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eKassir Omnichannel Digital Banking Platform eKassir ATM WebHost eKassir ATM Customer eKassir ATM Terminal eKassir ATM API eKassir Bank Payments Hub



05.05.2025 Подтверждена совместимость решений eKassir и «Ред Софт» 1
07.11.2024 Банк «Центр-инвест» и eKassir договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве 1
02.05.2024 ПСКБ подключил B2B-переводы через СБП при помощи решения компании eKassir 1
28.08.2022 Как создать мобильное банковское приложение под ключ 1
19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата 2
11.04.2017 «Ренессанс Кредит» управляет приемом платежей в каналах ДБО с помощью единой системы от eKassir 1
12.08.2015 В банкоматах и терминалах «Банка Хоум Кредит» теперь можно оплатить услуги почти 3 тыс. компаний 2
20.07.2015 UCS и eKassir предложили банкам «Персоофис» для создания зоны самообслуживания клиентов 3
20.10.2014 NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost 3
17.02.2014 Сеть платежных терминалов CashTerminal в Болгарии перешла на eKassir 1
26.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны в терминалах с ПО eKassir 1
23.12.2013 «ИнвестКапиталБанк» создает единую систему приема платежей с помощью eKassir 1
23.09.2013 «Банк БФА» запускает сеть платежных терминалов совместно с eKassir 2
01.07.2013 «СКБ-банк» запустил сервис личного кабинета на собственной сети брендированных терминалов 1
03.06.2013 «Русславбанк» запустил сеть терминалов оплаты с помощью eKassir 2
26.03.2013 Банк «Приморье» внедрил новый сервис на базе eKassir 1
13.03.2013 Банк «Кузнецкий» пополнил список каналов приема платежей системой ДБО 1
20.11.2012 Банки ПФО внедряют eKassir для организации приема платежей 1
25.10.2012 PayNet расширяет сеть терминалов с помощью eKassir 1

Публикаций - 19, упоминаний - 27

eKassir Omnichannel Digital Banking Platform и организации, системы, технологии, персоны:

NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
NCR Russia - ЭН. СИ. АР. Россия 5 1
NDC Technologies 41 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
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Ред Софт - Red Soft 782 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 28 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 523 2
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