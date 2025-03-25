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Теком ORBOX

Теком - ORBOX

Система контроля качества медиафайлов  ORBOX  – собственная разработка компании «Теком». Программный продукт автоматически проверяет медиафайлы на соответствие техническим требованиям вещателей, производителей и поставщиков контента. Система включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.


25.03.2025 «Теком» интегрировал в Orbox нейросеть для обнаружения запрещенного контента 1
28.10.2024 Файлы под контролем: «Теком» выпустил версию ORBOX с рядом новых проверок 1
13.05.2024 ORBOX с поддержкой Docker: простой запуск и работа на Linux 1
03.04.2024 «Ростелеком» и «Теком» объявили о совместном проекте по контролю качества медиафайлов 1
08.02.2024 «Теком» анонсировал ORBOX с новым интерфейсом и подключаемыми модулями 1
30.11.2023 СТС и «Теком» совместно автоматизируют производственные процессы телеканала 1
26.09.2023 Новый релиз ORBOX: функционал Drag&Drop и обновленные отчеты 1
02.05.2023 Новая версия ORBOX – теперь полностью на Linux 1
06.02.2023 «Теком» запустил сервис по проверке качества медиаконтента ORBOX Online 2
14.09.2022 «Теком» помог компании «Синтерра медиа» автоматизировать контроль качества медиафайлов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Теком и организации, системы, технологии, персоны:

Теком 21 10
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Yandex - Яндекс 7509 1
Ростелеком 9813 1
Ростелеком - Рестрим - Restream 11 1
Социальная лаборатория - Social Lab 4 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
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Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 223 3
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5159 1
Pay-Per-Use - Оплата по фактическому использованию 12 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11543 1
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Yandex Object Storage 14 1
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Google Android 14130 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 322 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 1
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Рен ТВ - телеканал 70 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
Деловой Петербург 31 1
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