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Теком

Теком

Компания «Теком» – российский разработчик высокотехнологичного программного обеспечения в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Компания специализируется на проектировании, создании и интеграции готовых ИТ-проектов, а также высокотехнологичных решений под индивидуальные запросы заказчиков. Среди собственных разработок «Текома»: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного класса, системы файлового контроля, мониторинга качества телевещания, конвертации сетевых протоколов и анализа уровня громкости эфира.


25.03.2025 «Теком» интегрировал в Orbox нейросеть для обнаружения запрещенного контента 1
28.10.2024 Файлы под контролем: «Теком» выпустил версию ORBOX с рядом новых проверок 1
21.08.2024 ProFinder — решение для обнаружения иноагентов 2
13.05.2024 ORBOX с поддержкой Docker: простой запуск и работа на Linux 1
03.04.2024 «Ростелеком» и «Теком» объявили о совместном проекте по контролю качества медиафайлов 2
08.02.2024 «Теком» анонсировал ORBOX с новым интерфейсом и подключаемыми модулями 2
05.02.2024 «Теком» анонсировала новую версию SRT agent с поддержкой SDI 1
30.11.2023 СТС и «Теком» совместно автоматизируют производственные процессы телеканала 2
26.09.2023 Новый релиз ORBOX: функционал Drag&Drop и обновленные отчеты 2
02.05.2023 Новая версия ORBOX – теперь полностью на Linux 2
06.02.2023 «Теком» запустил сервис по проверке качества медиаконтента ORBOX Online 2
14.09.2022 «Теком» помог компании «Синтерра медиа» автоматизировать контроль качества медиафайлов 2
19.05.2022 «Теком» работает над обнаружением ненормативной лексики в медиаконтенте 2
23.07.2020 «Теком» реализовал систему автоматизированного переключения между телепортами Спутникового ТВ МТС 1
15.01.2019 «Первый БИТ» помог автоматизировать инжиниринговое производство на заводе «Теком проф» 1
26.09.2016 «Теком» сертифицировал программный продукт Loudness Analyzer 3
29.04.2016 «Теком» провела анализ наличия SCTE-35 меток в 20 федеральных каналах 2
09.08.2013 Топ-10 ключевых событий в российском телекоме 1
04.04.2011 Проектор Epson EB-1775W: тоньше, чем вы думаете 1
01.04.2008 «Теком» представил сканер отпечатков для двух пальцев 1
05.12.2005 Американские КПК работают с российским софтом 1

Публикаций - 21, упоминаний - 33

Теком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9813 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 2
Теком - Кьюлиджент.Ру - Qligent - Q’ligent 3 2
Softline - Софтлайн 2887 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 330 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Крок - Croc 1780 1
МегаФон 9068 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 1
HP Inc. 5701 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
Корус Консалтинг ГК 1234 1
Google LLC 11875 1
Microsoft Corporation 24726 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1480 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
Seiko Epson Corporation 898 1
8339 1
Salesforce.com 428 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 1
Telconet 33 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 822 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 563 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
CT Consulting 13 1
Yandex - Яндекс 7509 1
Telegram Group 2084 1
Ростелеком - Рестрим - Restream 11 1
Социальная лаборатория - Social Lab 4 1
Почта России ПАО 2133 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Bentley Motors 72 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 1
Garsdale Services 39 1
Теком Проф 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2780 2
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
Деловой Петербург 31 1
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CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
comScore 379 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
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