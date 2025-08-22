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Honeywell Experion SCADA Honeywell Experion PKS Honeywell Experion Process Knowledge System

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.08.2025 Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно 1
07.04.2025 PT ISIM обнаруживает аномалии и опасные операции в системах управления технологическим процессом Honeywell 2
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 1
19.12.2022 PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform 1
10.02.2020 Honeywell представила высокоинтегрированную виртуальную среду Experion IT HIVE 7
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России 1
14.11.2018 Honeywell представила новый беспроводной датчик давления для систем контроля и управления 1
06.08.2018 Honeywell объявила о выпуске новой единой платформы для систем безопасности корпоративного уровня 1
25.06.2018 Honeywell выпустила новую версию программируемого логического контроллера ControlEdge 2
06.03.2018 Honeywell представила систему оперативного мониторинга безопасности персонала 3
27.09.2017 Honeywell представила решение для модернизации диспетчерских на промышленных предприятиях 6
05.07.2017 Honeywell представила систему реального времени SCADA в виде защищенного сервиса 5
27.06.2017 Honeywell представила новый контроллер ControlEdge для системы управления Experion 3
27.12.2013 Kuwait National Petroleum внедрит АСУ ТП Experion PKS на своем новом НПЗ Al Zour 1
25.12.2013 Система на базе АСУ ТП Experion PKS будет внедрена на плавучем заводе сжиженного природного газа 3
15.10.2013 Honeywell оснастит АСУ ТП новый целлюлозный комбинат в России 3
14.10.2013 Honeywell представила готовую систему виртуализации на базе сверхтонких серверов 2
01.11.2011 Honeywell выпустила систему учета MeterSuite для измерения расхода газов и жидкостей 2
30.08.2011 АСУ ТП Experion от Honeywell оснащена поддержкой технологии виртуализации 3
23.03.2011 Honeywell поставит интегрированную систему управления для целлюлозно-бумажного комбината в Китае 1
17.09.2010 «Монди Сыктывкарский ЛПК» автоматизирует новую линию изготовления целлюлозы с помощью решений Honeywell 4
09.08.2010 Honeywell представил расширяемый терминал дистанционного управления для производственных предприятий 2
22.06.2010 АСУ ТП Experion от Honeywell упрощает управление открытыми системами на промышленных предприятиях 4
24.05.2005 Honeywell Experion PKS R300: новая система управления технопроцессами 4
10.02.2005 Honeywell приобрела "Петроком" 1

Публикаций - 27, упоминаний - 67

Honeywell Experion SCADA и организации, системы, технологии, персоны:

Honeywell 305 26
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 43 3
Siemens AG - Siemens Group 2662 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1705 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Schneider Electric 607 2
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 452 2
Elster - Эльстер Метроника 6 1
Новые башни ГК 17 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
ХимРар - ИИХР - Исследовательский институт химического разнообразия 10 1
Labware 5 1
Прософт-Системы - РегЛаб - RegLab 11 1
Technip 7 1
Фармстандарт АО - Миг диджитал 3 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
Broadcom - VMware 2587 1
SAP SE 5565 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 408 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 53 1
Oracle Corporation 7043 1
Autodesk 639 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 461 1
Biocad - Биокад 94 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 50 1
Emerson 95 1
AdAstra - АдАстра 17 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 2
ФосАгро 171 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 2
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Al Zour - Нефтеперерабатывающий завод Аль-Зур 1 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Эндофарм - Московский эндокринный завод, МЭЗ 1 1
Велфарм 1 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 65 1
Герофарм - Geropharm 17 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 90 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 13 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13557 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5491 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
ОЭЗ ППТ Липецк - Особая Экономическая Зона 8 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35563 19
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1555 7
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 490 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34117 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7016 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33007 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4321 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1181 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3742 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24983 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7700 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27036 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 706 3
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 190 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 902 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14658 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1378 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 186 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3870 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2020 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 996 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6547 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60690 2
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2459 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 286 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 614 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 773 1
WirelessHART или IEC 62591 - сетевая технология для беспроводных устройств на базе протокола HART (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) 3 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 448 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 584 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 1
Honeywell Process Solutions - HPS 18 7
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Connected Enterprise - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 23 3
Honeywell LEAP 53 3
Honeywell ControlEdge - программируемый логический контроллер 2 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 105 2
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 28 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 231 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 25 1
Dropbox Paper 81 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 42 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 57 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 226 1
Honeywell FDM - Honeywell Field Device Manager 2 1
Emerson DeltaV 3 1
Linux OS 11373 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5585 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 470 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 40 1
Positive Technologies - PT Sandbox 112 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 89 1
Honeywell SmartLine Wireless Pressure 1 1
Honeywell Safety Manager SC 2 1
AdAstra SCADA Trace Mode 14 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
D’Amelio Andrew - Д'Амелио Эндрю 2 2
Kosunen Jorma - Косунен Ярмо 1 1
LeFevre Tim - Лефевр Тим 1 1
Rudolph John - Рудолф Джон 2 1
Петриков Андрей 1 1
Скляр Дмитрий 2 1
Родионов Александр 31 1
Зенкевич Алексей 3 1
Резник Владимир 1 1
Кошелев Иван 1 1
Артамонов Игорь 16 1
Fielding Adrian - Филдинг Эдриан 1 1
Downes Tony - Даунз Тони 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163955 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47163 2
Ближний Восток 3129 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14741 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5444 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 115 1
Китай - Хэйлунцзян 19 1
Китай - Цзянсу - Наньтун 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 1
Казахстан - Республика 5983 1
Европа 24878 1
Армения - Республика 2431 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3115 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Европа Восточная 3136 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Узбекистан - Республика 1972 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 492 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 623 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1101 1
Колумбия - Республика 546 1
Кувейт 173 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 145 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 2
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 694 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11303 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2242 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52824 1
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Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 299 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3046 1
Химическая промышленность - Chemical industry 303 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2677 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 998 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6972 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1561 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3621 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 486 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 407 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21293 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26918 1
ESD - Electronic Software Distribution 21 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1061 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2102 1
Gartner - Гартнер 3647 1
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