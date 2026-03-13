Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198091
ИКТ 15293
Организации 11724
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27011
Персоны 86364
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

Ростелеком Синтерра Медиа Телеком-центр Комет ТК Комет Телекоммуникационная компания Доля Алсеан-Н

Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н

Компания «Синтерра Медиа» -  телекоммуникационный оператор для ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. АО «Синтерра Медиа» – цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента. В компании сформирована компетенция для обслуживания ключевых этапов телевизионного производства и распространения медиаконтента: доставка видеоконтента для ТВ-производства (contribution), глобальное распределение ТВ-программ для вещателей и операторов эфирных/спутниковых/кабельных/IPTV/ОТТ-сетей, прямые трансляции событий, обработка и хранение данных в «Медиацентре», а также разработка и внедрение новых технологий доставки, распределения и монетизации медиаконтента. Дочернее предприятие ПАО "Ростелеком".

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 88 633 807 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 88 633 807 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 88 633 807 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.03.2026 Инфраструктура «Синтерра Медиа» обеспечит бесперебойное вещание кабельных каналов на Дальнем Востоке

«Синтерра Медиа» готова обеспечить передачу телевизионного сигнала по Национальной наземной ме
15.07.2025 «Синтерра Медиа» поможет компаниям из разных отраслей внедрить корпоративное ТВ

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
19.06.2025 «Теком» и «Синтерра Медиа» представили совместное решение для оркестрации SDN-медиасети

аря профессионализму нашей команды и специалистов «Текома», — сказал генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев. Проект продолжает развиваться. Сейчас ведется работа по расши
11.06.2025 «Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
12.02.2025 Национальная медиасеть «Синтерры Медиа» доступна в 87 регионах России

«Синтерра Медиа» (входит в группу компаний «Ростелеком») завершила создание национальной медиа
17.01.2025 «Синтерра Медиа» внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5. Новая система позволит эффективно использо
28.12.2024 «Синтерра Медиа» увеличила долю классических и новых технологических направлений

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
24.12.2024 «Синтерра Медиа», «Союзмультфильм» и искусственный интеллект научили героев «Простоквашино» говорить по-казахски

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
25.11.2024 Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV

производства телеканалов – это признание наших профессиональных качеств и подтверждение того, что «Синтерра Медиа» является надежным партнером, способным обеспечить высочайший уровень качества
23.08.2024 «Синтерра Медиа» и «Окно ТВ» запустили облачную систему управления медиаактивами

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
14.08.2024 «Синтерра Медиа» разработала мобильные приложения для телеканала «Благая весть»

Компания «Синтерра Медиа» – цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента
05.08.2024 «Синтерра Медиа» обеспечила передачу сигналов синхронизации по протоколу PTPv.2

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
23.05.2024 «Синтерра Медиа» и «Стрим Лабс» разработали российское решение для доставки медиаконтента

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
02.11.2023 Олег Фатун назначен директором по развитию бизнеса компании «Синтерра медиа»

Компания «Синтерра медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
14.09.2022 «Теком» помог компании «Синтерра медиа» автоматизировать контроль качества медиафайлов

«Синтерра медиа» запустила в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему контроля качества при формировании телеканалов. До внедрения автоматизации проверка происходила в ручном режиме,
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда

«Ростелеком» купил «Синтерра Медиа» «Ростелеком» сообщил о приобретении 100% акций компании «Синтерра Медиа

22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа»

«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 100% акций ЗАО «Синтерра медиа», федерального оператора медиауслуг, у группы компаний МТТ. Сумма сделки

13.07.2015 «МТТ Групп» соединила «Цифровое Телесемейство» «Первого канала» с Европой

Компания «Синтерра Медиа», входящая в «МТТ Групп», организовала канал доставки телеканалов «Цифрового Телесемейства» «Первого канала» по всей Европе. Переход на мощности «Синтерра Медиа» позволил

19.06.2014 Inoventica обеспечит дистрибуцию ТВ-контента через облако

пы Inoventica «Коммуникации для инноваций» и телекоммуникационный оператор логистики медиаконтента «Синтерра Медиа» объявили о реализации совместного проекта, в рамках которого планируется разр
31.03.2014 «МТТ Групп» развивает проект «Театр on-line»

рактивном режиме в интернете, смогут посмотреть неограниченное количество зрителей из самых разных городов России и зарубежных стран. Проект «Театр on-line» реализует входящая в «МТТ Групп» компания «Синтерра Медиа». В рамках проекта «Синтерра Медиа» обеспечивает театры современными видеокомплексами, каналами передачи данных и системой продажи виртуальных билетов. В результате, проек
11.12.2013 «МТТ Групп» завершила сделку по приобретению «Синтерра Медиа»

«МТТ Групп» объявила о завершении сделки по приобретению 60% акций «Синтерра Медиа» и консолидации 100% акций компании. В ближайших планах – тесная интеграция компетенций, технологий и возможностей «Синтерра Медиа» в текущую деятельность компаний группы.
19.07.2013 «Мегафон» не доплатил за «Синтерру». Экс-гендиректор не получил "большой бонус"

течении трех лет с момента совершения сделки (то есть до лета текущего года), а выплата остальной суммы зависит от ряда условий. По состоянию на осень 2012 г. «Мегафон» оставался должен доплатить за «Синтерру» $92 млн, из них $18 млн — это беспроцентные обязательства. В конце прошлого года «Мегафон» в своем проспекте для инвесторов предупреждал, что опасается разбирательств по вопросу оконч
06.06.2012 «Синтерра Медиа» обеспечит телетрансляции Чемпионата Европы по футболу для крупнейших российских телеканалов

В рамках проекта доставки ТВ-сигналов с Чемпионата Европы по футболу 2012 «Синтерра Медиа» (дочерняя компания «МегаФона») открывает новые каналы ТВ-обмена с крупными городами Украины. 8 июня 2012 г. в Варшаве под эгидой УЕФА стартует 14-й Чемпионат Европы по футболу 2
07.04.2011 «Синтерра Медиа» обеспечила доставку в Россию сигнала телеканала Fox Life HD

«Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ к
31.01.2011 «РуСат» предоставил вещателям возможность получения телепрограмм из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа»

Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» предоставил вещателям техническую возможность получения телепрограмм со студийным качеством из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа». Передача телесигнала по волоконно-оптической линии без дополнительных преобразований позволяет обеспечить для конечных пользователей более высокое качество картинки по сравнени
31.01.2011 «Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17

Национальный оператор связи «Синтерра» и её дочерняя компания - «Синтерра Медиа», обеспечили для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник. Для реал
27.01.2011 «Синтерра Медиа» расширяет возможности вещания через платформу «Орион Экспресс»

«Синтерра Медиа» - дочерняя компания национального оператора связи «Синтерра», организовала подачу телепрограмм в студийном качестве на спутниковую платформу «Орион Экспресс». «Синтерра Медиа
15.11.2010 «Синтерра Медиа» и Национальная ассоциация телерадиовещателей организуют «Объединенный банк видеоконтента»

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) и «Синтерра Медиа» - дочерняя компания национального оператора связи «Синтерра», организуют «Объ
07.10.2010 «Синтерра Медиа» начала оказывать услуги по доставке программ региональных телеканалов для вещания через спутник

«Синтерра Медиа» - дочерняя компания национального оператора связи «Синтерра», начала оказывать услуги по доставке из городов РФ программ региональных телеканалов, участвующих в проекте «Сцена»

31.08.2010 «Синтерра Медиа» организовала подачу мультиплекса HD-каналов для региональных операторов

«Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ к
11.06.2010 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Чемпионата мира по футболу для российских телеканалов

Компания «Синтерра Медиа» примет участие в телекоммуникационном обеспечении прямых телевизионных трансл
12.02.2010 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Олимпиады в Ванкувере для российских телеканалов

«Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ-компаний и операторов сетей ТВ-вещания, примет участие в телекоммуникационном обеспечении прямых теле
23.12.2009 «Мегафон» не решился купить «Синтерру»

твердил CNews, что сделка, с большой долей вероятности, не будет утверждена. Правда, источник CNews называет другую причину срыва уже намеченного приобретения: стороны не смогли договорить о цене на «Синтерру». Ранее сообщалось, что «Мегафон» оценивает «Синтерру» в $750 млн. В пресс-службе «Мегафона» заявили, что не обсуждают вопросы, относящиеся к компетенции его акционеров. Разреше
13.11.2009 «Синтерра Медиа» и Lattelecom наладят обмен видео-контентом между Россией и Латвией

«Синтерра Медиа», мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ ко
25.09.2009 «Синтерра» увеличила долю в венчурном проекте «Синтерра Медиа» до 60%

Группа компаний «Синтерра», согласно плану развития своего венчурного проекта – компании «Синтерра Медиа» и завершением его первого этапа (переход от идеи к бизнес-проекту), объявила

29.07.2009 «Мегафон» покупает «Синтерру»: власти согласны

каз от криптографических лицензий «Русмедиацентра». Официально эту информацию в «Синтерре» не комментировали. Представитель «Мегафона» по вопросу лицензий «Синтерры» отказался от комментариев. Купив «Синтерру», «Мегафон» сможет серьезно сэкономить на магистральном трафике Без учета чистого долга, который на начало года составлял у группы компаний «Синтерра» 11 млрд руб, аналитики оценивают

15.06.2009 «Синтерра Медиа» обеспечивает телетрансляции с саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге

Компания «Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ компаний и операторов сетей ТВ вещания – выполняет комплекс работ по обеспечению прямых телевизионных
28.05.2009 "Питерские" убедили "Мегафон" купить "Синтерру"

». Причиной сделки может быть то, что «Синтерра» слишком обременена долгами. Компании просто необходима такая продажа, уверен аналитик. «Скорее всего, «питерские» сумели убедить «Мегафон» приобрести «Синтерру», обеспечив ей победу над «Ростелеком» в целом ряде проводившихся недавно гостендеров, - предполагает Брюквин. «Рустелеком» оценивает стоимость группы компаний «Синтерра» в $350-400 мл
12.05.2009 «Синтерра Медиа» обеспечивает телевизионные трансляции с «Евровидения–2009»

«Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ компаний и операторов сетей ТВ вещания – выполняет комплекс работ по обеспечению прямых телевизионных
06.03.2009 «Синтерра Медиа» помогла ТВ-2 организовать канал передачи видео-трафика

Компания «Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ-компаний и операторов сетей ТВ-вещания – организовала передачу в режиме реального времени телевизионн

Публикаций - 143, упоминаний - 211

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - Synterra 818 99
Ростелеком 10915 35
МегаФон 10687 30
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 26
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 15
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 14
Питерская группа связистов 441 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 12
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Microsoft Corporation 25741 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 386 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2144 6
Kometa - Комета 160 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
СИНХ - Таттелеком 228 5
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 5
Globecast 9 4
МТС - МТТ Старт Телеком 83 4
Элтел Нетворкс 57 4
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 4
Теком 25 4
МТС - МТТ - Аудиотеле 25 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3331 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 4
Ростелеком - Глобус-телеком 235 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 3
RETN - Real Time Network - Ретннет 22 3
MX 1 3 3
Metrocom - Метроком 89 3
ПромСвязьКапитал 85 13
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 8
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 7
Альфа-Групп 745 5
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 4
First National Holdings 40 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 4
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 3
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 2
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1119 2
РЖД - Российские железные дороги 2092 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 437 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 127 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Россети Ленэнерго 1698 1
Alternativa Capital 2 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 1
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Московский академический театр имени Вл. Маяковского 1 1
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2333 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5411 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3633 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3062 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4940 4
Судебная власть - Judicial power 2488 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2127 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
Международный арбитраж 32 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5950 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1681 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1160 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6525 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 720 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 970 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 977 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3425 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2843 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 4
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 405 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22848 52
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9653 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9781 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 17
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1614 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8680 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7374 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 15
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26228 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7879 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4546 12
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6453 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11492 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7524 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4484 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8590 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3264 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9878 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5265 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3062 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4177 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3427 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10725 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13442 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4166 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3927 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12881 6
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 5
МегаФон - Синтерра ЦОД - Центр обработки данных 10 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1352 4
Apple iPhone 6 4861 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 2
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Теком - ORBOX 12 2
Стрим Лабс - MediaXGate 2 2
Google Android 15202 2
Apple iOS 8556 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1968 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6237 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 397 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1443 2
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 87 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2394 2
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Ростелеком - MVNO 6 1
Cisco DPT - Cisco Dynamic Packet Transport 1 1
OpenAI - ChatGPT 701 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Ростелеком - ГЦУМС - Главный центр управления магистральных связей - ЦУМС-Запад - ЦУМС-Восток 4 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 1
Союзмультфильм - Мультиландия 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3539 1
Apple - App Store 3098 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1033 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 280 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 424 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 768 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Урьев Григорий 14 14
Слизень Виталий 244 14
Крылов Валерий 15 13
Брюквин Юрий 300 11
Рейман Леонид 1065 6
Солодухин Константин 119 5
Гришанова Ирина 27 3
Морошкин Александр 118 3
Овчинников Борис 129 3
Терещенко Павел 20 3
Усманов Алишер 311 3
Васильев Евгений 132 3
Кусков Денис 221 3
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
Громов Ростислав 13 2
Гайнулин Андрей 5 2
Цейтлин Александр 13 2
Погосян Тигран 26 2
Кучерук Павел 16 2
Березовский Борис 24 2
Гуркин Дмитрий 9 2
Киселев Константин 13 2
Искорнев Максим 2 2
Путин Владимир 3451 2
Ананьев Дмитрий 83 2
Ермаков Валерий 139 2
Солдатенков Сергей 162 2
Гусинский Владимир 19 2
Веремеенко Сергей 14 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Слащева Юлиана 7 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Сивидов Алексей 40 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Королев Игорь 65 1
Поздняков Павел 20 1
Телятников Алексей 21 1
Дианов Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 25
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 20
Европа 24933 19
Россия - СФО - Новосибирск 4859 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4468 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2821 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 1052 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3334 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8529 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3453 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1408 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3433 5
Финляндия - Финляндская Республика 3693 5
Казахстан - Республика 6020 4
Земля - планета Солнечной системы 10844 4
Германия - Федеративная Республика 13186 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3167 4
Турция - Турецкая республика 2604 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2352 4
Таджикистан - Республика 947 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 542 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 669 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2520 3
Беларусь - Белоруссия 6271 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 3
Швеция - Королевство 3775 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1912 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1511 3
Великобритания - Лондон 2429 3
Украина 7915 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1464 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 386 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 30
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8045 23
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8903 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5091 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6717 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4795 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6143 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7761 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5587 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1911 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21534 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5446 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6069 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10843 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8193 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3339 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2667 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7497 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2804 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1630 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6704 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2303 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2743 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3849 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8791 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1831 3
Аренда 2675 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3145 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9097 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 795 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 16
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11551 8
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 5
Eurovision 5 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 4
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1133 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 686 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
ТелеМедиум 10 1
РИА Новости 1030 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 312 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ComNews - Медиа-бизнес 141 1
Рустелеком ТК 305 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8593 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Гартнер 3654 1
Forrester Research 833 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3944 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 348 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 253 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
МТЖДТ имени А.А. Андреева - Московский колледж железнодорожного транспорта имени Андреева 1 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1722 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 602 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 240 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
ТГУ - Томский государственный университет 228 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 96 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 747 3
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 2
Единый день голосования 142 1
Effie Awards 11 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще