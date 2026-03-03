Разделы

Прософт-Системы - РегЛаб RegLab

Прософт-Системы - РегЛаб - RegLab

Компания «РегЛаб» (входит в «Прософт-Системы») основана в 2022 году, является  российским производителем оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов и встраиваемых систем, в том числе предназначенных для ответственных применений и жестких условий эксплуатации. Также в программе поставок: электронные компоненты, светотехника, системы безопасности и визуализации, высокопроизводительные компьютерные системы, САПР электроники.

03.03.2026 Рекордная поставка «Байкалов». Будет отгружено полтора миллиона микроконтроллеров на популярной открытой архитектуре 1
25.08.2025 Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия 1
19.09.2024 Крупнейшие компании поделятся опытом автоматизации на базе российского ПО. Что будет на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве 1
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 1
18.12.2023 Арестованы ИТ-шники, подозреваемые в хищении субсидий у Минпромторга 1
18.12.2023 Positive Technologies и «Реглаб» протестировали совместимость своих продуктов для защиты АСУ ТП 1

