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Кибербезопасность BCM Business Continuity Management System Управление непрерывностью бизнеса ISO 22301 Always-On Enterprise Continuous Security обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов

СОБЫТИЯ

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24.08.2026 IT Elements 2026 раскрыла программу конференции: непрерывность бизнеса 2.0, ИИ под контролем и «прожарка» отечественных вендоров

версия?». ИТ- и ИБ-директора крупнейших российских компаний обсудят, почему классические подходы к Business Continuity больше не отвечают современным угрозам: жизнеспособна ли схема «главный Ц
20.07.2026 «Нижфарм» обеспечила непрерывность производства и автоматизацию процессов с помощью решений Yandex Cloud

сервисами и перевели в облако смежные приложения. Проект подтвердил способность команды проектировать и эксплуатировать сложные распределенные системы в условиях жестких сроков и высоких требований к непрерывности бизнеса. Внешний интегратор выполнял задачи по программированию и моделированию процессов строго в рамках технических заданий, разработанных и согласованных ИТ-командой «Нижфарм».
22.10.2025 Eltex начинает серийное производство промышленного коммутатора для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных

, IS-IS, BGP, RIP) и протоколы для маршрутизации Multicast – PIM SM/DM для оптимальной доставки данных в сетях с высокой плотностью трафика. MES3500I-24F спроектирован для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных. Оборудование включает ряд решений, повышающих отказоустойчивость. Для обеспечения быстрого восстановления соединения при повреждении линии реализован протокол ERP
09.02.2024 Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учет расчетов с поставщиками» на предприятиях AGC

ре доступа к международным ИТ-сервисам. Бухгалтерия осталась без ИТ-инфраструктуры для отражения операций кредиторской задолженности. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн». Чтобы обеспечить непрерывность критически важного бизнес-процесса, российский кластер AGC должен был оперативно организовать бизнес-процессы в новой ИТ-среде. За три месяца процесс «Учет расчетов с поставщиками
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ

а ИБ востребована, и действительно есть, что обсудить», — задал тон дискуссии в приветственным слове модератор Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа». В своем докладе эксперт углубился в поиски ответов на вопрос, как найти баланс между ИТ и ИБ? Актуальность достижения этого баланса в текущих ус
08.11.2023 Как автоматизировать процесс обеспечения непрерывности бизнеса

лизации. Business Impact Analysis В рамках проведения анализа воздействия на деятельность аналитику BCM (Business continuity management, Управление непрерывностью бизнеса) дается возможность сф
02.11.2023 Security Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса

urity Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса. Security Vision Business Continuity Plan (BCP) – решение автоматизации процесса обеспечения непрерывности и в
06.12.2022 Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса

орогой процесс, к этому пока готовы не все. В тоже время, цифровая инфраструктура должна обеспечить непрерывность бизнеса. Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывнос
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

огии, группа НЛМК. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

компании Selectel. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
17.11.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

ии «Манго телеком» Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями Насколько актуальна задача импортозамещения У
07.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

компании «Яндекс». Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
24.10.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет, как защититься от современных киберугроз и обеспечить непрерывность бизнеса на CNews FORUM 2022

сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, — отметил Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». — Для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и отражать атаки до того, как они нанесут весомый ущерб, компаниям необходима проверенная защита от сложных угроз, включающая технологии анализа и реагирования на
15.09.2022 Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса

ями при закупке оборудования для расширения мощностей. Требует замены и иностранное ПО. При этом для множества заказчиков облачные услуги являются одним из самых востребованных инструментов поддержки непрерывности бизнеса. Рынок облачных сервисов Как изменился спрос на облачные сервисы в России? С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры? Достаточно ли в России облачных ресурсов?

14.09.2022 Специалисты «РТКлауд» выступят на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

важных задач. Неотъемлемой частью критически важной инфраструктуры являются решения по обеспечению непрерывности бизнеса. Среди заказчиков компании производственные и конструкторские предприят
08.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
01.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
24.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
11.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
22.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим» Кирилл Цверку
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков

ter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, серт
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании

sional Services помог CBHS Health перейти на единую платформу Commvault во время пандемии COVID-19. Непрерывность бизнес-процессов была обеспечена с помощью единого решения для управления резер
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД

ы «Эталон» поставила перед собой цель — повысить производительность и надежность виртуальной среды VMware путем обновления и оптимизации ее программно-аппаратной составляющей. Кроме того, обеспечение непрерывности бизнеса требовало защиты критичных сервисов и приложений от возможных аппаратных сбоев. Было принято решение организовать катастрофоустойчивую систему, перераспределив ресурсы в в
18.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
12.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
30.04.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
31.03.2020 Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине

бесплатный доступ к тем или иным ресурсам, бесплатные лицензии и услуги, которые помогут сохранить непрерывность бизнес-процессов. Скованные одной цепью Когда возникают непредвиденные обстояте
07.03.2019 Исследование: 72% российских компаний внедряет планы непрерывности

респондентов также отметили, что в их компаниях запущен процесс управления непрерывностью бизнеса (BCM) и именно он позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Телеком о
07.03.2019 CNews Analytics и «Инфосистемы джет»: у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности

Кроме того, 48% компаний процесс обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, BCM) позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Опрос проводился сред
26.07.2018 «Таможенная карта» обеспечивает непрерывность бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM

есячный объем денежного оборота платежной системы составляет от 50 до 70 млрд руб. Поэтому вопросам непрерывности бизнеса и надежности финансовых транзакций уделяется первостепенное значение, в
10.07.2018 DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012

DEAC, Европейский оператор Private Data Centers, прошел сертификацию ISO 22301:2012 для обоих рижских дата-центров. Сертификация ISO 22301:2012 (Business C
04.10.2017 «Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud

Cloud. Именно такой подход и должен, на наш взгляд, реализовывать гибридный ЦОД. В случае проведения технических работ или неполадок на основной ИТ-инфраструктуре заказчика, Техносерв Cloud обеспечит непрерывность работы бизнес-систем «Тим Драйва», выступив резервным «плечом» инфраструктуры, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — Мы рады приветствова
12.09.2017 Эксперты назвали главный фактор непрерывности бизнеса после кибератаки

ьном состоянии план восстановления. Также нужно заблаговременно принять меры по своевременному выявлению состоявшегося вторжения и устранению его последствий. Все это позволит организациям обеспечить непрерывность бизнеса, сделав его устойчивым к инцидентам кибербезопасности. setTimeout(function() { if ($('#modaldownload').length) { val = 'modaldownload'; } if ( $('#'+val).is( ":hidden" ) )
24.02.2015 De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар»

Компания De Novo, национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для
11.11.2013 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management

Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Communication Management (SAP BCM), которая позволила повысить качество обслуживания клиентов по принципу «единого окна». В результате внедрения решений SAP УБРиР в несколько раз увеличил скорость обслуживания клиентов, доб
25.03.2013 Решение Vision Solutions обеспечивает непрерывность бизнеса «Альфа-банка»

«Альфа-Банк» с помощью компании «Диона Холдинг» внедрил инфраструктурное решение, призванное обеспечить непрерывность бизнеса и катастрофоустойчивость критически важных бизнес-систем. Решение базируется на продукте Mimix, разработанном компанией Vision Solutions, и серверах IBM Power Systems. Как
24.09.2012 Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware

решений по управлению электропитанием совместно с виртуальными ИТ платформами способно обеспечить эффективное распределение рабочих нагрузок для бесперебойной работы, гарантируя целостность данных и непрерывность бизнес процессов. Интеграция VMware Site Recovery Manager и Intelligent Power Manager позволяет ИТ-персоналу просматривать, контролировать и управлять не только физическими и вирт
21.08.2012 «ВымпелКом» прошел сертификацию на соответствие стандарту BS 25999

ымпелКом» (ТМ «Билайн») сообщила о прохождении сертификации по международному стандарту обеспечения непрерывности бизнеса BS 25999. Сертификационный аудит был проведен компанией LRQA (Lloyd's R
30.07.2012 «Ланит» стал участником программы ассоциированных консультантов BSI

mation Security Management Systems) и «Системы управления непрерывностью бизнеса» (ISO 22301:2012 — Business Continuity Management Systems). Полученные от института сертификаты позволят «Ланиту
11.07.2012 Acronis Backup & Recovery обеспечивает непрерывность бизнес-процессов МОЭК

диненной энергетической компании» (МОЭК). Решение Acronis было развернуто на распределенной сети 17 филиалов на всей территории Москвы и в настоящее время оно защищает данные 7 тыс. сотрудников МОЭК. Непрерывность бизнес-процессов и возможность быстро восстановить работоспособность компьютерной сети очень важны для МОЭК и множества ее клиентов. Компания обеспечивает более 6 млн жителей Моск

Публикаций - 2588, упоминаний - 2872

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25857 230
9686 190
Broadcom - VMware 2622 164
IBM - International Business Machines Corp 9718 140
SAP SE 5626 134
Oracle Corporation 7104 128
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3165 127
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16070 117
Softline - Софтлайн 3789 101
Cisco Systems 5378 99
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 94
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5712 88
Крок - Croc 1970 85
Ростелеком 11025 77
HP Inc. 5907 76
Dell EMC 5204 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9551 70
Veeam Software 345 64
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 831 58
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 55
МегаФон 10913 52
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 668 48
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1831 47
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 47
Google LLC 12780 46
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 528 46
NetApp - Network Appliance 668 45
Schneider Electric 615 45
Yandex - Яндекс 9350 43
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 959 43
ФОРС - Центр разработки 710 43
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 42
Citrix Systems 871 41
Diasoft - Диасофт 1174 41
Ред Софт - Red Soft 1260 40
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5042 38
Intel Corporation 12865 37
SAS Institute 1087 37
Fujitsu 2109 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9002 114
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 102
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1908 96
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 561 73
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 66
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 63
РЖД - Российские железные дороги 2106 59
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 59
ГПБ - Газпромбанк 1287 56
Почта России ПАО 2389 49
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 49
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 49
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 46
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 44
Альфа-Банк 1988 44
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 44
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 44
Ингосстрах СПАО 484 39
ПСБ - Промсвязьбанк 972 39
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 632 38
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 364 37
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 36
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1814 35
МКБ - Московский кредитный банк 659 35
Газпром нефть 741 33
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 32
Абсолют Банк 251 32
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2989 31
ОМК - Объединенная металлургическая компания 238 31
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 30
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 612 28
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 27
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 366 27
Сургутнефтегаз - СНГ 288 27
Газпром ПАО 1498 26
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 437 26
Силовые машины 166 25
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13844 192
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5810 181
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5748 91
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4003 70
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 61
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3681 49
Федеральное казначейство России 1953 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3458 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6672 42
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4978 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6009 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2895 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3215 29
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3349 23
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 23
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 22
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 378 22
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 22
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1521 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 18
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 18
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 16
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 998 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3599 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 12
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 55 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3086 11
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1531 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 11
OWASP - Open Web Application Security Project 152 10
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 79 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 8
TIA - Telecommunications Industry Association 91 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 4
Ассоциация менеджеров 109 3
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 41 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54630 1471
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35695 814
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24689 803
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33863 790
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26273 731
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36672 698
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13070 666
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26763 626
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18319 589
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6810 493
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7304 408
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10828 404
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12414 402
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23598 354
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12328 342
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28517 325
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13272 315
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16615 309
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10297 302
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13001 298
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3254 259
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18238 253
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5242 233
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3274 232
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14091 231
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7856 230
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13548 219
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23135 209
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7949 205
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8372 179
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3597 177
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14407 176
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6313 175
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9659 170
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14120 169
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8755 167
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13797 160
Linux OS 11635 169
Microsoft Windows 16993 157
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5830 134
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1707 78
Microsoft Azure 1531 72
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 68
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1833 57
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 52
Apple iPhone 6 4860 52
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 688 51
Broadcom - VMware vSphere 620 48
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1065 46
Microsoft Office 4211 45
1С:ERP Управление предприятием 863 44
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2499 42
Google Android 15345 38
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 37
Microsoft Office 365 1051 36
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 36
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 35
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1520 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6370 33
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2568 33
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1640 32
Oracle Java - язык программирования 3494 32
Axiom JDK СЗИ 181 31
Apple iOS 8641 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 741 30
Microsoft Windows 2000 8678 30
Новые облачные технологии - МойОфис 967 29
Microsoft Teams - MS Teams 674 29
Intel x86 - архитектура процессора 2183 28
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1320 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 498 26
Киберпротект - Кибер Бэкап 204 26
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 859 25
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 24
Демидов Сергей 129 70
Шадаев Максут 1224 59
Натрусов Артем 318 53
Ульянов Николай 177 50
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Клепиков Алексей 121 33
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Козак Николай 213 30
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Степченков Максим 65 21
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Ермолаев Артем 379 21
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47982 453
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 217
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55027 177
Европа 25018 173
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 154
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19330 72
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 39
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Украина 7950 36
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Земля - планета Солнечной системы 10899 34
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 4
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 44 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Информзащита Учебный центр 39 3
BCI - Business Continuity Institute - Институт непрерывности бизнеса 3 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 329 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 304 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 298 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 286 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 356 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 3
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Positive Technologies - Positive Education 30 2
Т1 Цифровая академия 55 2
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