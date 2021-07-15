Бокова Людмила

Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 5

Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1

Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1

Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 1

Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1

Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных 1

У министра связи отбирают одного заместителя 1

Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 2

Министру связи нашли троих новых заместителей 1

Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 2

Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты 1

Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи 1

В России будут проводиться ежегодные учения по отключению интернета 1

Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров 1

В России запрещают анонимную электронную почту 1

В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи 1

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 1