCFW) – высокопроизводительный межсетевой экран следующего поколения с широкими функциональными возможностями и высокой отказоустойчивостью для защиты дата-центров и крупных корпоративных сетей.


17.04.2025 UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 3
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

UserGate DCFW и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 332 3
Cisco Systems 5143 2
Fortinet 393 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Palo Alto Networks 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 615 2
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16247 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 347 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 861 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 983 1
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OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 92 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1718 1
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Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 20 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2850 1
Data Plane - механизм обработки процесса передачи данных 12 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1501 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 188 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 326 1
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных 18 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1698 2
UserGate SUMMA 29 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 53 2
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 8 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 253 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 17 1
UserGate X 4 1
UserGate MC - UserGate Management Center 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
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