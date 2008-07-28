Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

BCE Bell Canada Enterprises Bell Canada International

BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.07.2008 Bell Canada Enterprise сократит 2,5 тыс. сотрудников

Канадская телекоммуникационная компания Bell Canada Enterprise (BCE) сократит 2,5 тыс. сотрудников (6% персонала), сообщает РБК. При этом не сообщается, когда будет произведено сокращение. Bell Canada Enterprise отмечает, что

10.06.2004 Bell Canada приобретает Infostream

Компания Bell Canada заключила сделку о приобретении компании Infostream Technologies, фирму, специализирующуюся на системных технологиях и технологиях хранения данных. Данное приобретение понадобилось

20.01.2003 Lucent обеспечит широкополосным оборудованием компанию Bell Canada

Lucent Technologies объявила о заключении многолетнего контракта с Bell Canada на поставку оборудования широкополосной связи для сети канадского провайдера. Для расширения DSL-емкости BC установит в провинциях Онтарио и Квебек универсальную систему доступа Luc
12.11.2002 BCE Inc. завершит приобретение акций Bell Canada

Канадская телекоммуникационная компания BCE Inc. заявила о намерении завершить выкуп акций Bell Canada у SBC Communications Inc. в первой половине декабря. Транзакция, являющаяся вторым этапом сделки между BCE и SBC, оценивается примерно в $3,19 млрд. (4,99 млрд. канадских долларов),
15.04.2002 Подразделения компаний Bell Canada и Manitoba Telecom объединятся

Представители канадских телекоммуникационных компаний Bell Canada и Manitoba Telecom Services сообщили о слиянии своих дочерних подразделений Bell Nexxia и Bell Intrigna, действующих на территории западных провинций страны - Британская Колумбия и

15.03.2002 Alcatel поставит DSL-оборудование для Bell Canada

Компания Alcatel продлила соглашение о поставке канадскому оператору связи Bell Canada оборудования для цифровых абонентских линий (DSL), включая платформу Alcatel 7300 Advanced Services Access Manager. Оборудование будет поставлено в течение 4 лет, финансовые условия
05.11.2001 Bell Canada International назначила нового CEO
16.10.2000 Bell Canada дополнит электронную почту видеосообщениями

Компания Bell Canada представила устройство, позволяющее записывать видеосообщения и отправлять их через электронную почту, сообщает Yahoo! News. Устройство было продемонстрировано на прошлой неделе в х
27.09.2000 SBC Communications присоединится к Bell Canada International и Telefonos de Mexico

Во вторник Bell Canada International Inc. заявила о намерении SBC Communications Inc. присоединиться к B
26.03.1999 Ameritech покупает 20% Bell Canada

Компания Ameritech объявила о намерении купить 20-процентный пакет акций крупнейшей канадской телефонной компании Bell Canada за $3.4 млрд. Это позволит Ameritech укрепить позиции на телекоммуникационном рынке. Представители компании отметили, что эта сделка никак не отразится на прибыли 1999 года, и полож

Публикаций - 51, упоминаний - 53

BCE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 6
Vodafone Group 1412 6
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 4
Cisco Systems 5372 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 4
America Movil 55 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
RealNetworks Products and Services 355 3
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 3
AT&T South - BellSouth 234 3
Orange Wanadoo 74 3
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 3
Mobitel 31 3
Sunrise LLC - Sunrise UPC GmbH - Sunrise Mobile - Sunrise Communications AG - Sunrise Telecommunications AG 6 3
МегаФон 10742 3
AT&T Inc 1726 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 3
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 2
MCI 177 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 2
TELUS - Public Mobile 4 2
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
Bell MTS - Manitoba Telecom Services 3 2
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 2
America Movil - Telmex - Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 43 2
EPAM Solutions - Thoughtcorp 7 2
Quebecor - Videotron - Freedom Mobile - Wind Mobile 4 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Expedia - Travelocity 60 2
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 2
Hansol Group - Hansol Electronics 8 2
BMO - Bank of Montreal 17 2
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 2
eBay Inc 1640 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
American Express - Amex 338 2
Barclays 122 2
American Airlines 90 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Madison Dearborn Partners 8 1
101Hotels.com 456 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Dun & Bradstreet - D&B 16 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Merrill Lynch 454 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Providence Equity Partners 20 1
Caterpillar - 93 1
Правительство Канады 51 2
Copyright Board of Canada - Авторско-правовой совет Канады - Совет по авторским правам Канады 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
CAB - Canadian Association of Broadcasters - Канадская ассоциация вещателей 1 1
CMRRA - Canadian Musical Reproduction Rights Agency - Канадское агентство прав на тиражирование музыки - SODRAC - Общество прав авторов, композиторов и издателей Канады на тиражирование 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 3
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 93 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 139 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 1
Контактный центр - Call hold - Удержание вызова - Удержание звонка 51 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 2
SAP WFM - SAP Workforce Management 10 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Nokia Alcatel-Lucent AnyMedia Access System 4 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн 14 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Intel Centrino Manitoba PXA 11 1
SAS Web Analytics 1 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Navis AnyMedia Element Management System 1 1
SAS Activity-Based Management 9 1
IBM DB2 396 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Microsoft Outlook 1506 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 783 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft WordPad 46 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Intel Itanium 649 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 1
SAS Enterprise Miner - SAS Data Miner 17 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Microsoft Office 2007 265 1
Microsoft Office 2010 157 1
Honeywell LEAP 53 1
Домбровский Юрий 62 2
Сусов Михаил 29 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
Добкин Аркадий 82 2
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
Юртаев Герман 16 1
Novak Bosco - Новак Боско 2 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Seagrave Malcolm - Сигрэйв Малком 1 1
Иванова-Галицина Анна 16 1
von Finckenstein Konrad - вон Финкенштейн Конрад 4 1
Mandersson Magnus - Мандерссон Магнус 4 1
Pichette Patrick - Пичетт Патрик 6 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Lacavera Anthony - Лакавера Энтони 7 1
Smith David - Смит Дэвид 40 1
Krstajic Alek - Крштажич Алек 1 1
Sheridan John - Шеридан Джон 2 1
Millard Denise - Миллард Дениз 1 1
Echtermeyer Jens - Эхтермейер Дженс 1 1
Byrne John - Бирн Джон 9 1
Johnson Tim - Джонсон Тим 5 1
Reyes George - Рейес Джордж 5 1
Clement Tony - Клемент Тони 2 1
Cox David - Кокс Дэвид 5 1
Payne Christopher - Пайн Кристофер 3 1
Law Richard - Лоу Ричард 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Растопшин Павел 54 1
Phinney Thomas - Финни Томас 1 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Dagher Rola - Дагер Рола 1 1
Mullen Joyce - Мюллен Джойс 3 1
Канада 5082 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Европа 24964 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Франция - Французская Республика 8177 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Швеция - Королевство 3782 2
Америка - Американский регион 2206 2
Америка Южная 884 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
Колумбия - Республика 551 2
Бразилия - Сан-Паулу 182 2
Канада - Онтарио 85 2
Канада - Оттава 65 1
США - Аризона - Тусон - Таксон 36 1
Канада - Британская Колумбия 81 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2856 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Дания - Копенгаген 155 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 277 1
Английский язык 7030 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Приватизация - форма преобразования собственности 543 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Патент - FRAND - Fair, Reasonable and Non Discriminatory - принцип лицензирования - Разумное и недискриминационное лицензирование 12 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
The Globe and Mail 73 2
Times 661 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
FT - Financial Times 1296 2
Total Telecom 613 1
Telecom.paper 194 1
Faulkner Information Services 100 1
Dow Jones Business News 88 1
Korea Times 132 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ars Technica 450 1
AppleInsider 400 1
Gartner - Гартнер 3658 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Forbes Global 2000 50 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще