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Теком
Компания «Теком» – российский разработчик высокотехнологичного программного обеспечения в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Компания специализируется на проектировании, создании и интеграции готовых ИТ-проектов, а также высокотехнологичных решений под индивидуальные запросы заказчиков. Среди собственных разработок «Текома»: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного класса, системы файлового контроля, мониторинга качества телевещания, конвертации сетевых протоколов и анализа уровня громкости эфира.
Теком и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
|Зубашев Анатолий 3 3
|Усманов Алишер 301 1
|Урьев Григорий 8 1
|Чечнев Юрий 1 1
|Князев Александр 14 1
|Долгов Алексей 2 1
|Шапошников Дмитрий 2 1
|Кулгарин Тимур 1 1
|Андриенко Егор 1 1
|Тылевич Наталия 4 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|comScore 379 1
|IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
|IDC Russia Cloud Services Market 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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