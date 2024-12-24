Урьев Григорий
Урьев Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
|SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
|Apple iOS 7809 1
|Apple - App Store 2890 1
|Теком - ORBOX 9 1
|Google Android 13994 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
|Каланчекаев Михаил 1 1
|Рулс Юрий 1 1
|Фатун Олег 1 1
|Искорнев Максим 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.