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OpenWay Group OpenWay Systems OpenWay Service

OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service

СОБЫТИЯ

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19.04.2017 Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay

реализации возможности осуществления эквайринга карт UnionPay благодаря внедрению решения компании OpenWay. Проект по приёму и обслуживанию банковских карт UnionPay в торговых точках и платёжн
20.09.2016 Epam и OpenWay стали партнерами в развитии решений электронных платежей и цифрового банкинга

ик заказного программного обеспечения, объявила о глобальном стратегическом партнерстве с компанией OpenWay Group, экспертом в сфере электронных платежей и разработчиком платформы Way4. Об этом
22.08.2016 B1NK запустил бота в Telegram для обслуживания клиентов

ых продуктах и услугах — и все это, не покидая привычное пространство мессенджера, сообщили CNews в OpenWay Group. Бот B1NK (@b1nkbot) общается с пользователями на трех языках — казахском, русс
04.08.2016 Новая версия мобильного приложения «МДМ Банк» получила поддержку бесконтактной технологии оплаты Mastercard

«МДМ Банк», Mastercard и OpenWay объявили о запуске новой версии мобильного приложения «МДМ Банк», поддерживающей беск
23.03.2016 OpenWay и Приорбанк разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей

Компания OpenWay и Приорбанк (Беларусь) разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей. Тепер
16.02.2016 Сбербанк России в Казахстане запустил услугу Cash by Code при поддержке OpenWay и R-Style Softlab

и в республике Казахстан предоставил пользователям своих услуг возможность снятия наличных денег в банкомате без банковской карты. Технология реализована на базе решения Way4 Cash by Code от компании OpenWay. Об этом CNews сообщили в компании R-Style Softlab, которая выполнила работы по интеграции системы с казахстанской интернет- и мобильной версией «Сбербанк Онлайн». Для осуществления опе
10.12.2015 OpenWay представила решение мессенджер-банкинга для Telegram

Компания OpenWay, международный поставщик решений для эмиссии и эквайринга карт, маршрутизации транзак
28.07.2015 Moldindconbank запустил услугу денежных переводов через банкоматы без карты

Moldindconbank (Молдова) запустил услугу Way4 Cash by Code для получения переводов через банкоматы без пластиковой карты. Об этом CNews сообщили в компании OpenWay, которая реализовала данный сервис для банка. Проект по внедрению технологии Way4 Cash By Code Moldindconbank и OpenWay завершили в мае 2015 г. Новый сервис позволяет клиентам ба
16.03.2015 Way4 Switch прошел полную сертификацию на соответствие PA-DSS

В начале 2015 г. свитчинговое решение в составе программных продуктов Way4 компании OpenWay, разработчика решений для эмиссии и эквайринга банковских карт, обслуживания платежей, ДБО и маршрутизации финансовых транзакций, прошло аудит безопасности платежных решений (PA-DSS). К
30.01.2015 OpenWay анонсировала выпуск решения Way4 Host Card Emulation

Компания OpenWay, игрок рынка карточного процессинга и электронных платежей, анонсировала выпуск прогр
03.12.2014 «Народный Банк Казахстана» вместе с OpenWay запустил эмиссию и эквайринг карт UnionPay с чипом

«Народный Банк Казахстана» и компания OpenWay, международный поставщик процессинговых решений, запустили эмиссию и эквайринг чиповы
21.08.2014 Решение Way4 Switch выбрано для организации взаиморасчетов между 26 банками в Индонезии

ASBANDA, ассоциация банков регионального развития в Индонезии, и компания OpenWay, специализирующаяся на программных решениях для эмиссии и эквайринга банковских карт,
06.08.2014 Way4 поможет оптимизировать работу сети банкоматов и киосков

Компания OpenWay разработала новую версию решения для банков и процессинговых компаний, призванное опт
29.07.2014 «Казкоммерцбанк» внедрил Way4 Datamart для бизнес-аналитики

«Казкоммерцбанк», коммерческий банк Казахстана, и компания OpenWay, разработчик программного обеспечения для эмиссии и эквайринга банковских карт, обслу
09.04.2014 United Card Service в сотрудничестве с OpenWay расширяет партнерство с JCB

В конце 2013 г. независимая процессинговая компания United Card Service в сотрудничестве с компанией OpenWay, специализирующейся в области решений для эмиссии и эквайринга банковских карт, обслуживания платежей, ДБО и маршрутизации финансовых транзакций, расширила партнерство с международной п
08.08.2013 AzeriCard с помощью OpenWay превратил мобильный банкинг в мобильный кошелёк

цессинговый центр AzeriCard (Азербайджан) и международный поставщик решений для платёжной индустрии OpenWay реализовали совместный проект по оптимизации мобильного банка AzeriCard с помощью тех
03.04.2013 «Ощадбанк» развивает многоканальное обслуживание на платформе Way4

Компания OpenWay Group сообщила о внедрении системы многоканального персонализированного ДБО на базе п
27.03.2012 OpenWay представила свое видение современного решения для мультиканального банковского обслуживания на базе Way4

Компания OpenWay, международный разработчик ПО для выпуска и обслуживания платежных карт и электронных
16.02.2012 OpenWay представила систему многоканального банковского самообслуживания нового поколения

Компания OpenWay представила систему многоканального банковского самообслуживания нового поколения на


Публикаций - 58, упоминаний - 80

OpenWay Group и организации, системы, технологии, персоны:

Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 7
ЦФТ Золотая Корона 361 7
ITG Group - INPAS - ИНПАС 130 6
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 5
Информзащита 935 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 4
OneSpan VASCO Data Security 24 4
Hypercom 15 4
IBM - International Business Machines Corp 9687 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 711 4
ОРГА-Зеленоград 8 3
Böwe Systec 3 3
Ростелеком 10896 3
Oracle Corporation 7064 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1676 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1430 3
Diasoft - Диасофт 1130 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 67 3
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 2
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 2
Thales - Gemalto - Axalto 9 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2393 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 413 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 2
Telegram Group 2908 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 737 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Thales - Gemalto 189 2
Ingenico Group - Инженико 49 2
Google LLC 12635 2
Открытые технологии 730 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 60 1
Oracle Siebel Systems 519 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 27 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Диджитал - Бинбанк Digital 2 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
Visa International 1992 12
НСПК - Национальная система платежных карт 942 5
American Express - Amex 338 4
JCB International 146 4
Global Payments - Total System Services 16 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8784 3
ПСБ - Промсвязьбанк 957 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Diners Club International - платёжная система 82 3
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 2
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 2
ГПБ - Газпромбанк 1265 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 2
Возрождение - Коммерческий банк 356 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
Русский стандарт Банк 506 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 110 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 2
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 35 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
Приорбанк 13 1
Банк Позитив Казахстан 1 1
Банк Йошкар-Ола 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ПРБ - Первый Республиканский Банк 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5619 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2839 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3575 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5404 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3059 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3669 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2868 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4936 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 453 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 7 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 976 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1590 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 4
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 4
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1247 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 22
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4590 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29602 18
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1092 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6200 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2523 13
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2308 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5479 12
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3246 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 10
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 437 10
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1653 10
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1317 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10601 9
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26193 8
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 8
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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