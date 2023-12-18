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Positive Technologies и «Реглаб» протестировали совместимость своих продуктов для защиты АСУ ТП

Платформа для защиты промышленности от киберугроз PT Industrial Cybersecurity Suite прошла испытания на совместимость с программно-технологическим комплексом AstraRegul компании «Реглаб» (входит в ГК «Прософт-системы»), предназначенным для построения АСУ ТП различных уровней сложности. Объединенное решение позволяет промышленным компаниям выполнить требования регуляторов по обеспечению безопасности, реализовать комплексный подход к автоматизации с учетом ИБ и оптимизировать процессы внедрения и эксплуатации АСУ ТП. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По данным Positive Technologies, промышленные компании традиционно входят в число наиболее атакуемых. Среди последствий атак аналитики отмечают утечки конфиденциальной информации (56%), нарушение основной деятельности (45%) и прямые финансовые потери (8%). Объединенное решение поможет компаниям снизить эти риски, гарантируя выполнение требований ФСТЭК по защите объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«В соответствии с требованиями регуляторов многие российские промышленные компании переходят на использование отечественных АСУ ТП. Мы готовы поддерживать их в этом, создавая с производителями АСУ ТП совместные безопасные решения, — отметил Андрей Кудеров, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами, Positive Technologies. — Внедрять уже защищенную систему удобно, потому что клиент получает гарантированное отсутствие влияния на непрерывность процессов предприятия и возможность сократить затраты времени на согласования и проектные работы: объединенное решение имеет единый комплект документации».

«Мы понимаем, что сегодня важно не просто разработать решение или продукт, но и позаботиться о его защите. С этой целью мы развиваем технологическое партнерство с лидером в области результативной кибербезопасности — Positive Technologies. Это позволяет нам поставлять отечественное объединенное решение, защищенное от хакерских атак, вредоносных программ и внутреннего нарушителя», — сказал Алексей Елов, технический директор компании «Реглаб».

PT Industrial Cybersecurity Suite — комплексная платформа для защиты промышленности от киберугроз, позволяющая обнаружить злоумышленника на всех этапах развития атаки в промышленных средах и своевременно реагировать на них. Она обеспечивает безопасность индустриального сегмента предприятия, от сетевых узлов до технологических устройств. Испытания на совместимость проходили следующие компоненты платформы: PT ISIM View Sensor 4.3, MaxPatrol SIEM 7.2, MaxPatrol VM 1.5 и PT XDR 4.1.

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ПТК AstraRegul — модульная проектно-компонуемая платформа для построения АСУ ТП, разработанная компанией «Реглаб». В составе ПТК программируемые логические контроллеры REGUL R500 и REGUL R500S, АРМ операторов, АРМ инженеров, серверы ввода-вывода, архивации и точного времени, коммутаторы среднего и верхнего уровня, а также специализированное ПО. Все эти компоненты успешно прошли испытания на совместимость с PT ICS.

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Positive Technologies — разработчик продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру,

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