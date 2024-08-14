«Синтерра Медиа» разработала мобильные приложения для телеканала «Благая весть»

Компания «Синтерра Медиа» – цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, разработала приложения для iOS и Android для телеканала «Благая весть». Приложение «ТБВ» уже доступно в Google Play Market и App Store. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра Медиа».

Теперь зрители телеканала «Благая весть» могут смотреть передачи не только на экране телевизора, но и на мобильных платформах. В приложениях также доступна программа телепередач. Следующим этапом станет добавление в приложения возможности просмотра записей телепередач, контента собственного производства и новостей.

В марте 2024 г. «Синтерра Медиа», выступая технологическим партнером АНО «Благая весть», запустила в эфир одноименный телеканал «Благая весть» и обеспечила его вещание на сайте и в соцсетях. «Синтерра Медиа» полностью закрыла весь технологический процесс вещания: от подготовки контента к эфиру и выпуска телеканала в эфир до доставки сигнала операторам кабельного ТВ. До этого канал вещал в тестовом режиме на собственной инфраструктуре.

Телеканал «Благая весть» – это христианский взгляд на происходящее во всем мире. Среди авторов и приглашенных гостей передач – представители разных христианских конфессий нашей многонациональной страны. Цель телеканала – показать многообразие и красоту христианской культуры, которая стала залогом создания и многолетнего развития России.

«Приложения для мобильных устройств помогают нашим клиентам увеличивать охват аудитории, выходя за пределы традиционного телевидения и предоставляя возможность транслировать контент на всех доступных платформах. Мы рады быть в авангарде медиаинноваций и предоставлять клиентам инструменты для достижения новых высот в сфере распространения их контента. Мобильные приложения – это лишь один из примеров стремления к диверсификации и расширению границ нашего бизнеса», – сказал генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

«Сотрудничество с «Синтеррой Медиа» позволяет нам развивать телеканал и постоянно расширять его аудиторию. Соответственно разработка мобильного приложения стала очередным этапом на этом пути. Сегодня для многих пользователей смартфон является главным «окном в мир», и, конечно, мы абсолютно уверены, что этим людям, большинство из которых молоды, просто необходимо знать о христианской вере, об актуальности и применимости в современном мире вечных библейских ценностей, послуживших надежным основанием для жизни предыдущим поколениям», – сказал исполнительный директор телеканала «Благая весть» Юрий Рулс.