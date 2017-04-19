OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service

ик заказного программного обеспечения, объявила о глобальном стратегическом партнерстве с компанией OpenWay Group, экспертом в сфере электронных платежей и разработчиком платформы Way4. Об этом

ых продуктах и услугах — и все это, не покидая привычное пространство мессенджера, сообщили CNews в OpenWay Group. Бот B1NK (@b1nkbot) общается с пользователями на трех языках — казахском, русс