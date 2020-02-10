Правительство одобрило законопроект об идентификации и блокировке пользователей e-mail

Правительство России поддержало законопроекты об идентификации пользователей e-mail и штрафах для мессенджеров и почтовых сервисов. Оба документа подготовлены соавторами закона «о суверенном Рунете» и готовятся к рассмотрению в первом чтении в Госдуме.

Одобрение Правительства

Правительство России поддержало законопроекты российских сенаторов об идентификации пользователей почтовых сервисов и о штрафах для этих сервисов за неисполнение поставленных перед ними требований. Отзывы Правительства опубликованы на сайте Госдумы, и в них содержится уточнение: Правительство поддерживает их при условии внесения в них доработок.

В отзывах на законопроекты сказано: «учитывая имеющиеся в настоящее время проблемы в практической реализации нормы по блокировке отдельных сообщений пользователей сервисов обмена мгновенными сообщениями, предлагаемые законопроектом изменения представляются обоснованными». «Законопроект также направлен на установление общего понятия “организатор сервиса обмена сообщениями” для сервисов электронной почты и сервисов обмена мгновенными сообщениями, что позволит распространить обязанности и требования, установленные федеральным законом в отношении организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями, на организаторов сервисов электронной почты. Вместе с тем представляется целесообразным определить понятие «организатор сервиса обмена сообщениями” в тексте федерального закона в целях недопущения возможного расширительного толкования круга субъектов, подпадающих под данное определение», – отмечено в отзыве.

Блокировка и идентификация пользователей

Отзывы Правительства затрагивают законопроекты № 808655-7 «О внесении изменений в статью 10-1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» (в части уточнения обязанностей организатора распространения информации в интернете) и № 808671-7 «О внесении изменений в статью 13.39 КоАП России» (об установлении административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена сообщениями). Оба законопроекта на момент публикации материала были одобрены Правительством, но не проходили рассмотрение в Государственной думе. Дата первого чтения пока не назначена.

Над пользователями мессенджеров и электронной почты нависнет угроза блокировки

Соавторами законопроекта № 808655-7, как писал CNews, выступили сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова (28 января 2020 г. она была назначена заместителем нового министра связи Максута Шадаева) и Александр Карлин, а также Андрей Клишас, один из соавторов закона о «суверенном Рунете». На рассмотрение в Госдуму документ был внесен 8 октября 2019 г.

Законопроект предлагает ввести общее для мессенджеров и почтовых сервисов понятие «организатор сервиса обмена сообщениями». Помимо этого, в случае принятия законопроекта почтовики должны будут осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру сотового.

Вместе с этим, если пользователь мессенджера или электронной почты будет замечен в передаче сообщений, содержащих запрещенную информацию, то уполномоченный федеральный госорган потребует от сервиса заблокировать такого пользователя, и это требование должно быть выполнено в течение суток. Под блокировкой понимается полное лишение пользователя возможности обмениваться сообщениями с другими пользователями.

Запрещенной информацией в России считаются призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности и т. д. Сюда же относится распространение детской порнографии, информация об изготовлении наркотиков, о способах совершения суицида и о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений.

Штрафы для мессенджеров и почтовых сервисов

Законопроект № 808671-7, тоже получивший одобрение Правительства России, был внесен в одновременно с предыдущим документом, 8 октября 2019 г. Как сообщал CNews, он устанавливает размеры штрафов за неисполнение организатором сервиса обмена сообщениями обязанностей, прописанных в законодательстве об информации, ИТ и о защите информации. Соавторы законопроекта, как и в случае с документом № 808655-7 – сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, Александр Башкин и Александр Карлин.

Андрей Клишас, один из соавторов обоих законопроектов

Итоговый размер взыскания для физлиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц сумма штрафа будет варьироваться в пределах от 800 тыс. до 1 млн руб. При этом предприниматели, которые работают в данной сфере без образования юрлица, несут административную ответственность как юрлица.

Минкомсвязи против

В ноябре 2019 г. Минкомсвязи забраковало законопроект о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты. Замглавы ведомства Алексей Волин назвал его технически нереализуемым. Министерство отказалось поддержать идею сенаторов.

«Законопроект нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем», – сказал Алексей Волин. Согласно положениям принципа сетевой нейтральности, провайдеры не имеют права делать предпочтения по скорости доступа в интернет одним ресурсам и замедлять другие.