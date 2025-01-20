Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Овчинников Дмитрий



20.01.2025 Киберпреступники продают россиянам на онлайн-магазинах зараженную технику, используя низкие цены как приманку 1
11.12.2024 Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины 1
14.11.2024 В китайских чипах обнаружили критические уязвимости 1
02.10.2024 Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года 1
30.08.2024 Новый почто-бот охотится за данными пользователей Gmail 1
07.08.2024 Новый троян проникает в корпоративные сети 1
14.06.2024 Российские САПР закупаются впустую. Бизнес влюбился в пиратский иностранный софт и не спешит от него отказываться 1
30.01.2024 Импортозамещением и не пахнет. Российский бизнес вцепился в иностранные серверы, потому что российских на всех не хватает 2
16.01.2024 Взломаны тысячи VPN-устройств 1
19.12.2023 Уход западных вендоров привел к скачку цен на ИБ-решения 1
19.12.2023 Российский и глобальный рынки ИБ разошлись в приоритетах 1
24.05.2023 В России создадут реестр ИБ-компаний, которые будут наиболее важны в военное время 1
05.12.2022 Хакеры набросились на российские Linux 1
06.10.2022 «Бегемаг» тиражирует кассы самообслуживания и оптимизирует расходы на персонал 1
31.01.2013 Maykor продолжает агрессивно покупать 1
20.11.2012 Банки ПФО внедряют eKassir для организации приема платежей 1
15.10.2008 Sputnik Labs открыла практику бизнес-консалтинга 1
12.02.2008 МТС назначила директора филиала в Якутии 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Овчинников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Softline - Софтлайн 2810 3
Cisco Systems 5114 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
Fortinet 387 2
InnoSTage - Инностейдж 140 2
Check Point Software Technologies 760 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
НСТ - Новые сервисные технологии 48 1
Ниеншанц 122 1
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 154 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 1
Россервис 53 1
Maykor Амфител Плюс 5 1
Maykor Инфосервис 12 1
Maykor Expertek - Экспертек 32 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Nvidia Corp 3487 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Цифра ГК 2426 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Unsplash 762 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Бегемаг - Сеть универсамов 5 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 26 1
Maykor Автотанк-Сервис 7 1
Роскомснаббанк - Башкомснаббанк 5 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал - Эллипс банк 6 1
Башкоснаббанк 1 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Level.Travel - Левел Тревел 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Социнвестбанк 1 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 4
Google Android 13994 3
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 3
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 22 2
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9936 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 18 1
Microsoft Windows 15656 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
FreePik 980 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Dassault Systemes - SolidWorks 119 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
Google Gmail 946 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Газинформсервис - Ankey IDM 24 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 28 1
Google Chrome - браузер 1561 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Яндекс.Маркет 937 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
Путин Владимир 3171 3
Сергеев Михаил 108 2
Васильев Дмитрий 66 2
Наумов Евгений 38 2
Кузьмин Антон 12 2
Сульгин Сергей 46 1
Булгаков Кирилл 104 1
Штернлиб Теймур 27 1
Голован Дмитрий 10 1
Павловская Анна 4 1
Саенко Галина 1 1
Качуров Евгений 7 1
Козырь Евгений 1 1
Чунижеков Федор 8 1
Ляхманов Кирилл 8 1
Лаптев Александр 2 1
Дбар Федор 35 1
Изосимов Антон 1 1
Головлев Максим 8 1
Янкин Андрей 35 1
Груздев Сергей 46 1
Волчков Павел 7 1
Бигун Егор 11 1
Русин Дмитрий 2 1
Бейбутов Эльман 12 1
Полунин Сергей 8 1
Кузнецов Станислав 127 1
Усанов Алексей 4 1
Чернов Даниил 79 1
Дащенко Владимир 15 1
Ашманов Игорь 41 1
Бедеров Игорь 54 1
Кузнецов Игорь 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Азия - Азиатский регион 5528 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Америка Латинская 1811 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 1
Индонезия - Республика 956 1
Коста-Рика - Республика 86 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Европа 21767 1
Япония 13282 1
Польша - Республика 1959 1
Украина 7608 1
Новая Зеландия 719 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Ведомости 996 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Sputnik 57 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Известия ИД 624 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews Мишень 166 1
Cybersecurity Ventures 9 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
СВГУ - Северо-Восточный государственный университет - Северный Международный Университет - Магаданский государственный педагогический институт 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще