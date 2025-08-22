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Honeywell Experion SCADA Honeywell Experion PKS Honeywell Experion Process Knowledge System
СОБЫТИЯ
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Honeywell Experion SCADA и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
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