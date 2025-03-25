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«Теком» интегрировал в Orbox нейросеть для обнаружения запрещенного контента

Компания «Теком» анонсирует обновление программного решения Orbox, которое поможет владельцам телеканалов и онлайн-платформ избежать штрафов и отзыва лицензии за демонстрацию запрещенного контента. Технологическим партнером стала компания ООО «Социальная лаборатория» (далее – Social Lab) с кастомизированным отраслевым решением «Линза Детектор». Об этом CNews сообщили представители «Теком».

Почему это важно

Согласно законодательству России, владельцы телеканалов и онлайн-платформ несут полную ответственность за контент и обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов противоправные материалы. Несоблюдение данного требования наказывается крупными штрафами, например, по итогам 2023 г. и первого полугодия 2024 г. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений было назначено 188 штрафов почти на 30 млн руб.

Новые каналы и форматы коммуникаций, развивающиеся в последние годы, привели к увеличению объемов производимого видео. Медиатеки онлайн-кинотеатров состоят из десятков тысяч единиц контента, на своевременный отсмотр которого требуется затратить нерационально большой ресурс редакторской службы. Кроме того, задача осложняется возникновением динамических требований со стороны законодательства. Регулярно вносимые дополнения фактически требуют быстрой повторной проверки всего контента. Осуществить подобное возможно с помощью нейросетей.

Компания «Теком» следует сформировавшемуся запросу и представляет обновленный Orbox, программное решение для автоматизации редакторского контроля с использованием технологий Искусственного интеллекта. В проверенную рынком систему контроля качества Orbox разработчики интегрировали технологию нейросетей от компании Social Lab. Основная особенность системы — регулярно обновляемая, дообучаемая база нейросети в составе решения «Линза Детектор», которая позволяет отслеживать изменения в требованиях регулятора.

«Мы предлагаем рынку решение, которое не просто анализирует контент, а постоянно адаптируется к изменениям законодательства. Это значит, что пользователи Orbox всегда уверены в соответствии контента требованиям регуляторов», – сказал Андрей Гайнулин, генеральный директор «Теком».

«Алгоритмы искусственного интеллекта и математического анализа в составе решения «Линза Детектор», созданного на базе программной платформы «Линза ВКС», уже показали свою эффективность в различных проектах для бизнеса и государства. В партнерстве с «Теком» мы предлагаем автоматизированное решение, способное значительно упростить редакторский контроль видеоконтента», — сказала Наталия Тылевич, генеральный директор Social Lab.

Как это работает

Сканирование: нейросети на базе решения «Линза Детектор» анализируют видео.

Верификация: нейросети «Линза Детектор» выделяют интервалы, в которых присутствует запрещенный контент (экстремизм, ЛГБТ-пропаганда и др.). Интервалы с признаками нарушений можно просмотреть в видеоплеере Orbox.

Отчетность: Orbox формирует отчет с указанием конкретных фрагментов, имеющих признаки нарушений.

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