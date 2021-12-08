Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов

В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда Tor заблокирован Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенных сайтов информацию о блокировке сайта организации Tor Project, разви

Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай лионный штраф был выписан ИТ-гиганту Google. Американскую корпорацию оштрафовали за выдачу в поиске запрещенной в России информации. В чем провинились американские техногиганты Статья 13.41 КоА

Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории дзорный орган планирует составить и вручить представителям соцсети протокол за повторное неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ). Штраф за подобное нарушение может составить десят

Google получил в России рекордный штраф Суть претензий к Google Суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за выдачу в поиске запрещенной в России информации. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Мирового суда

Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов в и хостинг-провайдеров. Тем, кто не удаляет противоправную информацию или не ограничивает доступ к запрещенной информации, грозят штрафы до 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн руб. для должностны

В России хостинг будет платить миллионные штрафы за запрещенный контент исключению из выдачи запрещенных в России ресурсов при повторном обращении. «На тех, кто не удаляет запрещенный контент по требованиям Роскомнадзора (детская порнография, пропаганда наркотиков,

Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете е ведомство планирует применять при рассмотрении вопроса о включении, содержащих ее веб-ресурсов, в Единый реестр запрещенных сайтов. Проект соответствующего приказа опубликован на официальном

Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис и Марий Эл отмены решения о блокировке, о чем сообщает портал ведомства. HideMy.name был добавлен в реестр запрещенных сайтов, который курирует Роскомнадзор, в июле 2018 г., а основанием для эт

В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке о в 2017 г. — уже 86 млн руб. Блокировка сайтов в России Напомним, с конца 2012 г. в России ведется Единый реестр запрещенных сайтов, оператором которого является Роскомнадзор. Доступ к этим са

В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя м в силу 15 июня 2018 г. постановления правительства №651, согласно которому такие сайты вносятся в Единый реестр запрещенных сайтов во внесудебном порядке. Постановлением определено, что сайты

Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» -канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владимир Здольников сообщил о включении Роскомнадзором в Реестр запрещенных сайтов IP-адресов 190 IP-адресов крупных российских и иностранных интернет

В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube Роскомнадзор против Google Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов IP-адреса Google, которые корпорация использует для работы своих се

В России на несколько часов заблокировали Google Роскомнадзор заблокировал Google Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов страницу с домена google.ru. Это следует из картотек antizapret.inf

В 2016 году большинство интернет-ресурсов самостоятельно ограничивали доступ к противоправной информации В 2016 г. в Единый реестр запрещенной информации внесено 87 тыс. интернет-страниц с противоправной информацией. Количес

Роскомнадзор начал блокировать сайты с запрещенной колбасой Блокировка сайта поставщика продуктов Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов интернет-ресурс поставщика продуктов для отелей, ресторанов и предп

Twitlonger заблокировали из-за Шамиля Басаева Роскомнадзор сообщил о внесении в реестр запрещенных сайтов ресурса Twitlonger.com. Причиной этого стало размещение на его стра

«Лига безопасного интернета» совместно с Генпрокуратурой РФ добились блокировки 170 сайтов с рекламой интим-услуг августа 2014 г. по январь 2015 г. 170 сайтов Рунета, рекламирующих интимные услуги, были внесены в Единый Реестр запрещенных сайтов и заблокированы. Решение о внесении ресурсов в Реестр было п

«Ростелеком» в Верховном суде РФ выиграл второе дело по экстремизму, возбужденное в отношении директора филиала в Чувашии атурой Новочебоксарска не доказано включение выявленных в ходе проверки экстремистских материалов в Единый реестр запрещенных сайтов. Осенью 2014 г. Верховный суд Российской Федерации отменил п

Власти объявили войну ночным продажам алкоголя в интернете Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов интернет-магазин Alconight.ru. Причиной стало соответствующее решен

Интернет-казино прорвали блокировку российских властей ратур выносили иски о блокировке интернет-казино. В начале 2014 г. Роскомнадзор научился включать в Реестр запрещенных сайтов ресурсы, чья деятельность была признана незаконной судами. После эт

Роскомнадзор расширяет практику внесения в единый реестр запрещенной информации сайтов с персональными данными россиян ернете персональных данных граждан России, в том числе посредством включения сайтов в единый реестр запрещенной информации на основании судебного акта. В настоящее время по исковым заявлениям Р

Российского хостинг-провайдера обязали «бессрочно заблокировать» энциклопедию бодибилдинга Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов энциклопедию бодибилдинга sportswiki.ru. Этот ресурс, созданный на

Роскомнадзор начал блокировку сайтов с персональными данными Роскомнадзор сообщил о внесении в Реестр запрещенных сайтов ресурса Telkniga.com. Этот сайт содержит информацию о телефонных но

Роскомнадзор разблокировал популярные торрент-трекеры овторного появления раздач «запрещенных» фильмов. Торрент-трекер Opensharing.org, первым попавший в Реестр запрещенных сайтов, уже пытался обмануть регулятора, убрав спорные раздачи, а затем на

Российские власти блокируют Tumblr Сервис микроблогов Tumblr попал в реестр запрещенных сайтов. Соответствующее решение приняла Федеральная служба по контролю за

В России появится школьный реестр запрещенных сайтов мониторингом занимаются лишь несколько крупных операторов связи. В ноябре 2012 г. свою работу начал Единый реестр запрещенных сайтов, в который вносятся ресурсы, обязательные для блокировки все

Россиянам отключили азартные интернет-игры Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов ресурсы с азартными играми. По подсчетам CNews, всего в перечень по

В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка Владельцы ряда оппозиционных интернет-ресурсов, которые на прошлой неделе Генпрокуратура внесла в Реестр запрещенных сайтов, ищут различные способы обойти блокировку. Напомним, Генпрокуратура

Суды получили возможность блокировать сайты по любым основаниям В Единый реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, стали включаться интернет-ресур

В России заблокировали блог-сервис Google ением способов самоубийств. «Яндекс» заблокировал доступ к данной записи, после чего Ya.ru выпал из реестра запрещенных сайтов. Что касается Google, то его ресурсы уже не первый раз оказываются

В реестр запрещенных сайтов внесено более 7,5 тыс. ссылок нда суицида, ФСКН – распространение наркотиков, Роскомнадзор – детская порнография). В результате в реестр запрещенных сайтов были внесены 7 577 ссылок, из которых 355 содержат детскую порногра

«СкайДНС» выпустил сервер контент-фильтрации для провайдеров с поддержкой реестра запрещенных сайтов Компания «СкайДНС», разработчик одноименной системы контентной фильтрации и безопасного поиска, выпустила новую версию своего серверного решения для провайдеров с поддержкой фильтрации реестра запрещенных сайтов. Сервер контентной фильтрации для провайдеров SkyDNS является первым продуктом в России поддерживающим работу с реестром запрещенных сайтов в полном соответствии с фе

Роскомнадзор надеется на социальную поддержку в деле борьбы с противоправным контентом в интернете По истечении месяца действия закона «О реестре запрещенной информации» социологические службы России провели опросы общественного мнения, со

Амнистия: «Яндекс» и Google больше не попадут в «черный список интернета» сно тексту разъяснения, закон «О защите детей от информации», на основании которого в России создан реестр запрещенных сайтов, неприменим к поисковым сервисам. В тексте разъяснения Роскомнадзор

В реестр запрещенных сайтов внесено 595 записей Роскомнадзор подвел предварительные итоги работы «Единого реестра информации, запрещенной к распространению на территории РФ». С 1 ноября на сайт zapret-info.gov.ru поступило 17840 обращений. Уполномоченные органы оформили решения по 1224 решениям, из которых 416 – отказ

Роскомнадзор предложил гражданам доносить на «запрещенные сайты» рмацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Как и предполагалось, собственно Реестр запрещенных сайтов в открытом доступе отсутствует, однако, посетитель портала может ус

В России может появиться реестр запрещенных сайтов На рассмотрение Госдуму РФ был внесен новый законопроект, предусматривающий создание единого реестра сайтов с запрещенной в России информацией. Данный законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты от четырех фракций - Елена Мизулина («Справедливая Россия»), Сергей Железняк («Еди

Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение нижней пала

Транзисторы можно делать из графена разработали новый метод обработки графена, позволяющий в перспективе массово производить графеновые транзисторы. Американские ученые с помощью обычной воды теперь могут создавать и настраивать ширину запрещенной зоны в графене. Это один из ключевых этапов конструирования транзисторов, которые являются основным компонентом современной электроники. Создание графенового транзистора, пригодного