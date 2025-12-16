Разделы

ПО Безопасность
|

Аналитики UserGate провели исследование: спрос на SOC среди российских компаний растет

UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, опубликовал результаты аналитического исследования «Клиентские предпочтения в области использования SOC» (Security Operations Center). Аналитики вендора установили, что услуги центра востребованы во всех сегментах экономики. При этом крупные заказчики предпочитают использовать собственный SOC, а средний бизнес и госорганизации — гибридный формат центра. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Основные направления использования SOC — обеспечение безопасности за счет сокращения числа атак, их быстрое и эффективное отражение, мониторинг инфраструктуры и проактивное выявление угроз, а также выполнение требований регуляторов.

Опрос показал, что большинство компаний-респондентов используют или планируют использовать в своих ИБ-системах центры мониторинга и реагирования. В зависимости от сегмента, о том, что использование SOC не планируется, заявили от 7% (Enterprise) до 11% (СМБ) опрошенных. От 4% (Enterprise) до 22% (СМБ) респондентов не используют SOC, но планируют его внедрение.

Привлекать коммерческие SOC в большей степени намерены компании, которые прежде всего стремятся сократить время реагирования на инциденты. При этом представители всех бизнес-сегментов гораздо чаще (около 60%) используют коммерческие SOC для защиты ограниченного числа своих систем, тогда как полностью делегировать им обеспечение информационной безопасности предприятия готовы не более 25% респондентов. Представители государственных органов, напротив, предпочитают использовать подрядные SOC для защиты всей своей инфраструктуры (35% респондентов). Вместе с тем в этом сегменте наиболее высока доля организаций (28%), которые вообще не склонны доверять такую область, как ИБ, подрядчикам.

«UserGate предлагает услуги аутсорсингового центра мониторинга информационной безопасности. Поэтому изучение клиентских предпочтений для нас — обязательная часть работы. На этот раз наш опрос показал результаты, которые позволяют отметить качественные изменения в позиции, касающейся использования SOC. Дело не только в самих показателях, характеризующих отношение заказчиков к услуге. Не менее важны и тенденции: главным результатом работы SOC клиенты считают сокращение времени реагирования на инциденты и выполнение регуляторных требований, оказывающих непосредственное влияние на объем издержек, которые несут для организаций киберинциденты», — сказала руководитель отдела стратегической аналитики UserGate Юлия Косова.

Исследование проводилось в сентябре 2025 г. путем опроса более чем 300 респондентов — руководителей высшего и среднего звена, которые отвечают за информационную безопасность организаций и участвуют в принятии решений о внедрениях в сферах ИТ и ИБ.

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed
безопасность

Респонденты представляют компании, в которых работает от 100 человек, с выручкой от 100 млн рублей в год. Основную часть составляют государственные организации (33%) и сегмент малого и среднего бизнеса (26%) с годовой выручкой от 100 до 800 млн руб. 20% аудитории исследования — компании с выручкой до пяти млрд руб., 12% — до 40 млрд руб. Еще 9% выборки составили представители сегмента Enterprise с выручкой более 40 млрд руб. в год.

Среднее количество сотрудников компаний-респондентов составляет 5,3 тыс. человек. Головные офисы более 60% участников опроса расположены в Москве и Санкт-Петербурге, при этом 46% респондентов имеют как минимум один филиал в других городах. Среди отраслей доминируют: государственное управление, ИТ, торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт, нефтегазовая и финансовая сферы.

«SOC в своеобразной “иерархии” средств киберзащиты занимает самое высокое место. “Порог входа” в него весьма высок. Это не только сами инвестиции, которые требуются для создания центра. Для того чтобы использовать SOC по какой угодно модели, необходимы и другие системы защиты: это и SIEM, и современное оборудование, и хорошие каналы связи. Наконец, вся компания должна иметь развитую культуру ИТ и информационной безопасности. Без этих условий эффективно использовать услуги центра мониторинга ИБ просто невозможно. И главный результат исследования, которое мы провели, как мне кажется, в том, что оно подтверждает общий высокий уровень киберзрелости российских заказчиков», — сказал vCISO, архитектор информационной безопасности UserGate Дмитрий Овчинников.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Google решила закрыть сверхполезный сервис вместо того, чтобы его доработать

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Бизнес довели до крайности. Российские компании почти перестали внедрять ИБ-системы мониторинга – они слишком дорогие

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще