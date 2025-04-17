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UserGate DCFW UserGate Data Center Firewall
UserGate Data Center Firewall (DCFW) – высокопроизводительный межсетевой экран следующего поколения с широкими функциональными возможностями и высокой отказоустойчивостью для защиты дата-центров и крупных корпоративных сетей.
UserGate DCFW и организации, системы, технологии, персоны:
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 332 3
|Cisco Systems 5143 2
|Fortinet 393 2
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
|Palo Alto Networks 152 1
|Чернов Иван 31 2
|Курашев Дмитрий 54 1
|Левченко Александр 12 1
|Прямов Кирилл 4 1
|Джаганян Александр 6 1
|Кистанов Александр 2 1
|Затерюкин Николай 4 1
|Мусагалиев Азамат 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147486 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
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