Платформа PT ICS прошла успешные испытания на совместимость с системой «Арбитр» цесса на промышленных предприятиях. «Надежность и скорость работы критически важна для промышленных предприятий. Тесты показали, что быстродействие и работоспособность системы „Арбитр“ и платформы PT ICS при совместном функционировании не нарушаются. Успешный результат испытаний позволяет использовать PT ICS для обеспечения безопасности значимых объектов критической инфраструктуры Ро

Positive Technologies добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA Пакет экспертизы для платформы PT ICS позволяет выявлять киберугрозы в системах промышленной автоматизации, создаваемые «МПС софт». Обновление совместимо с новой полнофункциональной платформой MasterSCADA 4D, предназначенной дл

PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform Positive Technologies выпустила третий пакет экспертизы для PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS), платформы для защиты промышленности от киберугроз. Он позволяет выявлять атаки на комплексную систему AVEVA System Platform и определять несанкционированный запуск интегрированной среды р

Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году Эксперты Kaspersky ICS CERT поделились прогнозами относительно развития ландшафта угроз для АСУ ТП в 2023 г., а также рассказали о том, какие риски стоит учитывать промышленным организациям. Мишени целевых атак 2

Positive Technologies обнаруживает атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE В платформу для защиты промышленности от киберугроз PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS) загружен второй пакет экспертизы для выявления атак на SCADA TRACE MODE. Об этом CNews сообщили представители компании. Это распространенная в индустриальном сегменте SCADA-система разрабо

PT ICS получил новые возможности по обнаружению атак на ПЛК Siemens и выявлению вредоносного ПО, нацеленного на АСУ ТП Платформа для защиты промышленности от киберугроз PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS) получила первый пакет экспертизы для выявления атак на автоматизированные системы управления на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) семейства Siemens Simatic S7. Также в экс

Positive Technologies представила платформу для защиты промышленности от киберугроз PT ICS Positive Technologies анонсировала платформу для защиты промышленности от киберугроз — PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS). Платформа объединяет в себе новые возможности для защиты АСУ ТП — обнаруживает целевые атаки на всех уровнях промышленной ИТ-инфраструктуры и блокирует действия злоумышленников на конечны

Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST Kaspersky ICS CERT присоединился к сообществу команд реагирования на компьютерные инциденты FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), которое существует с 1990 г. Сегодня оно объединяет 540

«Лаборатория Касперского» обнаружила 37 уязвимостей в системах удаленного доступа VNC Эксперты Kaspersky ICS CERT провели исследование различных реализаций системы удалённого доступа Virtual Network Computing (VNC) и в итоге обнаружили 37 уязвимостей порчи памяти, многие из которых существовали на

«Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года ировали атаки вредоносного ПО на более чем 40% компьютеров АСУ. В большей степени пострадали Вьетнам, Алжир и Марокко, а самой безопасной оказалась Дания. Эти данные приводятся в отчете Kaspersky Lab ICS CERT о ландшафте угроз для систем промышленной автоматизации в первом полугодии 2018 года. Кибератаки на промышленные компьютеры считаются чрезвычайно опасной угрозой, поскольку они могут п

Исследование «Лаборатории Касперского»: какие индустрии хакеры атакуют чаще других Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT опубликовали результаты исследований ландшафта угроз для систем промышленной автоматизации во втором полугодии 2017 года. Согласно отчёту, в этот период две индустрии атаковали больше

Шлюз безопасности Ideco ICS защищает от криптомайнеров «Айдеко» представила обновление своего флагманского решения. Шлюз безопасности Ideco ICS стал первым российским UTM-решением, позволяющим блокировать пулы криптомайнеров.Новая группа правил в системе предотвращения вторжений блокирует работу криптомайнеров. Попытки подключения

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel Эксперты Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможность в программно-аппаратном комплексе SafeNet Sentinel, который широко используется во многих промышленных и крит

«Айдеко» выпустила новую версию шлюза безопасности Ideco ICS Компания «Айдеко» представила новую версию флагманского решения — шлюза безопасности Ideco ICS. Компания продолжает совершенствование продукта как комплексного UTM-решения, обеспечивающего многовекторную защиту от интернет-угроз и предоставляет администратору все возможности для конт

Check Point представила новые решения для защиты АСУ ТП интернет-безопасности, расширила линейку продуктов в области защиты промышленных систем управления (ICS) и представила новый аппаратный шлюз безопасности 1200R. Об этом CNews сообщили в Check P

Вышел Ideco ICS 5 с поддержкой нового ядра Linux и новой версии «Антивируса Касперского» Компания «Айдеко» сообщила о выходе новой версии своего флагманского продукта — интернет-шлюза Ideco ICS 5. «Степень интеграции интернет-технологий в бизнес-процессы увеличивается стремительными темпами. Интернет-шлюзы возвращают прежние позиции и вновь становятся ключевым элементом ИТ-инфраст

Обзор смартфона Samsung Galaxy Nexus: Android 4.0 ICS в ауте рных кнопок под экраном. Переходя сразу к сути Повторять написанное в предварительном обзоре мы не будем: интересующихся мы отошлем прямо туда, а в данном обзоре поговорим собственно про Android 4.01 ICS и то, насколько удобно вообще этой системой пользоваться (на примере Samsung Galaxy Nexus, разумеется). Вообще, далеко не все любят полный переход на сенсорные кнопки. Кто-то скучает по мех

Вышел интернет-шлюз Ideco ICS 4.3: система отчетов, детектор сетевых атак и новый модуль статистики трафика Компания «Айдеко» сообщила о выходе новой версии своего флагманского продукта — интернет-шлюза Ideco ICS 4.3. Интернет-шлюз новой версии включает систему отчетов для ИТ-менеджера, детектор сетевых атак IPS/IDS Snort, интерфейс управления серверами Ideco Cryptocom, веб-почту RoundCube, а также

Интернет-шлюз Ideco ICS стал бесплатным для небольших компаний Компания «Айдеко» дала возможность молодым и небольшим компаниям использовать интернет-шлюз Ideco ICS абсолютно бесплатно. Новая схема лицензирования анонсирована на сайте компании 23 мая, сообщает пресс-служба «Айдеко». Версия для малых компаний появилась вслед за бесплатным шлюзом для обу

«Айдеко» представила новую версию интернет-шлюза Ideco ICS Компания «Айдеко» представила новую версию интернет-шлюза Ideco ICS 4, решающего задачи минимизации «паразитного» корпоративного трафика. В новой версии реализовано около 10 улучшений и 2 новые технологии. Как отмечается, благодаря новой версии, системные а

«Айдеко» выпустила интернет-шлюз Ideco ICS для школ, гимназий и колледжей Компания «Айдеко» сообщила о выходе новой редакции интернет-шлюза Ideco ICS для средних образовательных заведений. Начиная с 17 марта 2010 г. для всех учебных заведений системы среднего общего и специального образования (школ, гимназий, колледжей, техникумов, учили

Вышел Ideco ICS 3.3: интернет-шлюз со встроенным Jabber-сервером Компания «Айдеко» объявила о выходе новой версии корпоративного интернет-шлюза Ideco ICS 3.3, предназначенного для распределения, учета, контроля и обеспечения безопасности интернет-трафика в корпоративных сетях. Одной из главных новых возможностей стал встроенный Jabber-сервер

Интернет-шлюз Ideco ICS 3.0 получит сертификат ФСТЭК Компания «Айдеко» получила решение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю о проведение сертификации программного комплекса «Межсетевой экран Ideco ICS 3». План сертификационных испытаний предусматривает проведение инспекционного контроля Ideco ICS: на соответствие требованиям руководящего документа «Средства вычислительной техники.

Защитные решения «Лаборатории Касперского» интегрированы в интернет-шлюзы Ideco ICS кта по интеграции технологий антивирусной проверки трафика и фильтрации спама в интернет-шлюз Ideco Internet Control Server на Linux-платформе. В рамках проекта функциональность интернет-шлюзов Ideco ICS расширилась передовыми средствами защиты почтового и интернет-трафика от вредоносных программ и спама. Технологическое партнерство «Лаборатории Касперского» и компании «Айдеко» было обуслов

ICS и Siemens договорились о сотрудничестве Компания ICS подписала предпартнерское соглашение с департаментом «Автоматизация и безопасность зданий (SBT)» компании Siemens. Основное направление деятельности департамента SBT — это создание ком

ICS защитит людей от роботов Французские и японские исследователи разработали систему, предупреждающую столкновение роботов с объектами (Inevitable Collision System, ICS). Система постоянно рассчитывает безопасную зону вокруг робота, согласно его движениям и габаритам, а также присутствующим вокруг объектам, в том числе, и людям. Существующие системы остана

ICS защитит людей от роботов Французские и японские исследователи разработали систему, предупреждающую столкновение роботов с объектами (Inevitable Collision System, ICS). Система постоянно рассчитывает безопасную зону вокруг робота, согласно его движениям и габаритам, а также присутствующим вокруг объектам, в том числе, и людям. Существующие системы остана

Cisco представила новое интегрированное решение для IP-телефонии - ICS 7750 на отделения крупных предприятий (EBO) и компании среднего размера, находящиеся на территории Европы, Ближнего Востока и Африки. Интегрированная система связи Cisco Integrated Communications System (ICS) 7750 представляет собой решение в области IP-телефонии, которое позволит организациям пользоваться конвергированными приложениями для электронного бизнеса, работать в Интернет-экономике и