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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бокова Людмила
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 127
Бокова Людмила упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клишас Андрей 44 31
|Соколов Алексей 121 24
|Лугов Андрей 32 19
|Мишустин Михаил 302 15
|Иванов Олег 124 14
|Путин Владимир 1826 13
|Шадаев Максут 384 13
|Паршин Максим 141 12
|Волин Алексей 113 12
|Дюбанов Анатолий 86 11
|Кисляков Евгений 83 11
|Пак Олег 90 11
|Носков Константин 201 11
|Четвернин Алексей 651 11
|Никифоров Николай 1126 10
|Войтенко Олег 24 10
|Мамонов Михаил 24 10
|Демидов Сергей 50 10
|Громов Александр 12 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Козлов Александр 54 9
|Устюжанин Дмитрий 43 9
|Соколов Олег 51 9
|Гадарь Дмитрий 11 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Лебедь Сергей 12 9
|Приезжева Антонина 18 9
|Лютиков Виталий 17 9
|Ковалев Денис 10 9
|Палей Лев 31 9
|Данилов Сергей 13 9
|Горбатько Александр 90 9
|Контемиров Юрий 27 9
|Сычев Артем 48 9
|Кузнецов Станислав 64 9
|Качанов Олег 58 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Кулинич Владимир 8 8
|Юфаркин Александр 10 8
|Gartner 2192 1
|АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763643, в очереди разбора - 667330.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763643, в очереди разбора - 667330.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru