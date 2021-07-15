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Бокова Людмила


15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 10
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 5
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 5
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 7
28.08.2020 Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
02.07.2020 Минкомсвязи России продлило эксперимент по «Доступному интернету» 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 2
15.06.2020 Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 1
28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 2
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 2
17.02.2020 Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова 1
10.02.2020 Правительство одобрило законопроект об идентификации и блокировке пользователей e-mail 2
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 2
28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи 4
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
29.11.2019 Конец кражам мобильников и привозным дешевым смартфонам: В России тестируется единая база IMEI 3
08.11.2019 Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты 1
08.11.2019 Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
22.10.2019 В России будут проводиться ежегодные учения по отключению интернета 1
08.10.2019 Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров 1
23.07.2019 В России запрещают анонимную электронную почту 1
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor 1
08.07.2019 В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи 1
11.06.2019 В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 1
15.05.2019 У россиян появятся электронные удостоверения личности 1
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 1
16.04.2019 Власти получили «ядерное оружие» для управления Рунетом 1
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 1

Публикаций - 80, упоминаний - 127

Бокова Людмила упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 12
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 9
VK - Mail.ru Group 2483 8
Yandex - Яндекс 4101 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 6
Google LLC 7154 5
InfoWatch - Инфовотч 611 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Globalstar - Глобалстар 30 3
3748 3
Thuraya 17 3
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 3
Центр мониторинга сетей связи 5 3
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 3
Inmarsat - Инмарсат 29 3
РТЛабс 145 2
Samsung Electronics 5677 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 2
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
Telegram Group 702 2
Facebook 3766 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Microsoft Corporation 11095 2
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 2
Морсвязьспутник ФГУП 15 2
Red Hat 666 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Ланит Интеграция 101 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 73 1
Квант НПП КП 23 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Программный продукт ГК 92 1
ФОРС - Центр разработки 179 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 19
Эстет 9 9
Мегаполис ТК 88 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Газпром нефть 382 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
Открытие ФК 538 9
Нэклис-Банк 15 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 8
Интерпрогрессбанк 20 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Экономикс-Банк 7 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РАВИС 9 1
Газпром ПАО 521 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
Фонд информационной демократии 27 1
Аэрофлот 493 1
Почта России ПАО 1574 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Qiwi 783 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
LinkedIn 520 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 46
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 38
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 24
Правительство РФ 2205 18
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 17
Президент Российской Федерации 1439 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Счётная палата РФ 460 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Администрация Президента РФ 268 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 4
Федеральное казначейство России 766 4
Президент США 105 3
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 8 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
Единая Россия - Политическая партия 176 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ЛДПР 69 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 12
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
ИТ-аудит 75 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
OnePlus - Серия смартфонов 90 2
Atom Security - StaffCop 14 1
eDonkey - eD2k 2 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Telegram - Мессенджер 80 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Google News 25 1
РКН - Национальная система доменных имен DNS 2 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
ГАС СОЗД Законотворчество - Система обеспечения законодательной деятельности 3 1
Росатом Единая цифровая стратегию 3.0 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
Myspace - социальная сеть 335 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Microsoft Windows 10 6645 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Клишас Андрей 44 31
Соколов Алексей 121 24
Лугов Андрей 32 19
Мишустин Михаил 302 15
Иванов Олег 124 14
Путин Владимир 1826 13
Шадаев Максут 384 13
Паршин Максим 141 12
Волин Алексей 113 12
Дюбанов Анатолий 86 11
Кисляков Евгений 83 11
Пак Олег 90 11
Носков Константин 201 11
Четвернин Алексей 651 11
Никифоров Николай 1126 10
Войтенко Олег 24 10
Мамонов Михаил 24 10
Демидов Сергей 50 10
Громов Александр 12 9
Остапенко Григорий 26 9
Козлов Александр 54 9
Устюжанин Дмитрий 43 9
Соколов Олег 51 9
Гадарь Дмитрий 11 9
Хлысталова Юлия 9 9
Лебедь Сергей 12 9
Приезжева Антонина 18 9
Лютиков Виталий 17 9
Ковалев Денис 10 9
Палей Лев 31 9
Данилов Сергей 13 9
Горбатько Александр 90 9
Контемиров Юрий 27 9
Сычев Артем 48 9
Кузнецов Станислав 64 9
Качанов Олег 58 8
Свириденко Алексей 18 8
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Кулинич Владимир 8 8
Юфаркин Александр 10 8
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
Россия - Республика Мордовия 387 9
Россия - Челябинская область 658 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 3
Россия - Республика Крым 626 2
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Румыния 344 1
Россия - Тверская область 248 1
Германия - Берлин 357 1
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Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - Воронежская область 397 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
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