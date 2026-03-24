UserGate переходит на новую систему наименования своих продуктов

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, объявил о переходе на новую систему наименования своих продуктов. В них будут сохранены названия классов, к которым относятся продукты, а принадлежность к продуктовому портфелю компании будет обозначаться префиксом “u”.

Исторически название UserGate произошло от наименования продуктов, которые ею выпускались. При этом компания UserGate была первой среди российских компаний, которая выпустила на рынок межсетевой экран следующего поколения, NGFW. В тех условиях название UserGate NGFW позволяло формировать у потребителей все необходимые ассоциации: о принадлежности, классе и функциональных особенностях продукта.

Со временем такая система наименований утратила актуальность: на российском рынке представлены средства информационной безопасности различных вендоров, которые имеют ту же принадлежность к различным классам, что и продукты UserGate. Вводя новую систему наименования своих продуктов, компания UserGate преследует несколько целей. Прежде всего, она становится ближе к своим клиентам, четко позиционируя и класс продукта, и его принадлежность к экосистеме вендора. Последнее обстоятельство префикс “u” подчеркивает особенно: в математике этот знак используется как объединяющий.

В названиях продуктов сохранятся наименования классов, к которым они относятся, а вендорская принадлежность будет обозначаться приставкой ”u-“. Это позволит упростить названия продуктов и одновременно сохранить их явную ассоциацию как с продуктовым классом, так и с компанией-разработчиком.

Таким образом, продуктовый портфель компании UserGate будет состоять из таких продуктов как: uNGFW (межсетевой экран следующего поколения UserGate NGFW); uDCFW (межсетевой экран масштаба дата-центра UserGate DCFW); uWAF (межсетевой экран для защиты веб-приложений UserGate WAF); uOS (операционная система UserGate OS); uSIEM (система управления событиями информационной безопасности UserGate SIEM); и других.

Префикс “u” будет использоваться и в наименовании аппаратных платформ UserGate. Он позволит четко позиционировать устройства и как отдельное решение, предназначенное для инсталляции продуктов компании (например, u4030 — аппаратная платформа), и как программно-аппаратный комплекс (uNGFW 4030 — ПАК на базе u4030 с инсталлированным межсетевым экраном uNGFW). Эта же система наименований будет применяться и при выпуске новых продуктов UserGate.

Новый принцип наименования был опробован компанией UserGate при запуске нового направления бизнеса — структурного подразделения uFactor, которое объединило функции консалтингового центра, подразделения технологического развития иммунитета (экспертизы) продуктов UserGate и собственного Security Operations Center для оказания аутсорсинговых услуг. Опыт использования названия uFactor показал его позитивное восприятие клиентами компании и профессиональным сообществом в целом, которое уверенно ассоциирует название uFactor с компанией UserGate.

«Новое наименование — отражение нашего стремления к формированию уникальности марки и обозначение принадлежности продукта к экосистеме ведущего ИБ-вендора. Символ “u” мы выбрали неслучайно. Это не только первая буква в названии компании. Это математический символ объединения двух множеств — сообщества наших клиентов и продуктов; объединения, в основе которого лежит доверие заказчиков к компании и ее экосистеме», — сказал Артём Московский, креативный директор UserGate.