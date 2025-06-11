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Искорнев Максим
УПОМИНАНИЯ
|11.06.2025
|«Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства 1
|23.05.2024
|«Синтерра Медиа» и «Стрим Лабс» разработали российское решение для доставки медиаконтента 1
Искорнев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 123 2
|Стрим Лабс - Stream Labs 9 1
|МегаФон - Синтерра - Synterra 802 1
|Ростелеком 9957 1
|SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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