Прософт-Системы - РегЛаб AstraRegul ПТК


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.03.2026 Рекордная поставка «Байкалов». Будет отгружено полтора миллиона микроконтроллеров на популярной открытой архитектуре 1
05.07.2024 PT ICS теперь выявляет атаки на платформу для построения АСУ ТП AstraRegul 1
18.12.2023 Positive Technologies и «Реглаб» протестировали совместимость своих продуктов для защиты АСУ ТП 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Прософт-Системы - РегЛаб и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1562 2
Прософт-Системы - РегЛаб - RegLab 6 1
Прософт-Системы 19 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 459 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5099 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32259 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2822 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1469 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34210 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15016 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11644 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1145 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2274 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 459 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13713 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32097 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 448 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 2
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 97 1
Кудеров Андрей 4 2
Елов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159103 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51542 1
Энергетика - Energy - Energetically 5550 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1835 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3268 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5360 1
