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BCE Bell Canada Enterprises Bell Canada International
СОБЫТИЯ
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|28.07.2008
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Bell Canada Enterprise сократит 2,5 тыс. сотрудников
Канадская телекоммуникационная компания Bell Canada Enterprise (BCE) сократит 2,5 тыс. сотрудников (6% персонала), сообщает РБК. При этом не сообщается, когда будет произведено сокращение. Bell Canada Enterprise отмечает, что
|10.06.2004
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Bell Canada приобретает Infostream
Компания Bell Canada заключила сделку о приобретении компании Infostream Technologies, фирму, специализирующуюся на системных технологиях и технологиях хранения данных. Данное приобретение понадобилось
|20.01.2003
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Lucent обеспечит широкополосным оборудованием компанию Bell Canada
Lucent Technologies объявила о заключении многолетнего контракта с Bell Canada на поставку оборудования широкополосной связи для сети канадского провайдера. Для расширения DSL-емкости BC установит в провинциях Онтарио и Квебек универсальную систему доступа Luc
|12.11.2002
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BCE Inc. завершит приобретение акций Bell Canada
Канадская телекоммуникационная компания BCE Inc. заявила о намерении завершить выкуп акций Bell Canada у SBC Communications Inc. в первой половине декабря. Транзакция, являющаяся вторым этапом сделки между BCE и SBC, оценивается примерно в $3,19 млрд. (4,99 млрд. канадских долларов),
|15.04.2002
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Подразделения компаний Bell Canada и Manitoba Telecom объединятся
Представители канадских телекоммуникационных компаний Bell Canada и Manitoba Telecom Services сообщили о слиянии своих дочерних подразделений Bell Nexxia и Bell Intrigna, действующих на территории западных провинций страны - Британская Колумбия и
|15.03.2002
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Alcatel поставит DSL-оборудование для Bell Canada
Компания Alcatel продлила соглашение о поставке канадскому оператору связи Bell Canada оборудования для цифровых абонентских линий (DSL), включая платформу Alcatel 7300 Advanced Services Access Manager. Оборудование будет поставлено в течение 4 лет, финансовые условия
|05.11.2001
|Bell Canada International назначила нового CEO
|16.10.2000
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Bell Canada дополнит электронную почту видеосообщениями
Компания Bell Canada представила устройство, позволяющее записывать видеосообщения и отправлять их через электронную почту, сообщает Yahoo! News. Устройство было продемонстрировано на прошлой неделе в х
|27.09.2000
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SBC Communications присоединится к Bell Canada International и Telefonos de Mexico
Во вторник Bell Canada International Inc. заявила о намерении SBC Communications Inc. присоединиться к B
|26.03.1999
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Ameritech покупает 20% Bell Canada
Компания Ameritech объявила о намерении купить 20-процентный пакет акций крупнейшей канадской телефонной компании Bell Canada за $3.4 млрд. Это позволит Ameritech укрепить позиции на телекоммуникационном рынке. Представители компании отметили, что эта сделка никак не отразится на прибыли 1999 года, и полож
BCE и организации, системы, технологии, персоны:
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