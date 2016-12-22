Honeywell LEAP

Ловкость рук и Leap box Компания Leap Motion создала компактное устройство, способное составить конкуренцию Microsoft Kinect. </small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">23.06.2008</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="292929"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="63489" data-document_id="292929" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/12480" target="_blank">Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы лета</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>HTC Touch Diamond HTC Touch Pro Samsung SGH-I200 HP iPAQ 900 Business Messenger Mio <b>Leap</b> K1 HTC Touch Diamond и HTC Touch Pro На мартовской выставке CeBIT в Ганновере на стенде оператора T-Mobile был представлен макет нового коммуникатора под операторским же названием MDA Comp</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">15.02.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="419495"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="63489" data-document_id="419495" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/belorusskij_operator_vnedril_sistemu" target="_blank">Белорусский оператор внедрил систему Leap Plus</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Пресс-служба компании Formula Telecom Solutions (FTS) объявила об успешном внедрении системы <b>Leap</b> Plus (биллинг и CRM) в сети белорусского GSM-оператора «Мобильная цифровая связь» (торговая марка Velcom). Решение на платформе <b>Leap</b> Plus (биллинг и CRM) от FTS предоставит компании</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">16.04.2003</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="466663"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="63489" data-document_id="466663" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/ssha_bankrotstvo_ocherednogo_operatora" target="_blank">США: банкротство очередного оператора</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>CDMA-оператор из США <b>Leap</b> Wireless International, выделенный в свое время из состава телекоммуникационной компании Qualcomm в понедельник, 14 апреля, подал в суд по делам о банкротствах иск по защите от кредиторов.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">06.07.2000</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="547345"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="63489" data-document_id="547345" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/leap_wireless_zakupit_v_tri_raza_bolshe" target="_blank">Leap Wireless закупит в три раза больше оборудования Lucent, чем планировалось ранее</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Leap Wireless International и Lucent Technologies объявили о расширении рамок соглашения, направленного на поставку сетевого оборудования Lucent для подразделения Cricket компании <b>Leap</b> Wireless. Согласно новому договору <b>Leap</b> закупит оборудования на $900 млн., что в три раза превосходит условия первоначального договора. Оборудование будет использовано для строитель</p></small> </td> </tr> </table> <br> </div> <div class="page-counts-notice"> Публикаций - 51, упоминаний - 51 </div> <div class="mobile-zone-94"></div> <div class="book-cloud-container"></div> <script src="/inc/js/book/book-cloud.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/inc/css/book/book-cloud.css"> <script> const word_list = [{"text":"Apple Inc","weight":"12","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Apple_Inc","link2":"\/book\/mutual\/633\/63489"},{"text":"Microsoft Corporation","weight":"9","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Microsoft_Corporation","link2":"\/book\/mutual\/591\/63489"},{"text":"Intel Corporation","weight":"7","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Intel_Corporation","link2":"\/book\/mutual\/759\/63489"},{"text":"Google LLC","weight":"6","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Google_LLC","link2":"\/book\/mutual\/38073\/63489"},{"text":"Dell 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$(function () { if (word_list) { $('.book-cloud-container').bookCloud(word_list, {encodeURI: false, shape: 'rectangular'}); } }); </script> <noindex> <nofollow> <h2>Honeywell LEAP и организации, системы, технологии, персоны:</h2> <ul class="nav nav-tabs auto-pages-tab"> <li class="active" title="Компании - участники рынка цифровизации, информационно-коммуникационных технологий: разработчики и поставщики аппаратных и программных систем, проектные и системные интеграторы, провайдеры ИТ-услуг и интернет-сервисы."><a href="#auto-category-1" data-toggle="tab">ИКТ</a></li> <li title="Коммерческие компании, акционерные общества"><a href="#auto-category-3" data-toggle="tab">Организации</a></li> <li title="Государственные и муниципальные унитарные предприятия-ведомства"><a href="#auto-category-43" data-toggle="tab">Ведомства</a></li> <li title="Профессиональные союзы, ассоциации, консорциумы, сообщества. 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Leap Wireless</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/63489/310088" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Honeywell">Honeywell</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">286</span> <a href="/book/mutual/4355/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Meta_Platforms_-_Facebook">Meta Platforms - Facebook</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4462</span> <a href="/book/mutual/643/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gen_Digital_-_NortonLifeLock_Symantec_">Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1696</span> <a href="/book/mutual/659/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HTC_Corporation">HTC Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1501</span> <a href="/book/mutual/4319/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ASUS_-_AsusTek_Computer_Inc">ASUS - AsusTek Computer Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2068</span> <a href="/book/mutual/755/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Magic_Leap">Magic Leap</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/63489/130839" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AT_T_-_Leap_Wireless_-_Cricket_Wireless_-_Cricket_Communications">AT&T - Leap Wireless - Cricket Wireless - Cricket Communications</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/63489/310084" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics">Samsung Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10361</span> <a href="/book/mutual/13/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Group">Lenovo Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2305</span> <a href="/book/mutual/601/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_-_International_Business_Machines_Corp">IBM - International Business Machines Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9467</span> <a href="/book/mutual/855/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OpenText">OpenText</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">209</span> <a href="/book/mutual/16211/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Kaspersky_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE">Kaspersky - Лаборатория Касперского</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5015</span> <a href="/book/mutual/133/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cisco_Systems">Cisco Systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5148</span> <a href="/book/mutual/471/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AMD_-_Advanced_Micro_Devices">AMD - Advanced Micro Devices</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4297</span> <a href="/book/mutual/1099/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ericsson_-_Telefonaktiebolaget_LM_Ericsson">Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3006</span> <a href="/book/mutual/3579/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony">Sony</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6568</span> <a href="/book/mutual/3819/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Qualcomm_Technologies">Qualcomm Technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1848</span> <a href="/book/mutual/611/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BlackBerry_-_Research_In_Motion_RIM_">BlackBerry - Research In Motion (RIM)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1577</span> <a href="/book/mutual/8891/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dr_Web_-_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%B1">Dr.Web - Доктор Веб</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1261</span> <a href="/book/mutual/291/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toshiba_Corporation">Toshiba Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2935</span> <a href="/book/mutual/1203/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nortel_Networks_Corporation_-_Northern_Telecom">Nortel Networks Corporation - Northern Telecom</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1305</span> <a href="/book/mutual/63489/66837" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Deutsche_Telekom_-_T-Mobile_-_Sprint_Nextel_Corporation_-_Sprint_Communications_-_Nextel_Communications_-_Nextel_Partners">Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1374</span> <a href="/book/mutual/6985/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DocuSign">DocuSign</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/63489/69133" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Acer_Group_-_%D0%90%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B7">Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2574</span> <a href="/book/mutual/2133/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Oculus_VR">Oculus VR</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">73</span> <a href="/book/mutual/58911/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Snap_Inc">Snap Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">96</span> <a href="/book/mutual/17425/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Accton_Technology_-_SMC_Networks">Accton Technology - SMC Networks</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/63489/273235" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Amazon_Web_Services_-_AWS_-_Amazon_Cloud">Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">813</span> <a href="/book/mutual/1503/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SAP_SE">SAP SE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5326</span> <a href="/book/mutual/415/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EA_-_Electronic_Arts">EA - Electronic Arts</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1288</span> <a href="/book/mutual/5717/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Oracle_Corporation">Oracle Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6754</span> <a href="/book/mutual/1167/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Amazon_Inc_-_Amazon_com">Amazon Inc - Amazon.com</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3041</span> <a href="/book/mutual/473/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/X_Corp_-_Twitter">X Corp - Twitter</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2878</span> <a href="/book/mutual/505/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/1/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/1/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/1/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-3"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_33_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3991</span> <a href="/book/mutual/40957/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_-_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E_%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82">Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7553</span> <a href="/book/mutual/87/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nasdaq_Stock_Market_-_National_Association_of_Securities_Dealers_Automated_Quotation_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC">Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2739</span> <a href="/book/mutual/4745/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/X5_Group_-_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2">X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">203</span> <a href="/book/mutual/8661/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C">Совкомбанк Совесть</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">274</span> <a href="/book/mutual/19089/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Adidas_-_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%81">Adidas - Адидас</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">162</span> <a href="/book/mutual/1123/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-43"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4933</span> <a href="/book/mutual/39/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4">Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11982</span> <a href="/book/mutual/9/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_Pentagon_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD">U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1811</span> <a href="/book/mutual/1243/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_Missile_Defense_Agency_-_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">181</span> <a href="/book/mutual/63489/113797" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_State_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82">U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">512</span> <a href="/book/mutual/1485/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%9E%D0%98%D0%92_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5052</span> <a href="/book/mutual/795/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5559</span> <a href="/book/mutual/63489/146091" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83_-_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F">Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">273</span> <a href="/book/mutual/13621/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-45"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GSMA_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_GSM_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_TDMA_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_FDMA_">GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6297</span> <a href="/book/mutual/6455/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-5"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52443</span> <a href="/book/mutual/2279/63489" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wi-Fi_-_Wireless_Fidelity_LAN_-_Wi-Fi_802_11_Wave_-_IEEE_802_11_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8">Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12570</span> <a href="/book/mutual/61/63489" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Interface_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC">Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24701</span> <a href="/book/mutual/10707/63489" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%A1_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_OS_-_Operating_system">ОС - Операционная система - OS - Operating system</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25924</span> <a href="/book/mutual/2161/63489" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CPU_-_Central_processing_unit_-_chiplet_%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82_-_%D0%A6%D0%9F%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C">CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21135</span> <a href="/book/mutual/1097/63489" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Wireless_technologies_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B_-_Wireless_interfaces_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8">Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10251</span> <a href="/book/mutual/63489/146115" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RAM_-_Random_Access_Memory_-_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%97%D0%A3">RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9515</span> <a href="/book/mutual/1947/63489" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80">Smartphone - Смартфон - Коммуникатор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24638</span> <a href="/book/mutual/891/63489" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Mobile_portable_devices_systems">Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13999</span> <a href="/book/mutual/63489/147049" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%98_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%90%D0%9A_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%9A">ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">67622</span> <a href="/book/mutual/1057/63489" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bluetooth_-_Bluetooth_Smart_-_Bluetooth_LE_-_Bluetooth_Low_Energy_BLE">Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7410</span> <a href="/book/mutual/579/63489" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%98%D0%91-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Cybersecurity_-_%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_-_%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28776</span> <a href="/book/mutual/875/63489" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USB_-_Universal_Serial_Bus_-_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2">USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10113</span> <a href="/book/mutual/607/63489" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Notebook_-_%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA_-_Laptop_-_%D0%9B%D1%8D%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF_-_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80">Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14599</span> <a href="/book/mutual/1713/63489" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Computerization_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Computer_system_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Computer_equipment">Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16329</span> <a href="/book/mutual/2395/63489" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Vulnerability_-_%D0%A3%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Exploit_-_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%9E">Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6377</span> <a href="/book/mutual/22207/63489" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Display_-_Monitor">Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12625</span> <a href="/book/mutual/63489/146215" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E_-_%D0%92%D0%9F%D0%9E_-_%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4_-_malware">Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12960</span> <a href="/book/mutual/9629/63489" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WPA_-_WPA2_-_Wi-Fi_Protected_Access">WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">243</span> <a href="/book/mutual/6479/63489" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA_-_%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E_-_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_-_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E_-_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_-_ransomware_ransom_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%B8_software_">Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3004</span> <a href="/book/mutual/63/63489" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EMM_-_Enterprise_Mobility_Management_-_MDM_-_Mobile_Device_Management_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_-_BYOD_-_Bring_Your_Own_Device_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_">EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация"</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14078</span> <a href="/book/mutual/9701/63489" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%AD_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Energy_storage_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0">Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9820</span> <a href="/book/mutual/62673/63489" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Multi_Touch_-_Multitouch_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87_-_Touch_Screen_-_TouchPad_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%B4_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81">Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6123</span> <a href="/book/mutual/63489/67533" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_-_Process_automation_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_Systems_and_automation_tools">Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31674</span> <a href="/book/mutual/2619/63489" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ECM_-_Enterprise_Content_Management_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC">ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1284</span> <a href="/book/mutual/5759/63489" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_-_Printer_-_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8_-_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_printing_devices_-_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0">Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5963</span> <a href="/book/mutual/60309/63489" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_server_platforms_server_hardware">Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">30429</span> <a href="/book/mutual/7441/63489" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Router_-_%D0%A0%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC_-_Modem_-_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_-_Access_Point">Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6468</span> <a href="/book/mutual/57831/63489" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SD_MicroSD_-_Secure_Digital_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%BB%D1%8D%D1%88-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82_-_Secure_Digital_High_Capacity_SDHC_-_SD_Ultra_Capacity_SDUC_-_SD_eXtended_Capacity_SDXC_">SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6089</span> <a href="/book/mutual/711/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_QWERTY_-_%D0%99%D0%A6%D0%A3%D0%9A%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0">Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3493</span> <a href="/book/mutual/63489/94333" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Email_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_-_e-mail_-_electronic_mail_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12956</span> <a href="/book/mutual/53663/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20466</span> <a href="/book/mutual/4919/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VR_-_Virtual_Reality_-_%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Immersive_-_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8">VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2997</span> <a href="/book/mutual/1133/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_-_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_-_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_-_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%9E_-_Antimalware_Platform_Requirements">Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7517</span> <a href="/book/mutual/8369/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80_-_%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_Web-browser_-_%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Web-navigator">Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9361</span> <a href="/book/mutual/4753/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gadget_-_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_-_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81_-_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_-_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B">Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7781</span> <a href="/book/mutual/15533/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_IAM_-_Identity_and_Access_Management_-_IGA_-_Identity_Governance_and_Administration_-_IdM_-_Authentication_Identity_Management_-_CIAM_-_Customer_Identity_and_Access_Management_-_%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8">Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11406</span> <a href="/book/mutual/18709/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CDMA_-_Code_Division_Multiple_Access_-_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_CDMA_Development_Group">CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2268</span> <a href="/book/mutual/60423/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Ethernet_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3678</span> <a href="/book/mutual/247/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%AD%D0%94_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_-_%D0%AD%D0%94%D0%9E_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_-_%D0%A1%D0%AD%D0%94%D0%94_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B8_-_Electronic_document_management">СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12793</span> <a href="/book/mutual/3533/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/5/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/5/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/5/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/5/280">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-7"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows">Microsoft Windows</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15870</span> <a href="/book/mutual/965/63489" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Mac_-_Apple_Macintosh">Apple Mac - Apple Macintosh</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2997</span> <a href="/book/mutual/899/63489" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wi-Fi_WEP_-_Wired_Equivalent_Privacy_-_Wired_Equivalent_Privacy_-_%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_Wi-Fi">Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">148</span> <a href="/book/mutual/24133/63489" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android">Google Android</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14221</span> <a href="/book/mutual/463/63489" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_macOS">Apple macOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2104</span> <a href="/book/mutual/697/63489" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OpenText_EMC_Documentum_-_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8">OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">400</span> <a href="/book/mutual/63489/71575" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_macOS_X_-_OS_X_Rhapsody_-_OS_X_Mavericks">Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1521</span> <a href="/book/mutual/16023/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA_-_Leap-A_-_Oompa-A_-_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E_-_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C">Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Leap-A - Oompa-A - Вредоносное ПО - сетевой червь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/63489/128389" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Honeywell_Experion_SCADA_-_Honeywell_Experion_PKS_-_Honeywell_Experion_Process_Knowledge_System">Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/63467/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Qualcomm_Snapdragon_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5_-_System_on_Chip_-_SoC">Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1578</span> <a href="/book/mutual/613/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iChat_-_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80">Apple iChat - мессенджер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">37</span> <a href="/book/mutual/63489/128253" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Space_Command_GPS_-_Global_Positioning_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5022</span> <a href="/book/mutual/60639/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Play_-_Google_Store_-_Android_Market">Google Play - Google Store - Android Market</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3342</span> <a href="/book/mutual/673/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MITRE_CVE_-_MITRE_Common_Vulnerabilities_and_Exposures_-_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4657</span> <a href="/book/mutual/3621/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dell_EMC_LEAP">Dell EMC LEAP</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/63489/82387" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_OS">Linux OS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10196</span> <a href="/book/mutual/469/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HP_Compaq_iPaq_Pocket_PC">HP Compaq iPaq Pocket PC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">312</span> <a href="/book/mutual/63489/98197" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Core_2_Duo_-_Intel_Penryn_-_Intel_Yonah">Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">956</span> <a href="/book/mutual/50259/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_-_Debian_GNU_-_Ubuntu_Foundation">Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">883</span> <a href="/book/mutual/1631/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Touch_ID">Apple Touch ID</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">285</span> <a href="/book/mutual/5495/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Kinect">Microsoft Kinect</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">199</span> <a href="/book/mutual/54499/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Qualcomm_Adreno_GPU_-_Graphics_processing_unit_-_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80">Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">502</span> <a href="/book/mutual/1783/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_-_App_Store">Apple - App Store</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2929</span> <a href="/book/mutual/987/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iOS">Apple iOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7943</span> <a href="/book/mutual/465/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Pixel_-_%D0%B3%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">396</span> <a href="/book/mutual/7901/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Apple iPhone - серия смартфонов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7163</span> <a href="/book/mutual/295/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dell_EMC_InfoArchive">Dell EMC InfoArchive</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/63489/82541" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DocuSign_DTM">DocuSign DTM</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/63489/194407" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DocuSign_Global_Trust_Network">DocuSign Global Trust Network</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/63489/194409" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Daydream">Google Daydream</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/38215/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Accton_Technology_-_SMC_Networks_-_EliteConnect">Accton Technology - SMC Networks - EliteConnect</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/63489/301488" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cisco_LEAP_-_Cisco_Lightweight_Extensible_Authentication_Protocol">Cisco LEAP - Cisco Lightweight Extensible Authentication Protocol</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/63489/307428" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_AirPort_Extreme_Base_Station_-_Wi-Fi-%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80">Apple AirPort Extreme Base Station - Wi-Fi-роутер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">35</span> <a href="/book/mutual/63489/98319" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apache_Hadoop_Hive_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">Apache Hadoop Hive - система управления базами данных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">79</span> <a href="/book/mutual/20067/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Honeywell_Safety_Manager_SC">Honeywell Safety Manager SC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/24789/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Honeywell_ControlEdge_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80">Honeywell ControlEdge - программируемый логический контроллер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/63489/64593" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Azure">Microsoft Azure</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1425</span> <a href="/book/mutual/1501/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Docker_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Docker - Платформа распределённых приложений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">357</span> <a href="/book/mutual/5959/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SAP_ERP_-_SAP_Enterprise_Resource_Planning_-_mySAP_ERP">SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">894</span> <a href="/book/mutual/5499/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_10">Microsoft Windows 10</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1801</span> <a href="/book/mutual/605/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/7/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/7/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/7/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/7/160">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-9"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Berry_Savinay_-_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9">Berry Savinay - Берри Савинай</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/63489/199155" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/D_Amelio_Andrew_-_%D0%94_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E">D’Amelio Andrew - Д'Амелио Эндрю</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/51611/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Бейдер Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">75</span> <a href="/book/mutual/63489/87969" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2">Макаров Станислав</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">117</span> <a href="/book/mutual/63489/92943" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Heins_Thorsten_-_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD">Heins Thorsten - Хейнс Торстен</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">50</span> <a href="/book/mutual/63489/93535" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81">Ксенин Алекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">311</span> <a href="/book/mutual/63489/96171" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%84_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD">Греф Герман</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">429</span> <a href="/book/mutual/4133/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Jobs_Steve_-_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2">Jobs Steve - Джобс Стив</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1015</span> <a href="/book/mutual/6037/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Марцынкьян Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/9515/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD">Минасян Вартан</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/40919/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Chen_John_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD">Chen John - Чен Джон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/63489/64679" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD">Константинов Константин</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/63489/105287" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C">Яфизов Рамиль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/63489/115767" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%8E_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Райю Кости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/63489/127597" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Novak_Bosco_-_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE">Novak Bosco - Новак Боско</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/63489/143223" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Zuckerberg_Mark_-_%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA">Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">343</span> <a href="/book/mutual/6049/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/John_von_Neumann_-_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD">John von Neumann - Джон фон Нейман</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/63489/129665" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ming-Chi_Kuo_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%A7%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%BE">Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">87</span> <a href="/book/mutual/4401/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mandersson_Magnus_-_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81">Mandersson Magnus - Мандерссон Магнус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/63489/229933" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sundar_Pichai_-_%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9">Sundar Pichai - Сундар Пичай</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">68</span> <a href="/book/mutual/181/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Schumacher_Michael_-_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C">Schumacher Michael - Шумахер Михаэль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/63489/151097" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cluley_Graham_-_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D1%80%D1%8D%D1%85%D0%B5%D0%BC">Cluley Graham - Клули Грэхем</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">122</span> <a href="/book/mutual/63489/99371" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bavor_Clay_-_%D0%91%D1%8D%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D1%8D%D0%B9">Bavor Clay - Бэйвор Клэй</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/63489/136671" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LeFevre_Tim_-_%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC">LeFevre Tim - Лефевр Тим</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/63489/282916" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F">Мельникова Анастасия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">409</span> <a href="/book/mutual/963/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Majzoub_Muhi_-_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B1_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8">Majzoub Muhi - Маджуб Мухи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/63489/324130" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Kim_Eric_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA">Kim Eric - Ким Эрик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/63489/325380" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Jaschan_Sven_-_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD_-_%D0%AF%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD">Jaschan Sven - Джашан Свен - Яшан Свен</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/63489/258189" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Evans_Bill_-_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB">Evans Bill - Эванс Билл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/63489/354870" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Finisterre_Kevin_-_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD">Finisterre Kevin - Финистер Кевин</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/63489/358690" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-13"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - РФ - Российская федерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">148259</span> <a href="/book/mutual/23/63489" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_USA_-_The_United_States_of_America">США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52525</span> <a href="/book/mutual/43/63489" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%9D%D0%A0">Китай - Китайская Народная Республика - КНР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">17407</span> <a href="/book/mutual/29/63489" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0">Канада</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4918</span> <a href="/book/mutual/1495/63489" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0">Испания - Каталония - Барселона</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">744</span> <a href="/book/mutual/4369/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_-_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Солнце - звезда Солнечной системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5234</span> <a href="/book/mutual/63489/103157" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C">Китай - Тайвань</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4036</span> <a href="/book/mutual/2229/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Швеция - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3642</span> <a href="/book/mutual/433/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82">Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3546</span> <a href="/book/mutual/1329/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Америка Северная - Североамериканский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3350</span> <a href="/book/mutual/4271/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Америка - Американский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2172</span> <a href="/book/mutual/999/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0">Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">44045</span> <a href="/book/mutual/157/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9D%D0%93_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_-_CIS_-_The_Commonwealth_of_Independent_States">СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14232</span> <a href="/book/mutual/2655/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">Беларусь - Белоруссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5811</span> <a href="/book/mutual/387/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Япония</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13355</span> <a href="/book/mutual/367/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Германия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12777</span> <a href="/book/mutual/1551/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Швейцария - Швейцарская Конфедерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2501</span> <a href="/book/mutual/1531/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0">Европа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21900</span> <a href="/book/mutual/103/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Южная Корея - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6720</span> <a href="/book/mutual/267/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD">Великобритания - Лондон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2390</span> <a href="/book/mutual/2231/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Филиппины - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">572</span> <a href="/book/mutual/7447/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%94%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0">Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">730</span> <a href="/book/mutual/63489/75677" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80">Германия - Нижняя Саксония - Ганновер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">301</span> <a href="/book/mutual/18373/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-17"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8">Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">49044</span> <a href="/book/mutual/63489/145839" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Startup_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5213</span> <a href="/book/mutual/10445/63489" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F">Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">29981</span> <a href="/book/mutual/63489/146067" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA">Английский язык</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6729</span> <a href="/book/mutual/63489/104503" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_-_Metals_-_Alloys">Металлы - Сплавы - Metals - Alloys</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5069</span> <a href="/book/mutual/63489/152999" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9C%D0%91_-_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_SME_-_Small_and_medium-sized_enterprises_-_SMB_-_Small-medium_business_-_SOHO_-_Small_Office_Home_Office">СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11185</span> <a href="/book/mutual/3351/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B">Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6540</span> <a href="/book/mutual/13407/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%97%D0%9E%D0%96_-_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_Wellness_-_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">189</span> <a href="/book/mutual/63489/71075" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CTO_-_Chief_Technology_Officer_-_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80">CTO - Chief Technology Officer - Технический директор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4969</span> <a href="/book/mutual/1643/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_Fast_Moving_Consumer_Goods_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA">Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5000</span> <a href="/book/mutual/13197/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Partner_Network_-_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B">Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1231</span> <a href="/book/mutual/63489/220693" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_-_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_Retail_-_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24690</span> <a href="/book/mutual/13193/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Homo_Sapiens_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_-_Humanity_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2802</span> <a href="/book/mutual/63489/146119" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52372</span> <a href="/book/mutual/63489/76291" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16657</span> <a href="/book/mutual/63489/146073" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1rediting_-_%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC">Кредитование - Сrediting - Заём</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6842</span> <a href="/book/mutual/63489/124847" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_-_Sport">Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6017</span> <a href="/book/mutual/63489/146457" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TCO_-_Total_Cost_of_Ownership_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0">TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2195</span> <a href="/book/mutual/8705/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_-_Fitness_-_%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_-_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">716</span> <a href="/book/mutual/54421/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82_-_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_-_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_Ru_%D0%A0%D0%A4_%D0%A0%D0%A3%D0%A1_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82">Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3539</span> <a href="/book/mutual/763/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%A0%D0%94_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">ОРД - Оперативно-разыскная деятельность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">123</span> <a href="/book/mutual/61705/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_-_Blue_chips_-_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_-_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">534</span> <a href="/book/mutual/63489/128745" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82">Экономический эффект</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1103</span> <a href="/book/mutual/37649/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_-_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_-_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3">Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5056</span> <a href="/book/mutual/13397/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_44-%D0%A4%D0%97_-_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%92_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4">Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3679</span> <a href="/book/mutual/7935/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1403</span> <a href="/book/mutual/63489/183083" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_152-%D0%A4%D0%97_-_%D0%9E_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2375</span> <a href="/book/mutual/9887/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_-_Weather_forecast">Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1606</span> <a href="/book/mutual/63489/138799" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_-_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_company_shares_and_bonds_-_securities">Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6277</span> <a href="/book/mutual/63489/181089" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10145</span> <a href="/book/mutual/63489/80027" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_-_Financial_indicators">Финансовые показатели - Financial indicators</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2550</span> <a href="/book/mutual/63489/146889" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_-_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1602</span> <a href="/book/mutual/63489/147835" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Market_capitalization">Рыночная капитализация - Market capitalization</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">532</span> <a href="/book/mutual/63489/206143" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Jurisprudence_-_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8">Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7900</span> <a href="/book/mutual/63489/146065" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_-_Railway">Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2461</span> <a href="/book/mutual/63489/159605" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_-_Geography_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2">География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1480</span> <a href="/book/mutual/63489/178303" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0_-_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2494</span> <a href="/book/mutual/63489/140543" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_Aviation_industry_-_Aircraft_construction">Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5738</span> <a href="/book/mutual/63489/146287" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_-_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">869</span> <a href="/book/mutual/63489/195485" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Restructuring_-_%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Reorganization">Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2285</span> <a href="/book/mutual/63489/194077" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/17/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/63489/auto_pages/17/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-11"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Thomson_Reuters_-_Reuters_Group_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80">Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5947</span> <a href="/book/mutual/4047/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Computer_Weekly">Computer Weekly</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">375</span> <a href="/book/mutual/63489/98209" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GlobeNewswire_-_Global_Wireless_News">GlobeNewswire - Global Wireless News</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">125</span> <a href="/book/mutual/63489/98519" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fortune">Fortune</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">207</span> <a href="/book/mutual/20175/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Verge_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">The Verge - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">569</span> <a href="/book/mutual/555/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Register_-_The_Register_Hardware">The Register - The Register Hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1600</span> <a href="/book/mutual/1507/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-37"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80">Gartner - Гартнер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3570</span> <a href="/book/mutual/1081/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IDC_-_International_Data_Corporation">IDC - International Data Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4917</span> <a href="/book/mutual/191/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Forrester_Research">Forrester Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">823</span> <a href="/book/mutual/3505/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_Magic_Quadrant_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82">Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">338</span> <a href="/book/mutual/12813/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_Magic_Quadrant_Enterprise_Content_Management_-_Content_Services_Platforms">Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/63489/149853" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fortune_Global_500">Fortune Global 500</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">286</span> <a href="/book/mutual/1515/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-41"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IEEE_-_The_Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers_-_%D0%98%D0%98%D0%AD%D0%A0_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">293</span> <a href="/book/mutual/2335/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9D_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA">РАН - Российская академия наук</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1923</span> <a href="/book/mutual/4351/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-39"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MWC_-_Mobile_World_Congress_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_3GSM">MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">933</span> <a href="/book/mutual/5431/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IOI_-_International_Olympiad_in_Informatics_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7647</span> <a href="/book/mutual/20887/63489" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIA_-_Formula_1_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_1_-_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8">FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">222</span> <a href="/book/mutual/14465/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81">Цифровой прорыв - ИТ-конкурс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/54725/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Developer_Forum_-_IDF">Intel Developer Forum - IDF</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">278</span> <a href="/book/mutual/63489/91919" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CES_-_Consumer_Electronics_Show_-_CES_Innovation_Awards_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">603</span> <a href="/book/mutual/6901/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Computex_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-_Taipei_International_Information_Technology_Show">Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">67</span> <a href="/book/mutual/12373/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CeBIT">CeBIT</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">612</span> <a href="/book/mutual/22199/63489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> </div> </nofollow> </noindex> <div class="article-bottom-info"> <div class="d-flex"> <a class="copy-btn copy-link article-btn" title="Нажмите, чтобы скопировать" href="https://cnews.ru/link/b63489"><img src="https://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2021/02/03/iconfinderlink3325151.svg" alt="">Короткая ссылка</a> <div class="views-outer"> <span class="views_count" id="show-page-63489" data-show-id="63489" data-show-type="book_page" ></span> </div> </div> </div> <div class="bottom-notice"> * Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (<a href="https://www.cnews.ru/news">новости</a>, включая "Главные новости", <a href="https://www.cnews.ru/analytics/">статьи</a>, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге. <br /><br /> Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.<br> Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.<br> Создано именных указателей - 174398.<br> Редакция Индексной книги CNews - <a href="mailto:book@cnews.ru">book@cnews.ru</a><br /><br /> Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи. </div> <div class="banner"> <!-- Yandex.RTB R-A-349739-2 --> <div id="yandex_rtb_R-A-349739-2"></div> <script type="text/javascript"> (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-349739-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-349739-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> </article> <section class="section_mainnews"> <div class="container"> <div class="line_pattern"> <a 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class="section_zoom"> <div class="container jscroll-click"> <div class="line_pattern"> <a href="https://zoom.cnews.ru"> <h2 class="heading_block">Техника</h2> </a> </div> <div class="zoom_news d-flex flex-row justify-content-between flex-wrap"><a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?60511868230ec53f13f" class="item-other zoom_item flex-grow-0 item-other d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/612/65612_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль</h3></div><div class="publication-counters"></div></a><a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?9864836821c6a50560a" class="item-other zoom_item flex-grow-0 item-other d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/644/65644_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" id="show-publication-65644" data-show-id="65644" data-show-type="zoom_article"></span></div></a><a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?474653681c623162d64" class="item-other zoom_item flex-grow-0 item-other d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/642/65642_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" id="show-publication-65642" 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class="pr-item txt_blk_plaque banner_new_design -aihelpful" style="background-image: url(https://static.cnews.ru/img/articles/2025/04/01/small.jpg)" data-number="1"> <a class="mni-overlay" href="https://www.cnews.ru/projects/2024/Chem_II_mozhet_byt_polezen_v_gosupravlenii"></a> <a class="category_label cl_person cl_person_1" style="background: #fbcf62" href="https://www.cnews.ru/projects/2024/Chem_II_mozhet_byt_polezen_v_gosupravlenii">Тема месяца</a> <h3>Чем ИИ может быть полезен в госуправлении? Мнения участников рынка</h3> <div class="pr-bottom "> <p></p> <p> </p> <div style="display: none;"></div> </div> <div class="cnb-zone cnb-zone--analytics"> <div class="banner-token off "> <div class="banner-token-overlay"></div> <div class="banner-token-points"> <svg width="8" height="20" viewBox="0 0 8 20" fill="white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <circle cx="4" cy="4" r="1.5"></circle><circle cx="4" cy="10" r="1.5"></circle> <circle cx="4" cy="16" r="1.5"></circle> </svg> </div> </div> <div class="token-info" style="display: none;"> <button class="token-info-close"> <span></span> </button> <div class="token-info-data"> <div> <p class="token-number"> <span>erid: </span> </p> </div> <div> <p class="adv_comp_name">Рекламодатель: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_inn">ИНН/ОГРН: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_adv_link">Сайт: <span><a href="" target="_blank"></a></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <style> .-aihelpful.banner_new_design.pr-item h3 { padding: 45px 0 0 15px; width: 153px; font-size: 13px; line-height: 1.2em; font-weight: 600; } .-aihelpful.banner_new_design .pm-top { width: 645px; } .-aihelpful.banner_new_design .pm-top h3 { font-size: 34px; margin: 41px 0 0; line-height: 1.3; width: 420px; font-weight: 700; letter-spacing: 0.03em; color: white; } .-aihelpful.banner_new_design .pm-quote { max-width: 405px; margin-top: 24px; font-size: 18px; line-height: 1.33; color: white; } </style> <div class="pr-item txt_blk_plaque banner_new_design timetta" style="background-image: url(https://static.cnews.ru/img/articles/2025/04/09/small.jpg)" data-number="2"> <a class="mni-overlay" href="https://www.cnews.ru/projects/2025/Bolshe_chem_Jira_i_Trello?erid=2W5zFJDKSUp"></a> <a class="category_label cl_person cl_person_2" style="background: #fbcf62" href="https://www.cnews.ru/projects/2025/Bolshe_chem_Jira_i_Trello?erid=2W5zFJDKSUp">Решение месяца</a> <h3>Больше чем Jira и Trello? Обновилось российское решение по управлению проектами</h3> <div class="pr-bottom "> <p></p> <p> </p> <div style="display: none;"></div> </div> <div class="cnb-zone cnb-zone--analytics"> <div class="banner-token off "> <div class="banner-token-overlay"></div> <div class="banner-token-points"> <svg width="8" height="20" viewBox="0 0 8 20" fill="white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <circle cx="4" cy="4" r="1.5"></circle><circle cx="4" cy="10" r="1.5"></circle> <circle cx="4" cy="16" r="1.5"></circle> </svg> </div> </div> <div class="token-info" style="display: none;"> <button class="token-info-close"> <span></span> </button> <div class="token-info-data"> <div> <p class="token-number"> <span>erid: </span> </p> </div> <div> <p class="adv_comp_name">Рекламодатель: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_inn">ИНН/ОГРН: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_adv_link">Сайт: <span><a href="" target="_blank"></a></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <style> .timetta.banner_new_design.pr-item h3 { width: 180px; 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