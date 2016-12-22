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Honeywell LEAP
|22.12.2016
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Накануне продажи DEL EMC Documentum и Leap: чего ждать пользователям
ления корпоративного контента (Enterprise Content Division — ECD) DEL EMC, включая семейство продуктов Documentum (система управления корпоративным контентом), InfoArchive (платформа архивирования) и Leap (облачные приложения управления контентом), закрытие этой сделки должно состояться со дня на день, но никак не позднее 10 января 2017 г. Напомним, сообщение OpenText о подписании соответст
|09.06.2016
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EMC представила семейство интуитивных облачных приложений LEAP, которые изменят работу ECM-систем
Подразделение корпоративного контента (ECD) корпорации EMC представило EMC LEAP – семейство специально разработанных облачных приложений, которые смогут в корне изменить принципы управления контентом и трансформировать способы взаимодействия с бизнес-информацией. В от
|30.05.2016
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EMC представила семейство интуитивных облачных приложений EMC LEAP
Подразделение корпоративного контента (ECD) корпорации EMC представило EMC LEAP — семейство специально разработанных облачных приложений, которые призваны изменить принципы управления контентом и трансформировать способы взаимодействия с бизнес-информацией. В отличие
|24.02.2014
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Управляем ноутбуком взмахом руки: обзор HP ENVY 17-j100sr Leap Motion TS SE
Пролог: «слово о ноутбуке» Новинка невольно «затмевает» сам ноутбук, однако относиться к нему всего лишь как к «обрамлению» нового контроллера будет неправильно: HP ENVY 17-j100sr Leap Motion TS SE интересен и сам по себе. Недаром в его названии присутствует слово «Envy» («Зависть») – то чувство, которое, по замыслу создателей, он призван вызывать при взгляде со стороны
|26.06.2013
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«Революционный интерфейс» - выход перенесли, но не отменили
В прошлом году разработчики оригинального интерфейса человек-компьютер Leap Motion Controller обещали, что их детище выйдет в продажу 13 мая 2013 года. Май прошел, подходит к концу июнь, а обещанного прорыва в деле взаимодействия с компьютером не наблюдается. В че
|22.05.2012
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Ловкость рук и Leap box
Компания Leap Motion создала компактное устройство, способное составить конкуренцию Microsoft Kinect.