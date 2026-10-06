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Дом.РФ АКБ Российский капитал Эллипс банк

Дом.РФ АКБ - Российский капитал - Эллипс банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.10.2026 ДОМ.РФ: платформенная экономика требует единых стандартов данных и равного доступа участников 1
02.10.2026 На площадке АФТ успешно завершен пилот по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ 1
27.11.2023 Банк «Дом.рф» запустил оформление кредита по QR-коду 1
12.08.2016 Банк «Российский Капитал» внедрил систему ДБО для юрлиц на базе решения BSS 1
20.11.2012 Банки ПФО внедряют eKassir для организации приема платежей 1
13.02.2002 "Эллипс Банк" и PayCash подписали договор о сотрудничестве 6
15.08.2000 Услуги платежной системы Ассист стали доступны для клиентов коммерческих банков Нижнего Новгорода 2
11.07.2000 "Эллипс банк" и КБ "Открытие" занялись интернет-трейдингом 1

Публикаций - 8, упоминаний - 14

Дом.РФ АКБ и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 494 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 636 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Роскомснаббанк - Башкомснаббанк 5 1
Социнвестбанк 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1914 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1979 1
Башкоснаббанк 1 1
Assist - Ассист 219 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4666 3
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FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1687 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 846 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6139 1
Управление финансами - Financial management 648 1
Нотификация - Notificare - делать известным 96 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2315 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 900 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5354 1
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2552 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33943 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 20 1
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6401 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 389 1
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Овчинников Дмитрий 33 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2339 2
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 711 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7589 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 674 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 689 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 166 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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