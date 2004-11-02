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Thales Gemalto GemPlus
СОБЫТИЯ
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|02.11.2004
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Gemplus упростила электронные платежи
Производитель смарт-карт компания Gemplus реализовала технологию, которая может произвести революцию в электронных транзакциях. Gemplus предложила модификацию технологии PKI (public key infrastructure, инфраструктура с о
|02.11.2004
|
Gemplus упростила электронные платежи
Производитель смарт-карт компания Gemplus реализовала технологию, которая может произвести революцию в электронных транзакциях. Gemplus предложила модификацию технологии PKI (public key infrastructure, инфраструктура с о
|29.04.2004
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Gemplus провёл кадровые перестановки в российском представительстве
Компания Gemplus сообщила, что в Санкт-Петербурском офисе Gemplus начал свою работу Сергей Лукин в должности менеджера по продажам. Г-н Лукин имеет опыт работы в области развития бизнеса и продаж
|28.04.2004
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Alcatel, Birdstep и Gemplus работают над безопасным взаимодействием сетей сотовой связи и WLAN
пании Alcatel, Birdstep Technology, провайдер программного обеспечения для мобильных IP-клиентов, и Gemplus International S.A., производитель смарт-карт, объявили о формировании альянса, нацеле
|10.12.2002
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Gemplus сокращает 15% рабочих мест
После встречи совета директоров Gemplus International SA, крупнейшего мирового поставщика смарт-карт, стало известно, что 100
|04.12.2002
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Nokia и Gemplus представили SIM-карту для CDMA-телефонов
Два лидера в своих областях - в мобильных телефонах и Gemplus в производстве смарт-карт и SIM-карт - представили аналог SIM-карты для CDMA телефонов. R-UIM (Removable User Identity Module - съемный модуль идентификации пользователя) позволит север
|19.03.2002
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ACI Worldwide, Compaq и Gemplus International представили единое решение для перехода средних банков к стандарту EMV
Корпорации ACI Worldwide, Compaq и Gemplus International сегодня выпустили решение для средних по величине банков, которое позво
|29.01.2001
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Philips Semi, Gemplus и Intermec предложили радиочастотный протокол идентификации RFID
Голландская Philips Semiconductors совместно со своими партнерами - французской Gemplus S.A. и Intermec Technologies Corp. из США - предложили общий проект для идентификации
|31.10.2000
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Gemplus начала производство смарт-карт с адаптером USB
Французский производитель смарт-карт компания Gemplus SA заявила о том, что ею разработано первое поколение карт, которые обладают "полноск
|26.07.2000
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MIPS Technologies и Gemplus объединились для совместной разработки нового поколения смарт-карт
Компании MIPS Technologies Inc. и Gemplus S.A. сообщили о намерении совместно разрабатывать новое поколения смарт-карт. Новые с
|12.05.2000
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МТС и Gemplus продемонстрировали работу мобильного телефона, оснащенного sim-картой с WAP-браузером
Компания МТС и Gemplus, мировой лидер в производстве программного и аппаратного обеспечения индустрии смарт-
|22.03.1999
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Gemplus Software представила средства обеспечения безопасности для Интернет
Компания Gemplus Software, работающая на рынке систем на основе смарткарт, представила новые средства
Thales и организации, системы, технологии, персоны:
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