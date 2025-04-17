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Косова Юлия



17.04.2025 UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование 1
23.01.2023 Выручка российских ИБ-компаний резко рванула вверх 1
09.12.2022 «РТК-Солар»: драйвер роста рынка ИБ – государственный сегмент 1
28.11.2022 Половина российских компаний увидели необходимость в перестройке собственных систем киберзащиты 1
25.11.2022 «РТК-Солар»: половина российских компаний увидела необходимость в перестройке собственных систем киберзащиты 1
23.12.2021 «Ростелеком-Солар»: госсектор может стать ключевым драйвером рынка кибербезопасности 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Косова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 977 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 332 2
Ростелеком 9862 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Информзащита 782 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 344 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 141 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 423 1
Multifactor - Мультифактор 45 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1097 1
Код Безопасности 641 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1256 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 120 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 83 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3022 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 498 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 615 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2122 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3979 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2310 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6897 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2745 2
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 54 2
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 27 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 335 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3196 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4250 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 638 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2968 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 168 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1186 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4583 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11325 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4834 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 236 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1116 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 158 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 1
Путин Владимир 3224 1
Парфентьев Алексей 141 1
Шаленков Илья 1 1
Дбар Федор 38 1
Баулин Валерий 46 1
Лямин Александр 74 1
Курашев Дмитрий 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3176 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1174 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2291 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 950 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 847 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 693 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2475 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2459 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 802 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2541 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1315 1
Энергетика - Energy - Energetically 5191 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3671 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
Ведомости 1057 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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