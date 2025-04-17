UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование

UserGate расширяет экосистему UserGate SUMMA в ответ на запросы рынка: теперь в ее периметре не только технологии и продукты, но ИБ-услуги и образовательные проекты.



Расширение экосистемы

UserGate расширил свою экосистему информационной безопасности UserGate SUMMA — теперь она объединяет не только продукты и технологии, но и образовательные проекты, а также ИБ услуги и сервисы. Благодаря такому подходу российский ИБ вендор сможет обеспечивать комплексную кибербезопасность, которая включает не только инфраструктурные или программные решения, но еще и развитую экспертизу, сервисное сопровождение и обучение. Об этом представители UserGate заявили 17 апреля на пресс-конференции в конгресс-центре Хаятт Ридженси Москва Петровский парк в преддверии старта UserGate Open Conf – крупного отраслевого события, посвященного решению вопросов в сфере информационной безопасности.

В основу стратегии дальнейшего развития UserGate легло глубокое понимание потребностей заказчиков вендора. Получить как можно более полную картину ожиданий рынка помогло масштабное исследование, проведенное UserGate в начале 2025 года. Оно показало, что рост числа угроз и требований к информационной безопасности входит в топ-3 вызовов в сфере ИТ для большинства клиентов UserGate государственного и коммерческого сектора.

«Создание собственного направления продуктовой аналитики UserGate стало еще одним важным шагом компании для углубленного изучения потребностей заказчиков. Анализируя текущее положение рынка и, особенно, перспективы его развития, мы делаем вывод о том, что ИТ-безопасность — один главных драйверов цифровой трансформации в России. UserGate вкладывает значительные ресурсы в развитие ИТ- и ИБ-сектора, помогая компаниям любого уровня системно преобразовывать существующие проблемы в возможности для роста, создавая при этом эффективный комплекс защитных мер под каждый конкретный запрос, — прокомментировала руководитель отдела продуктовой аналитики UserGate Юлия Косова.

«UserGate, анализируя потребности рынка, делает выверенные и логичные шаги навстречу клиентам, помогая им укреплять свои позиции и развиваться безопасно – мы расширяем экосистему UserGate SUMMA, понимая, что заказчикам необходимы не только сами продукты, но и многоуровневое сопровождение», — говорит Иван Чернов, Product Strategy Manager UserGate.

Развитие техподдержки и образования

Согласно исследованию UserGate, текущая удовлетворенность клиентов защитой остается выше среднего, но заказчики ждут от вендора помимо прочего и качественную техподдержку. При этом уровень сервисного сопровождения для них зачастую приоритетнее, чем характеристики технических решений, например, их многофункциональность.

В качестве ответа на запросы клиентов, UserGate применил значительный комплекс мер в сфере развития техподдержки. Так, были открыты новые направления сервиса, на 50% увеличилось количество тестов по сравнению с прошлым годом. Штат технических специалистов за последние два года увеличился примерно в три раза. В среднем 20% заявок теперь решаются уже на этапе заведения.

Расширение экосистемы UserGate SUMMA продолжается в продуктовом периметре. К имеющимся продуктовым флагманам компании: UserGate NGFW, UserGate Management Center, UserGate LogAn присоединились новые решения: UserGate DCFW – файерволл для задач уровня ЦОД, UserGate SIEM – платформа, предназначенная для сбора, анализа, мониторинга и расследования событий и инцидентов безопасности в сети, UserGate WAF для защиты веб-приложений, UserGate Client – собственное решение класса NAC, добавляются новые аппаратные платформы. Все это позволяет строить еще более основательную и при этом гибкую технологическую платформу решений для будущего обновления продуктовых линеек и кастомизации продуктов под запросы клиентов».

Академия UserGate в составе экосистемы UserGate SUMMA развивает культуру безопасности на российском ИТ-ландшафте.

Состав экосистемы UserGate

«Миссия Академии UserGate — не просто готовить качественные кадры для российского ИИТ-рынка, а формировать на нем культуру информационной безопасности в целом. Мы уделяем повышенное внимание работе на этом направлении: сотрудничаем с вузами, делимся знаниями с нашими партнерами и постоянно повышаем собственную экспертизу», — говорит Маргарита Зайцева, директор Академии UserGate.

Центр мониторинга и реагирования UserGate, одно из главных направлений в обновленной концепции расширяющейся экосистемы UserGate SUMMA, сосредоточится на создании проактивной сервисной модели обеспечения информационной безопасности заказчиков под новым названием UserGate Factor.

«За прошедший год мы значительно расширили деятельность нашего центра, включили в его состав новые направления и компетенции, предоставляем полноценные услуги аудита и консалтинга, оказываем экспертное содействие в проведении расследований инцидентов, обеспечиваем полноценный сервис по облачной модели SOC-as-a-Service. Все это вместе, наряду с количественным и качественным ростом нашего центра позволяет говорить о том, что мы готовы предлагать заказчикам новую партнерскую модель взаимодействия на принципах команды, которая не просто наблюдает за процессами, а активно участвует в их улучшении», – говорит Дмитрий Кузеванов, директор по информационной безопасности, руководитель центра мониторинга и реагирования UserGate.

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