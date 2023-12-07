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ICS Industrial Control System Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры

СОБЫТИЯ

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07.12.2023 Платформа PT ICS прошла успешные испытания на совместимость с системой «Арбитр»

цесса на промышленных предприятиях. «Надежность и скорость работы критически важна для промышленных предприятий. Тесты показали, что быстродействие и работоспособность системы „Арбитр“ и платформы PT ICS при совместном функционировании не нарушаются. Успешный результат испытаний позволяет использовать PT ICS для обеспечения безопасности значимых объектов критической инфраструктуры Ро
07.07.2023 Positive Technologies добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA

Пакет экспертизы для платформы PT ICS позволяет выявлять киберугрозы в системах промышленной автоматизации, создаваемые «МПС софт». Обновление совместимо с новой полнофункциональной платформой MasterSCADA 4D, предназначенной дл
19.12.2022 PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform

Positive Technologies выпустила третий пакет экспертизы для PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS), платформы для защиты промышленности от киберугроз. Он позволяет выявлять атаки на комплексную систему AVEVA System Platform и определять несанкционированный запуск интегрированной среды р
28.11.2022 Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году

Эксперты Kaspersky ICS CERT поделились прогнозами относительно развития ландшафта угроз для АСУ ТП в 2023 г., а также рассказали о том, какие риски стоит учитывать промышленным организациям. Мишени целевых атак 2
03.10.2022 Positive Technologies обнаруживает атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE

В платформу для защиты промышленности от киберугроз PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS) загружен второй пакет экспертизы для выявления атак на SCADA TRACE MODE. Об этом CNews сообщили представители компании. Это распространенная в индустриальном сегменте SCADA-система разрабо
05.07.2022 PT ICS получил новые возможности по обнаружению атак на ПЛК Siemens и выявлению вредоносного ПО, нацеленного на АСУ ТП

Платформа для защиты промышленности от киберугроз PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS) получила первый пакет экспертизы для выявления атак на автоматизированные системы управления на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) семейства Siemens Simatic S7. Также в экс
20.04.2022 Positive Technologies представила платформу для защиты промышленности от киберугроз PT ICS

Positive Technologies анонсировала платформу для защиты промышленности от киберугроз — PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS). Платформа объединяет в себе новые возможности для защиты АСУ ТП — обнаруживает целевые атаки на всех уровнях промышленной ИТ-инфраструктуры и блокирует действия злоумышленников на конечны
30.11.2020 Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST

Kaspersky ICS CERT присоединился к сообществу команд реагирования на компьютерные инциденты FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), которое существует с 1990 г. Сегодня оно объединяет 540

14.11.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила 37 уязвимостей в системах удаленного доступа VNC

Эксперты Kaspersky ICS CERT провели исследование различных реализаций системы удалённого доступа Virtual Network Computing (VNC) и в итоге обнаружили 37 уязвимостей порчи памяти, многие из которых существовали на
10.09.2018 «Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года

ировали атаки вредоносного ПО на более чем 40% компьютеров АСУ. В большей степени пострадали Вьетнам, Алжир и Марокко, а самой безопасной оказалась Дания. Эти данные приводятся в отчете Kaspersky Lab ICS CERT о ландшафте угроз для систем промышленной автоматизации в первом полугодии 2018 года. Кибератаки на промышленные компьютеры считаются чрезвычайно опасной угрозой, поскольку они могут п
27.03.2018 Исследование «Лаборатории Касперского»: какие индустрии хакеры атакуют чаще других

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT опубликовали результаты исследований ландшафта угроз для систем промышленной автоматизации во втором полугодии 2017 года. Согласно отчёту, в этот период две индустрии атаковали больше

12.02.2018 Шлюз безопасности Ideco ICS защищает от криптомайнеров

«Айдеко» представила обновление своего флагманского решения. Шлюз безопасности Ideco ICS стал первым российским UTM-решением, позволяющим блокировать пулы криптомайнеров.Новая группа правил в системе предотвращения вторжений блокирует работу криптомайнеров. Попытки подключения

22.01.2018 Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel

Эксперты Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможность в программно-аппаратном комплексе SafeNet Sentinel, который широко используется во многих промышленных и крит
03.08.2017 «Айдеко» выпустила новую версию шлюза безопасности Ideco ICS

Компания «Айдеко» представила новую версию флагманского решения — шлюза безопасности Ideco ICS. Компания продолжает совершенствование продукта как комплексного UTM-решения, обеспечивающего многовекторную защиту от интернет-угроз и предоставляет администратору все возможности для конт
01.06.2015 Check Point представила новые решения для защиты АСУ ТП

интернет-безопасности, расширила линейку продуктов в области защиты промышленных систем управления (ICS) и представила новый аппаратный шлюз безопасности 1200R. Об этом CNews сообщили в Check P
05.09.2012 Вышел Ideco ICS 5 с поддержкой нового ядра Linux и новой версии «Антивируса Касперского»

Компания «Айдеко» сообщила о выходе новой версии своего флагманского продукта — интернет-шлюза Ideco ICS 5. «Степень интеграции интернет-технологий в бизнес-процессы увеличивается стремительными темпами. Интернет-шлюзы возвращают прежние позиции и вновь становятся ключевым элементом ИТ-инфраст
06.01.2012 Обзор смартфона Samsung Galaxy Nexus: Android 4.0 ICS в ауте

рных кнопок под экраном. Переходя сразу к сути Повторять написанное в предварительном обзоре мы не будем: интересующихся мы отошлем прямо туда, а в данном обзоре поговорим собственно про Android 4.01 ICS и то, насколько удобно вообще этой системой пользоваться (на примере Samsung Galaxy Nexus, разумеется). Вообще, далеко не все любят полный переход на сенсорные кнопки. Кто-то скучает по мех
11.10.2011 Вышел интернет-шлюз Ideco ICS 4.3: система отчетов, детектор сетевых атак и новый модуль статистики трафика

Компания «Айдеко» сообщила о выходе новой версии своего флагманского продукта — интернет-шлюза Ideco ICS 4.3. Интернет-шлюз новой версии включает систему отчетов для ИТ-менеджера, детектор сетевых атак IPS/IDS Snort, интерфейс управления серверами Ideco Cryptocom, веб-почту RoundCube, а также

24.05.2011 Интернет-шлюз Ideco ICS стал бесплатным для небольших компаний

Компания «Айдеко» дала возможность молодым и небольшим компаниям использовать интернет-шлюз Ideco ICS абсолютно бесплатно. Новая схема лицензирования анонсирована на сайте компании 23 мая, сообщает пресс-служба «Айдеко». Версия для малых компаний появилась вслед за бесплатным шлюзом для обу
14.10.2010 «Айдеко» представила новую версию интернет-шлюза Ideco ICS

Компания «Айдеко» представила новую версию интернет-шлюза Ideco ICS 4, решающего задачи минимизации «паразитного» корпоративного трафика. В новой версии реализовано около 10 улучшений и 2 новые технологии. Как отмечается, благодаря новой версии, системные а
24.03.2010 «Айдеко» выпустила интернет-шлюз Ideco ICS для школ, гимназий и колледжей

Компания «Айдеко» сообщила о выходе новой редакции интернет-шлюза Ideco ICS для средних образовательных заведений. Начиная с 17 марта 2010 г. для всех учебных заведений системы среднего общего и специального образования (школ, гимназий, колледжей, техникумов, учили
30.10.2009 Вышел Ideco ICS 3.3: интернет-шлюз со встроенным Jabber-сервером

Компания «Айдеко» объявила о выходе новой версии корпоративного интернет-шлюза Ideco ICS 3.3, предназначенного для распределения, учета, контроля и обеспечения безопасности интернет-трафика в корпоративных сетях. Одной из главных новых возможностей стал встроенный Jabber-сервер
21.10.2009 Интернет-шлюз Ideco ICS 3.0 получит сертификат ФСТЭК

Компания «Айдеко» получила решение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю о проведение сертификации программного комплекса «Межсетевой экран Ideco ICS 3». План сертификационных испытаний предусматривает проведение инспекционного контроля Ideco ICS: на соответствие требованиям руководящего документа «Средства вычислительной техники.
03.06.2009 Защитные решения «Лаборатории Касперского» интегрированы в интернет-шлюзы Ideco ICS

кта по интеграции технологий антивирусной проверки трафика и фильтрации спама в интернет-шлюз Ideco Internet Control Server на Linux-платформе. В рамках проекта функциональность интернет-шлюзов Ideco ICS расширилась передовыми средствами защиты почтового и интернет-трафика от вредоносных программ и спама. Технологическое партнерство «Лаборатории Касперского» и компании «Айдеко» было обуслов
09.04.2007 ICS и Siemens договорились о сотрудничестве

Компания ICS подписала предпартнерское соглашение с департаментом «Автоматизация и безопасность зданий (SBT)» компании Siemens. Основное направление деятельности департамента SBT — это создание ком
11.11.2003 ICS защитит людей от роботов

Французские и японские исследователи разработали систему, предупреждающую столкновение роботов с объектами (Inevitable Collision System, ICS). Система постоянно рассчитывает безопасную зону вокруг робота, согласно его движениям и габаритам, а также присутствующим вокруг объектам, в том числе, и людям. Существующие системы остана
11.11.2003 ICS защитит людей от роботов

Французские и японские исследователи разработали систему, предупреждающую столкновение роботов с объектами (Inevitable Collision System, ICS). Система постоянно рассчитывает безопасную зону вокруг робота, согласно его движениям и габаритам, а также присутствующим вокруг объектам, в том числе, и людям. Существующие системы остана
03.11.2000 Cisco представила новое интегрированное решение для IP-телефонии - ICS 7750

на отделения крупных предприятий (EBO) и компании среднего размера, находящиеся на территории Европы, Ближнего Востока и Африки. Интегрированная система связи Cisco Integrated Communications System (ICS) 7750 представляет собой решение в области IP-телефонии, которое позволит организациям пользоваться конвергированными приложениями для электронного бизнеса, работать в Интернет-экономике и

22.01.1999 3Com покупает ICS Networking

В среду 3Com Corporation объявила о покупке активов компании ICS Networking. Сумма сделки составила $16 млн. Данный контракт дает 3Com возможность использовать интеллектуальную собственность и технологии ICS Networking для значительного снижения в

Публикаций - 206, упоминаний - 210

ICS и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 26
Google LLC 12688 25
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 19
Ideco - Айдеко 123 17
Microsoft Corporation 25775 17
Apple Inc 13154 16
LG Electronics 3735 14
HTC Corporation 1512 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 8
Intel Corporation 12811 8
Fortinet 452 8
Nvidia Corp 4002 7
Lenovo Group 2446 7
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 6
Huawei 4676 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Sony 6739 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Johnson Controls 33 5
Cisco Systems 5372 5
Qualcomm Technologies 1974 5
АйТи 1519 5
AdAstra - АдАстра 17 4
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 4
Квазар-Микро - КМ 166 4
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Philips 2099 4
Lenovo Motorola 3566 4
Legrand 82 4
Fly 214 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
JUNG 18 3
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
Эстет 14 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Нэклис-Банк 16 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 8
Газпром нефть 725 8
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 8
Экономикс-Банк 8 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Prada 58 2
Daikin Industries 64 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Carl Zeiss AG 307 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Starbucks 91 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Правительство Москвы - ДЗР Москва - Департамент земельных ресурсов города Москвы - Москомзем - Московский земельный комитет 6 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ISSA - Information Systems Security Association - Ассоциация безопасности информационных систем 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 37
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 35
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 28
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 26
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 24
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 24
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 22
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 21
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 20
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 357 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 19
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 19
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 17
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 16
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 15
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Google Android 15243 55
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 52
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 31
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 28
Samsung Galaxy Note 702 18
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 40 17
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 16
Microsoft Windows 16882 16
Samsung Galaxy 1035 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 15
Linux OS 11533 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 13
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 13
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 12
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 12
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Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 11
Samsung Galaxy Nexus 86 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 9
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TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 6
HTC EVO 63 6
LG Optimus 170 6
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Козлов Александр 71 8
Приезжева Антонина 20 8
Соколов Олег 51 8
Гадарь Дмитрий 29 8
Данилов Сергей 16 8
Устюжанин Дмитрий 50 8
Лебедь Сергей 30 8
Юфаркин Александр 10 8
Хлысталова Юлия 9 8
Лютиков Виталий 25 8
Свириденко Алексей 18 8
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Кулинич Владимир 8 8
Громов Александр 17 8
Ковалев Денис 24 8
Бокова Людмила 82 8
Демидов Сергей 129 8
Палей Лев 58 8
Горбатько Александр 105 8
Остапенко Григорий 28 8
Соколов Алексей 137 8
Сычев Артем 79 8
Контемиров Юрий 32 8
Кузнецов Станислав 162 8
Дюбанов Анатолий 95 8
Скородумов Анатолий 65 6
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Гончаров Евгений 24 6
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Дащенко Владимир 18 4
Круглов Кирилл 11 3
Семенов Андрей 23 3
Королев Юрий 5 3
Кузнецов Андрей 115 2
Воинов Сергей 13 2
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Шелепов Владимир 25 2
Наумов Дмитрий 15 2
Разумовский Дмитрий 125 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Южная Корея - Республика 7052 13
Израиль 2856 11
Украина 7928 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
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Россия - УФО - Челябинская область 1512 8
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 8
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 8
Япония 13807 5
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Швеция - Королевство 3782 4
Канада 5081 4
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Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Украина - Киев 1151 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
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