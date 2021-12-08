Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов

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|08.12.2021
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В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда
Tor заблокирован Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенных сайтов информацию о блокировке сайта организации Tor Project, разви
|03.12.2021
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Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай
лионный штраф был выписан ИТ-гиганту Google. Американскую корпорацию оштрафовали за выдачу в поиске запрещенной в России информации. В чем провинились американские техногиганты Статья 13.41 КоА
|30.09.2021
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Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории
дзорный орган планирует составить и вручить представителям соцсети протокол за повторное неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ). Штраф за подобное нарушение может составить десят
|17.12.2020
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Google получил в России рекордный штраф
Суть претензий к Google Суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за выдачу в поиске запрещенной в России информации. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Мирового суда
|16.07.2020
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Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов
в и хостинг-провайдеров. Тем, кто не удаляет противоправную информацию или не ограничивает доступ к запрещенной информации, грозят штрафы до 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн руб. для должностны
|09.07.2020
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В России хостинг будет платить миллионные штрафы за запрещенный контент
исключению из выдачи запрещенных в России ресурсов при повторном обращении. «На тех, кто не удаляет запрещенный контент по требованиям Роскомнадзора (детская порнография, пропаганда наркотиков,
|01.06.2020
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Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете
е ведомство планирует применять при рассмотрении вопроса о включении, содержащих ее веб-ресурсов, в Единый реестр запрещенных сайтов. Проект соответствующего приказа опубликован на официальном
|03.06.2019
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Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис
и Марий Эл отмены решения о блокировке, о чем сообщает портал ведомства. HideMy.name был добавлен в реестр запрещенных сайтов, который курирует Роскомнадзор, в июле 2018 г., а основанием для эт
|05.07.2018
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В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке
о в 2017 г. — уже 86 млн руб. Блокировка сайтов в России Напомним, с конца 2012 г. в России ведется Единый реестр запрещенных сайтов, оператором которого является Роскомнадзор. Доступ к этим са
|15.06.2018
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В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя
м в силу 15 июня 2018 г. постановления правительства №651, согласно которому такие сайты вносятся в Единый реестр запрещенных сайтов во внесудебном порядке. Постановлением определено, что сайты
|27.04.2018
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Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета»
-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владимир Здольников сообщил о включении Роскомнадзором в Реестр запрещенных сайтов IP-адресов 190 IP-адресов крупных российских и иностранных интернет
|23.04.2018
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В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube
Роскомнадзор против Google Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов IP-адреса Google, которые корпорация использует для работы своих се
|22.06.2017
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В России на несколько часов заблокировали Google
Роскомнадзор заблокировал Google Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов страницу с домена google.ru. Это следует из картотек antizapret.inf
|23.12.2016
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В 2016 году большинство интернет-ресурсов самостоятельно ограничивали доступ к противоправной информации
В 2016 г. в Единый реестр запрещенной информации внесено 87 тыс. интернет-страниц с противоправной информацией. Количес
|22.01.2016
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Роскомнадзор начал блокировать сайты с запрещенной колбасой
Блокировка сайта поставщика продуктов Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов интернет-ресурс поставщика продуктов для отелей, ресторанов и предп
|30.04.2015
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Twitlonger заблокировали из-за Шамиля Басаева
Роскомнадзор сообщил о внесении в реестр запрещенных сайтов ресурса Twitlonger.com. Причиной этого стало размещение на его стра
|11.02.2015
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«Лига безопасного интернета» совместно с Генпрокуратурой РФ добились блокировки 170 сайтов с рекламой интим-услуг
августа 2014 г. по январь 2015 г. 170 сайтов Рунета, рекламирующих интимные услуги, были внесены в Единый Реестр запрещенных сайтов и заблокированы. Решение о внесении ресурсов в Реестр было п
|22.01.2015
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«Ростелеком» в Верховном суде РФ выиграл второе дело по экстремизму, возбужденное в отношении директора филиала в Чувашии
атурой Новочебоксарска не доказано включение выявленных в ходе проверки экстремистских материалов в Единый реестр запрещенных сайтов. Осенью 2014 г. Верховный суд Российской Федерации отменил п
|24.11.2014
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Власти объявили войну ночным продажам алкоголя в интернете
Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов интернет-магазин Alconight.ru. Причиной стало соответствующее решен
|03.10.2014
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Интернет-казино прорвали блокировку российских властей
ратур выносили иски о блокировке интернет-казино. В начале 2014 г. Роскомнадзор научился включать в Реестр запрещенных сайтов ресурсы, чья деятельность была признана незаконной судами. После эт
|29.08.2014
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Роскомнадзор расширяет практику внесения в единый реестр запрещенной информации сайтов с персональными данными россиян
ернете персональных данных граждан России, в том числе посредством включения сайтов в единый реестр запрещенной информации на основании судебного акта. В настоящее время по исковым заявлениям Р
|14.07.2014
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Российского хостинг-провайдера обязали «бессрочно заблокировать» энциклопедию бодибилдинга
Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов энциклопедию бодибилдинга sportswiki.ru. Этот ресурс, созданный на
|08.07.2014
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Роскомнадзор начал блокировку сайтов с персональными данными
Роскомнадзор сообщил о внесении в Реестр запрещенных сайтов ресурса Telkniga.com. Этот сайт содержит информацию о телефонных но
|01.07.2014
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Роскомнадзор разблокировал популярные торрент-трекеры
овторного появления раздач «запрещенных» фильмов. Торрент-трекер Opensharing.org, первым попавший в Реестр запрещенных сайтов, уже пытался обмануть регулятора, убрав спорные раздачи, а затем на
|18.04.2014
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Российские власти блокируют Tumblr
Сервис микроблогов Tumblr попал в реестр запрещенных сайтов. Соответствующее решение приняла Федеральная служба по контролю за
|17.04.2014
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В России появится школьный реестр запрещенных сайтов
мониторингом занимаются лишь несколько крупных операторов связи. В ноябре 2012 г. свою работу начал Единый реестр запрещенных сайтов, в который вносятся ресурсы, обязательные для блокировки все
|24.03.2014
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Россиянам отключили азартные интернет-игры
Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов ресурсы с азартными играми. По подсчетам CNews, всего в перечень по
|21.03.2014
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В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка
Владельцы ряда оппозиционных интернет-ресурсов, которые на прошлой неделе Генпрокуратура внесла в Реестр запрещенных сайтов, ищут различные способы обойти блокировку. Напомним, Генпрокуратура
|11.03.2014
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Суды получили возможность блокировать сайты по любым основаниям
В Единый реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, стали включаться интернет-ресур
|28.02.2014
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В России заблокировали блог-сервис Google
ением способов самоубийств. «Яндекс» заблокировал доступ к данной записи, после чего Ya.ru выпал из реестра запрещенных сайтов. Что касается Google, то его ресурсы уже не первый раз оказываются
|29.05.2013
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В реестр запрещенных сайтов внесено более 7,5 тыс. ссылок
нда суицида, ФСКН – распространение наркотиков, Роскомнадзор – детская порнография). В результате в реестр запрещенных сайтов были внесены 7 577 ссылок, из которых 355 содержат детскую порногра
|20.12.2012
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«СкайДНС» выпустил сервер контент-фильтрации для провайдеров с поддержкой реестра запрещенных сайтов
Компания «СкайДНС», разработчик одноименной системы контентной фильтрации и безопасного поиска, выпустила новую версию своего серверного решения для провайдеров с поддержкой фильтрации реестра запрещенных сайтов. Сервер контентной фильтрации для провайдеров SkyDNS является первым продуктом в России поддерживающим работу с реестром запрещенных сайтов в полном соответствии с фе
|10.12.2012
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Роскомнадзор надеется на социальную поддержку в деле борьбы с противоправным контентом в интернете
По истечении месяца действия закона «О реестре запрещенной информации» социологические службы России провели опросы общественного мнения, со
|30.11.2012
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Амнистия: «Яндекс» и Google больше не попадут в «черный список интернета»
сно тексту разъяснения, закон «О защите детей от информации», на основании которого в России создан реестр запрещенных сайтов, неприменим к поисковым сервисам. В тексте разъяснения Роскомнадзор
|27.11.2012
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В реестр запрещенных сайтов внесено 595 записей
Роскомнадзор подвел предварительные итоги работы «Единого реестра информации, запрещенной к распространению на территории РФ». С 1 ноября на сайт zapret-info.gov.ru поступило 17840 обращений. Уполномоченные органы оформили решения по 1224 решениям, из которых 416 – отказ
|26.10.2012
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Роскомнадзор предложил гражданам доносить на «запрещенные сайты»
рмацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Как и предполагалось, собственно Реестр запрещенных сайтов в открытом доступе отсутствует, однако, посетитель портала может ус
|08.06.2012
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В России может появиться реестр запрещенных сайтов
На рассмотрение Госдуму РФ был внесен новый законопроект, предусматривающий создание единого реестра сайтов с запрещенной в России информацией. Данный законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты от четырех фракций - Елена Мизулина («Справедливая Россия»), Сергей Железняк («Еди
|08.06.2012
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Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией
Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение нижней пала
|29.10.2010
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Транзисторы можно делать из графена
разработали новый метод обработки графена, позволяющий в перспективе массово производить графеновые транзисторы. Американские ученые с помощью обычной воды теперь могут создавать и настраивать ширину запрещенной зоны в графене. Это один из ключевых этапов конструирования транзисторов, которые являются основным компонентом современной электроники. Создание графенового транзистора, пригодного
|06.12.2007
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Графены: первый полупроводник с регулируемой запрещенной зоной
пективы для графенов. Группа ученых из Великобритании, США, Португалии и Испании, представила новый материал - двойной графеновый слой, который обладает полупроводниковыми свойствами, при этом ширина запрещенной зоны, определяющая свойства полупроводников, может изменяться в широком диапазоне - от нуля до энергии света в середине ИК-диапазона - под действием внешнего электрического поля нап
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3012 36
|Жаров Александр 174 33
|Кулин Филипп 48 25
|Козлюк Артем 39 22
|Навальный Алексей 61 17
|Ампелонский Вадим 31 16
|Волин Алексей 119 16
|Мизулина Елена 22 15
|Хинштейн Александр 115 15
|Дарбинян Саркис 36 14
|Дуров Павел 268 13
|Давыдов Денис 39 11
|Климарев Михаил 48 11
|Никифоров Николай 1134 11
|Клишас Андрей 55 10
|Медведев Дмитрий 1645 10
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 293 10
|Щеголев Игорь 696 10
|Бокова Людмила 81 9
|Мизулина Екатерина 12 9
|Мишустин Михаил 613 9
|Башкин Александр 8 8
|Боярский Сергей 24 8
|Яровая Ирина 71 8
|Дерипаска Олег 37 7
|Кудрявцев Максим 41 6
|Шадаев Максут 875 6
|Ющенко Александр 25 6
|Лугов Андрей 32 6
|Горелкин Антон 77 6
|Малофеев Константин 114 6
|Чернышенко Дмитрий 541 6
|Казарян Карен 72 6
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 5
|Здольников Владимир 5 5
|Рыжак Николай 10 5
|Бырдин Алексей 28 5
|Симшин Денис 5 5
|Субботин Вадим 14 5
|Литреев Александр 4 4
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