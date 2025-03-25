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Теком ORBOX
Система контроля качества медиафайлов ORBOX – собственная разработка компании «Теком». Программный продукт автоматически проверяет медиафайлы на соответствие техническим требованиям вещателей, производителей и поставщиков контента. Система включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
Теком и организации, системы, технологии, персоны:
|Теком 21 10
|Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
|МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
|Yandex - Яндекс 7509 1
|Ростелеком 9813 1
|Ростелеком - Рестрим - Restream 11 1
|Социальная лаборатория - Social Lab 4 1
|Зубашев Анатолий 3 3
|Урьев Григорий 8 1
|Кулгарин Тимур 1 1
|Андриенко Егор 1 1
|Тылевич Наталия 4 1
|Гайнулин Андрей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146527 8
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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