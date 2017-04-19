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OpenWay Group OpenWay Systems OpenWay Service
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.04.2017
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Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay
реализации возможности осуществления эквайринга карт UnionPay благодаря внедрению решения компании OpenWay. Проект по приёму и обслуживанию банковских карт UnionPay в торговых точках и платёжн
|20.09.2016
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Epam и OpenWay стали партнерами в развитии решений электронных платежей и цифрового банкинга
ик заказного программного обеспечения, объявила о глобальном стратегическом партнерстве с компанией OpenWay Group, экспертом в сфере электронных платежей и разработчиком платформы Way4. Об этом
|22.08.2016
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B1NK запустил бота в Telegram для обслуживания клиентов
ых продуктах и услугах — и все это, не покидая привычное пространство мессенджера, сообщили CNews в OpenWay Group. Бот B1NK (@b1nkbot) общается с пользователями на трех языках — казахском, русс
|04.08.2016
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Новая версия мобильного приложения «МДМ Банк» получила поддержку бесконтактной технологии оплаты Mastercard
«МДМ Банк», Mastercard и OpenWay объявили о запуске новой версии мобильного приложения «МДМ Банк», поддерживающей беск
|23.03.2016
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OpenWay и Приорбанк разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей
Компания OpenWay и Приорбанк (Беларусь) разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей. Тепер
|16.02.2016
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Сбербанк России в Казахстане запустил услугу Cash by Code при поддержке OpenWay и R-Style Softlab
и в республике Казахстан предоставил пользователям своих услуг возможность снятия наличных денег в банкомате без банковской карты. Технология реализована на базе решения Way4 Cash by Code от компании OpenWay. Об этом CNews сообщили в компании R-Style Softlab, которая выполнила работы по интеграции системы с казахстанской интернет- и мобильной версией «Сбербанк Онлайн». Для осуществления опе
|10.12.2015
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OpenWay представила решение мессенджер-банкинга для Telegram
Компания OpenWay, международный поставщик решений для эмиссии и эквайринга карт, маршрутизации транзак
|28.07.2015
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Moldindconbank запустил услугу денежных переводов через банкоматы без карты
Moldindconbank (Молдова) запустил услугу Way4 Cash by Code для получения переводов через банкоматы без пластиковой карты. Об этом CNews сообщили в компании OpenWay, которая реализовала данный сервис для банка. Проект по внедрению технологии Way4 Cash By Code Moldindconbank и OpenWay завершили в мае 2015 г. Новый сервис позволяет клиентам ба
|16.03.2015
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Way4 Switch прошел полную сертификацию на соответствие PA-DSS
В начале 2015 г. свитчинговое решение в составе программных продуктов Way4 компании OpenWay, разработчика решений для эмиссии и эквайринга банковских карт, обслуживания платежей, ДБО и маршрутизации финансовых транзакций, прошло аудит безопасности платежных решений (PA-DSS). К
|30.01.2015
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OpenWay анонсировала выпуск решения Way4 Host Card Emulation
Компания OpenWay, игрок рынка карточного процессинга и электронных платежей, анонсировала выпуск прогр
|03.12.2014
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«Народный Банк Казахстана» вместе с OpenWay запустил эмиссию и эквайринг карт UnionPay с чипом
«Народный Банк Казахстана» и компания OpenWay, международный поставщик процессинговых решений, запустили эмиссию и эквайринг чиповы
|21.08.2014
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Решение Way4 Switch выбрано для организации взаиморасчетов между 26 банками в Индонезии
ASBANDA, ассоциация банков регионального развития в Индонезии, и компания OpenWay, специализирующаяся на программных решениях для эмиссии и эквайринга банковских карт,
|06.08.2014
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Way4 поможет оптимизировать работу сети банкоматов и киосков
Компания OpenWay разработала новую версию решения для банков и процессинговых компаний, призванное опт
|29.07.2014
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«Казкоммерцбанк» внедрил Way4 Datamart для бизнес-аналитики
«Казкоммерцбанк», коммерческий банк Казахстана, и компания OpenWay, разработчик программного обеспечения для эмиссии и эквайринга банковских карт, обслу
|09.04.2014
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United Card Service в сотрудничестве с OpenWay расширяет партнерство с JCB
В конце 2013 г. независимая процессинговая компания United Card Service в сотрудничестве с компанией OpenWay, специализирующейся в области решений для эмиссии и эквайринга банковских карт, обслуживания платежей, ДБО и маршрутизации финансовых транзакций, расширила партнерство с международной п
|08.08.2013
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AzeriCard с помощью OpenWay превратил мобильный банкинг в мобильный кошелёк
цессинговый центр AzeriCard (Азербайджан) и международный поставщик решений для платёжной индустрии OpenWay реализовали совместный проект по оптимизации мобильного банка AzeriCard с помощью тех
|03.04.2013
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«Ощадбанк» развивает многоканальное обслуживание на платформе Way4
Компания OpenWay Group сообщила о внедрении системы многоканального персонализированного ДБО на базе п
|27.03.2012
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OpenWay представила свое видение современного решения для мультиканального банковского обслуживания на базе Way4
Компания OpenWay, международный разработчик ПО для выпуска и обслуживания платежных карт и электронных
|16.02.2012
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OpenWay представила систему многоканального банковского самообслуживания нового поколения
Компания OpenWay представила систему многоканального банковского самообслуживания нового поколения на
OpenWay Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Довгаль Дмитрий 9 8
|Комлев Владимир 35 4
|Лебедев Сергей 66 4
|Алексеев Михаил 29 3
|Тютюн Антон 3 3
|Хоботов Андрей 4 2
|Чернова Алёна 2 2
|Еспенбетова Инесса 2 2
|Путин Владимир 3449 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Бочкарев Сергей 71 2
|Сивидов Алексей 40 1
|Савюк Виктор 41 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Ивакин Роман 57 1
|Китаев Алексей 4 1
|Голован Дмитрий 10 1
|Галеев Артур 13 1
|Щербов Роман 15 1
|Якубов Тимур 19 1
|Шапошников Андрей 14 1
|Юртаев Дмитрий 7 1
|Глущенко Андрей 1 1
|Веренинов Андрей 1 1
|Качура Сергей 5 1
|Инюшин Сергей 1 1
|Павленко Сергей 1 1
|Сиротенко Юлия 1 1
|Коломиец Антон 1 1
|Дьячков Кирилл 1 1
|Немцова Ольга 1 1
|Драчко-Ермоленко Евгений 1 1
|Волконская Екатерина 1 1
|Максудов Юрий 1 1
|Пузына Руслан 2 1
|Алимов Руслан 1 1
|Cambriel Philippe - Камбриэль Филипп 7 1
|Гаревский Денис 3 1
|Узбеков Гани 1 1
|Ануфриев Владислав 3 1
|FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
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