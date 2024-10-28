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Файлы под контролем: «Теком» выпустил версию ORBOX с рядом новых проверок

Компания «Теком», разработчик программного обеспечения для рынков ТВ и телекоммуникаций, анонсировала новый релиз отечественной системы автоматического контроля технического качества медиафайлов ORBOX. Ключевыми улучшениями стали увеличение количества доступных проверок и расширение возможностей существующих тестов. Об этом CNews сообщили представители «Теком».

Список проверок дополнился рядом новых тестов. Появилась возможность определения типа битрейта аудио, что позволяет системе автоматически анализировать, используется ли постоянный (CBR) или переменный битрейт (VBR). Также в ORBOX добавился тест для определения типа структуры GOP.

Улучшена работа уже существующих тестов: при анализе уровня цветовых компонент, а также черного и белого появилась возможность настроить границы яркостных и цветовых компонент в мВ; в проверке на наличие выпадающих полос добавлена поддержка GPU; в тестах «Интегральный уровень громкости и нормализация» и «Параметры громкости» появилась настройка тримминга.

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В настройки маршрутизации добавлены новые критерии, такие как «Ошибка» и «Успешные нормализованные файлы», что позволяет более гибко управлять процессом перемещения контента. Также в системе теперь можно отслеживать перемещения файлов после завершения анализа и просматривать результаты проверки с учетом начального таймкода. Возможность отображать интервалы с дефектами с учетом начального таймкода появилась и у видеоплеера ORBOX.

Для плагина Adobe Premiere добавлена поддержка работы с видеофайлами, хранящимися в источниках StorNext.

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