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Thales Gemalto GemPlus

СОБЫТИЯ

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02.11.2004 Gemplus упростила электронные платежи

Производитель смарт-карт компания Gemplus реализовала технологию, которая может произвести революцию в электронных транзакциях. Gemplus предложила модификацию технологии PKI (public key infrastructure, инфраструктура с о
02.11.2004 Gemplus упростила электронные платежи

Производитель смарт-карт компания Gemplus реализовала технологию, которая может произвести революцию в электронных транзакциях. Gemplus предложила модификацию технологии PKI (public key infrastructure, инфраструктура с о
29.04.2004 Gemplus провёл кадровые перестановки в российском представительстве

Компания Gemplus сообщила, что в Санкт-Петербурском офисе Gemplus начал свою работу Сергей Лукин в должности менеджера по продажам. Г-н Лукин имеет опыт работы в области развития бизнеса и продаж
28.04.2004 Alcatel, Birdstep и Gemplus работают над безопасным взаимодействием сетей сотовой связи и WLAN

пании Alcatel, Birdstep Technology, провайдер программного обеспечения для мобильных IP-клиентов, и Gemplus International S.A., производитель смарт-карт, объявили о формировании альянса, нацеле
10.12.2002 Gemplus сокращает 15% рабочих мест

После встречи совета директоров Gemplus International SA, крупнейшего мирового поставщика смарт-карт, стало известно, что 100
04.12.2002 Nokia и Gemplus представили SIM-карту для CDMA-телефонов

Два лидера в своих областях - в мобильных телефонах и Gemplus в производстве смарт-карт и SIM-карт - представили аналог SIM-карты для CDMA телефонов. R-UIM (Removable User Identity Module - съемный модуль идентификации пользователя) позволит север
19.03.2002 ACI Worldwide, Compaq и Gemplus International представили единое решение для перехода средних банков к стандарту EMV

Корпорации ACI Worldwide, Compaq и Gemplus International сегодня выпустили решение для средних по величине банков, которое позво
29.01.2001 Philips Semi, Gemplus и Intermec предложили радиочастотный протокол идентификации RFID

Голландская Philips Semiconductors совместно со своими партнерами - французской Gemplus S.A. и Intermec Technologies Corp. из США - предложили общий проект для идентификации
31.10.2000 Gemplus начала производство смарт-карт с адаптером USB

Французский производитель смарт-карт компания Gemplus SA заявила о том, что ею разработано первое поколение карт, которые обладают "полноск
26.07.2000 MIPS Technologies и Gemplus объединились для совместной разработки нового поколения смарт-карт

Компании MIPS Technologies Inc. и Gemplus S.A. сообщили о намерении совместно разрабатывать новое поколения смарт-карт. Новые с
12.05.2000 МТС и Gemplus продемонстрировали работу мобильного телефона, оснащенного sim-картой с WAP-браузером

Компания МТС и Gemplus, мировой лидер в производстве программного и аппаратного обеспечения индустрии смарт-
22.03.1999 Gemplus Software представила средства обеспечения безопасности для Интернет

Компания Gemplus Software, работающая на рынке систем на основе смарткарт, представила новые средства


Публикаций - 52, упоминаний - 68

Thales и организации, системы, технологии, персоны:

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ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 5
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Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
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Traveler's cheque - Дорожный чек 6 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Computer Weekly 376 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Silicon Strategies 45 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Total Telecom 613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Informa - Ovum - Omdia 156 2
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Allied Business Intelligence 16 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 4
Связь-Экспокомм 276 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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