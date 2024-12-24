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Урьев Григорий



24.12.2024 «Синтерра Медиа», «Союзмультфильм» и искусственный интеллект научили героев «Простоквашино» говорить по-казахски 1
25.11.2024 Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV 1
23.08.2024 «Синтерра Медиа» и «Окно ТВ» запустили облачную систему управления медиаактивами 1
14.08.2024 «Синтерра Медиа» разработала мобильные приложения для телеканала «Благая весть» 1
23.05.2024 «Синтерра Медиа» и «Стрим Лабс» разработали российское решение для доставки медиаконтента 1
02.11.2023 Олег Фатун назначен директором по развитию бизнеса компании «Синтерра медиа» 1
14.09.2022 «Теком» помог компании «Синтерра медиа» автоматизировать контроль качества медиафайлов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Урьев Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 121 6
Ростелеком 9701 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 2
Окно ТВ - Okno TV 4 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Теком 20 1
МегаФон 8805 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
MAM - Media Asset Management - Система управления медиаактивами 3 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 254 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 437 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 51 1
Apple iOS 7809 1
Apple - App Store 2890 1
Теком - ORBOX 9 1
Google Android 13994 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Каланчекаев Михаил 1 1
Рулс Юрий 1 1
Фатун Олег 1 1
Искорнев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 161 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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