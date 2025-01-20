Овчинников Дмитрий
Овчинников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 3
|Сергеев Михаил 108 2
|Васильев Дмитрий 66 2
|Наумов Евгений 38 2
|Кузьмин Антон 12 2
|Сульгин Сергей 46 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Штернлиб Теймур 27 1
|Голован Дмитрий 10 1
|Павловская Анна 4 1
|Саенко Галина 1 1
|Качуров Евгений 7 1
|Козырь Евгений 1 1
|Чунижеков Федор 8 1
|Ляхманов Кирилл 8 1
|Лаптев Александр 2 1
|Дбар Федор 35 1
|Изосимов Антон 1 1
|Головлев Максим 8 1
|Янкин Андрей 35 1
|Груздев Сергей 46 1
|Волчков Павел 7 1
|Бигун Егор 11 1
|Русин Дмитрий 2 1
|Бейбутов Эльман 12 1
|Полунин Сергей 8 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Усанов Алексей 4 1
|Чернов Даниил 79 1
|Дащенко Владимир 15 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Кузнецов Игорь 14 1
|Ведомости 996 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|Sputnik 57 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Известия ИД 624 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Gartner - Гартнер 3556 2
|CNews Мишень 166 1
|Cybersecurity Ventures 9 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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