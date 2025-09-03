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Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы О трансляции федеральных телеканалов

СОБЫТИЯ


03.09.2025 Появился первый в России телеканал на основе ИИ

Digital-агентство представило телеканал «ААА Новости» с контентом, который полностью создан искусственным интеллектом: от сценариев до цифровых аватаров ведущих, которые являются сотрудниками компании. Для создания было исп
07.03.2025 В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ

гие русскоязычные телеканалы: RTVi (канал был создан для русскоязычной аудитории за рубежом), TV-8 (телеканал для русскоязычных жителей Израиля), TVRus, ТБН, и др. Кроме того, на указанных спут
11.04.2024 «Телеканал 360» (HD) перешел на спутниковую платформу «Ориона»

ГК «Орион» и АО «Телеканал 360» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках нового партнерского соглашения «Телеканал 360» (HD) начал вещание на космическом аппарате Экспресс-80 (80° в.д.) на спутник
30.11.2023 СТС и «Теком» совместно автоматизируют производственные процессы телеканала

быстрее хронометража видеоматериала. Об этом CNews сообщили представители «Теком». С помощью ORBOX телеканал СТС осуществляет проверку части медиаконтента, который телеканал транслирует
18.04.2023 «МТС SOC» защитил телеканал «ТВ центр» от кибератак

зникновения, компетентных ИБ-инженеров компании МТС RED», – отметили в «ТВ центре». Результаты пилотного проекта легли в основу соглашения, в соответствии с которым аналитики «МТС SOC» будут защищать телеканал от кибератак, применяя меры превентивной и реактивной кибербезопасности. В зону ответственности «МТС SOC» вошли контроль уязвимостей внешнего периметра инфраструктуры заказчика, а так
23.08.2022 «Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы

г. цифровой оператор начал трансляцию сразу 33 популярных телеканалов, таких как «Мосфильм. Золотая коллекция», «Кино ТВ», «Мульт», «Живая планета» и других. Большая часть из представленных новинок – телеканалы с российскими и зарубежными фильмами, а также с познавательными, детскими, спортивными и музыкальными программами. «Мы развиваем собственную телевизионную развлекательную экосистему

13.05.2022 МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами

е нового телеканала «Kion хит». В эфире телеканала будут транслироваться первые серии оригинальных проектов из линейки Kion Originals, а также фильмы и сериалы российского и зарубежного производства. Телеканал будет доступен только внутри экосистемы МТС. Новый телеканал «Kion хит» будет доступен пользователям онлайн-кинотеатра Kion и абонентам домашнего и спутникового ТВ МТС на кнопк
24.03.2020 Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах

нать секреты их собраний», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Mezzo (кнопка 516) — телеканал №1 в Европе, посвященный классической музыке, опере, балету, джазу и этнической муз
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать

нсляции в обычном эфире. Исключение составляют телепередачи, на распространение которых в интернете телеканал не имеет прав (например, иностранные кинофильмы и международные спортивные мероприя
04.04.2019 Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри

зора. Как правило, это каналы, работающие в пределах одного региона. При этом нередки случаи, когда телеканал, не желая попасть под контроль Роскомнадзора, разрывает контракт с оператором связи
26.02.2019 Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды
29.12.2018 Абонентам кабельного ТВ в Москве стали доступны цифровые телеканалы

С 28 декабря 2018 года в Москве в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» абонентам кабельного телевидения стали доступны телеканалы в цифровом вещании. По инициативе Правительства Москвы, аналоговое вещание останется в коллективных антеннах москвичей: к нему добавятся те же каналы в цифровом качестве. Теперь кажд
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018

«Газпром-медиа Матч» (входит в «Газпром-медиа») и «Ростелеком» представили совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», 100% эфира которого будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Телеканал будет работать только во время проведения
12.04.2017 «Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International

авторские фильмы со всего мира. Кроме них в коллекции SPI в России присутствуют: научно-популярный телеканал Docubox, посвященный природе, науке, путешествиям и тайнам человеческой цивилизации
13.03.2017 Телеканал Life хранит свой контент в виртуальном ЦОД «Инфосистем Джет»
10.03.2017 Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком»

С 15 марта 2017 г. телеканал «MTV Россия» будет доступен абонентам «Акадо Телеком» в базовом цифровом пакете. Ме
20.12.2016 Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp

От пленки — к «цифре» «Санкт-Петербург» — это популярный телеканал, представляющий ежедневные события из жизни северной столицы и его жителей, с собственной сеткой вещания, насыщенной новостями, тематическими авторскими программами, прямыми трансляци
11.10.2016 Телеканал «Рен ТВ» перейдет к вещанию в формате HD

сию канала увидят абоненты интерактивного ТВ «Ростелеком» в Москве и Московской области на кнопке 935. Канал автоматически появится практически во всех основных пакетах оператора. В ближайшем будущем телеканал станет доступен в HD и жителям других регионов страны. В привычном формате стандартной четкости РЕН ТВ останется доступен всем абонентам как и раньше, на 11 кнопке. Подключить заинтер
15.08.2016 Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком»

History», «Viasat Explore», «Viasat Nature». Для детской аудитории оператор добавил в пакет «Детям» телеканал «Da Vinci». Телеканал «TV1000 Русское кино» будет транслироваться в открытом
18.07.2016 «Триколор ТВ» включил в пакет «Детский» телеканал «Тлум HD»

Новый анимационный телеканал «Тлум HD» вошел в состав пакета «Детский» российского оператора цифрового телевиден
29.06.2016 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканалов «Охотник и рыболов» и SET в открытом доступе

ковской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области без дополнительной платы до конца месяца. Телеканал «Охотник и рыболов» - это отечественные и зарубежные программы об охоте и рыбалке,

02.06.2016 «Ростелеком» покажет все телеканалы семейства Viasat в HD-качестве

Explore HD и Viasat History HD доступны подписчикам всех основных пакетов «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». TV1000 Action HD входит в пакеты «Твое Кино», «Твой Продвинутый» и «Твой Максимальный». Телеканалы в HD-качестве доступны при наличии технической возможности, также все указанные каналы по-прежнему представлены в стандартном цифровом качестве.
16.05.2016 Телеканал 360° хранит свой видеоконтент в виртуальном ЦОД компании «Инфосистемы Джет»
04.02.2016 «Акадо Телеком» включил новый развлекательный телеканал

Абонентам «Акадо Телеком» доступен новый телеканал в составе услуги «Антенна Акадо» - «Комедия ТВ» производства холдинга «Ред Медиа». Каждую неделю на телеканале транслируются классические комедийные фильмы из золотого фонда мирового

26.01.2016 Тематические спортивные телеканалы «Матч!» появились в пакете «Триколор ТВ»

ACB. «Матч! Игра» — рейтинговые мировые турниры в прямом эфире: Европейские клубные турниры по баскетболу, волейболу, гандболу и другим игровым видам спорта. Абонентам «Триколор ТВ» уже были доступны телеканалы «КХЛ ТВ», «КХЛ ТВ HD» и «Наш Футбол». Теперь оператор предоставляет своим подписчикам и другие спортивные тематические телеканалы, эфир которых охватывает самые рейтинговые и 
18.11.2015 «Первый ТВЧ» запустил в эфир телеканал в формате 4К

«Первый ТВЧ» одним из первых в мире запустил в эфир телеканал Insight в формате 4К (Ultra HD, UHD). Первым трансляцию канала начнет крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ». Телеканал транслируется в разрешении 3
04.09.2015 Минкомсвязь России публикует новый перечень бесплатных общедоступных телеканалов

доступных телеканалов, подлежащих распространению без взимания планы за их просмотр: «Первый канал» Телеканал «Россия» («Россия-1») Телеканал «Россия-2» (после 1 ноября 2015 года — те
18.08.2015 Пакеты спутникового ТВ «Телекарта» пополнились четырьмя телеканалами

ополнились сразу четырьмя телеканалами. В пакетах «Стандарт» и «Безлимитный» появился новый детский телеканал ANI, а также телеканал «Настоящее Страшное Телевидение». В «Безлимитном» к н
13.08.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию трех новых телеканалов в Москве и Санкт-Петербурге

елеканале транслируются единым блоком (2-4 серии) без продолжения на следующий день. Круглосуточный телеканал «Русский детектив» показывает отечественные экранизации знаменитых романов («Шерлок
14.07.2015 Путин обязал ТВ-операторов бесплатно транслировать все цифровые телеканалы

й мультиплекс. Понятие Первый мультиплекс было введено в 2008 г. с началом программы цифровизации эфирного телерадиовещания. В него указом Президента отнесено 10 телеканалов и три радиостанции. Какие телеканалы станут бесплатными Изначально законопроект, разработанный Минкомсвязи, предполагал, что ТВ-операторы должны будут бесплатно транслировать все эфирные телеканалы, получившие ли
18.06.2015 Власти начали войну с пиратскими трансляциями ТВ в интернете

нял в общей сложности шесть решений о блокировке пиратских интернет-сайтов, незаконно транслирующих телеканал «Наш футбол». Владельцам этих ресурсов через Роскомнадзор направлены уведомления о

30.04.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию новых телеканалов

трансляцию двух новых телеканалов российского производства в составе услуги цифрового телевидения. Телеканал «Живая Планета» (пакет «МИКС», кнопка 44) - первый в России телеканал о живо
17.11.2014 Более 80% жителей Ивановской области получили доступ к цифровому ТВ

ство домохояйств области, способных воспринимать цифровой сигнал в рамках первого бесплатного пакета программ (мультиплекса), таким образом, достигло 80%. В первый мультиплекс входят: «Первый канал»; Телеканал «Россия»; Телеканал «Россия-2»; Телекомпания НТВ; «Петербург – 5 канал»; Телеканал «Россия – Культура»; Российский информационный канал «Россия – 24»; Детско – юношеский
30.07.2013 Телеканалы «Синьхуа» доступны на платформе SPB TV

hinese и CNC English — на территории России и СНГ на медиаплатформе SPB TV. Все желающие с сегодняшнего дня могут бесплатно скачать приложение медиаплатформы SPB TV на сайте spbtv.com и просматривать телеканалы CNC World Chinese и CNC English с любых мобильных устройств, поддерживающих все основные операционные системы (IOS, Аndroid, Symbian и.т.д), а также на стационарных компьютерах и ноу
27.02.2013 У КПРФ появился собственный онлайн-телеканал

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) запустила собственный телеканал в интернете, на котором будет вестись круглосуточное вещание, а также доступны программы по требованию. Первые сообщения о планах по созданию нового телеканала появились осенью 2012 г
07.02.2013 Телеканал Nova будут смотреть слепые

Чешский телеканал TV Nova с 6.02.2013 г. начал тестовое вещание специального сервиса для слепых и слабовидящих Nova audiodeskripci (Nova-аудиотитры). Сервис представляет собой звуковое описание картинк
06.02.2013 В России появится телеканал об искусстве Museum HD

ти с Лувром, Музеем д’Орсэ, Лондонской национальной галерей, Дрезденской галереей. На Museum HD с успехом прошли тематические программы «Венеция: Каналетто и его соперники», «Ван Гог» и т.д. В России телеканал Museum HD на первом этапе будет транслироваться в кабельных сетях. В дальнейшем его представители планируют начать переговоры и со спутниковыми операторами. Сигнал русской версии Muse
31.01.2013 ВГТРК объединила неэфирные телеканалы под единым брендом

«Бойцовский клуб», киноканалы «Русский роман» и «Русский бестселлер», научный «Наука 2.0», семейный телеканал «Сарафан ТВ» и канал о путешествиях «Моя планета». Также в бренд «Цифровое телевиде
14.01.2013 Eutelsat запустил первый в Европе телеканал в стандарте Ultra HD (4K)

Первые трансляции Eutelsat в формате Ultra HD начались на прошлой неделе. Вещание ведется c разрешением 8 млн пикселей, что в 4 раза превышает разрешение высокой четкости HDTV. Телеканал транслируется со спутника Eutelsat 10А 10 гр. E, частота 11304, поляризация горизонтальная, скорость потока 27500, коэффициент коррекции ошибок 2/3. Вешание ведется широким лучом, поэ
26.12.2012 МТС запускает собственный телеканал

вила о начале круглосуточного вещания собственного информационного телеканала «МТС-Инфо» в сети кабельного телевидения в 40 городах Северо-Запада, Поволжья, Центрального и Южного федеральных округов. Телеканал «МТС-Инфо» создан для удобства абонентов кабельного телевидения, как видеогид по самым интересным телеканалам, передачам и фильмам в пакетах телеканалов МТС. Кроме того, контент соста

Публикаций - 1312, упоминаний - 1453

Федеральный закон 257-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 94
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 92
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 80
Ростелеком 10948 79
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 78
Yandex - Яндекс 9216 71
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 62
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 54
Google LLC 12688 46
МегаФон 10742 44
Microsoft Corporation 25775 39
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 36
Samsung Electronics 11064 34
9594 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 34
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 33
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 32
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 27
Apple Inc 13154 26
Meta Platforms - Facebook 4621 25
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 25
X Corp - Twitter 2938 22
LG Electronics 3735 22
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 22
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 21
VK - Mail.ru Group 3602 21
Sony 6739 20
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Т1 Иннотех 213 17
Cisco Systems 5372 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 17
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 17
ММК Информсервис 69 17
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 17
Газинформсервис - ГИС 496 17
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 35
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 34
Walt Disney Company 647 34
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 31
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 25
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 24
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 20
Газпром ПАО 1493 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 13
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 13
Warner Bros. International Television Distribution 289 13
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 13
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 11
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 10
101Hotels.com 456 10
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 10
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 8
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 8
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 7
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 7
Почта России ПАО 2370 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 91
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 67
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 47
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 42
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 13
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 6
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
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АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 5
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 5
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 5
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
Интернет-видео - ассоциация 21 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
Медиаком - Росмедиаком НП 5 2
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 714
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 268
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 253
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 200
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 173
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 150
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 125
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 122
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 117
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 110
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 109
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 104
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 101
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 98
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 96
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 93
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 92
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 91
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 83
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 80
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 79
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 77
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 75
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 73
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 67
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 63
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 63
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 62
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 59
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 57
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 57
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 53
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 52
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 74
Google Android 15243 62
Google YouTube - Видеохостинг 3002 50
Apple iOS 8583 40
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 31
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 28
Apple - App Store 3109 21
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 21
Microsoft Windows 16882 19
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
Google Android TV 381 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 18
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 17
Apple iPhone 6 4861 17
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 16
НКТ - Р7-Офис 543 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 15
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 14
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 13
Яндекс.Плюс 250 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 11
Amedia Premium HD 28 11
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 10
Linux OS 11533 10
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 9
Apple iPad 4011 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Путин Владимир 3454 38
Шадаев Максут 1210 21
Трофимов Дмитрий 43 16
Теплицкий Дмитрий 88 16
Слесаренко Марина 23 16
Александров Александр 86 16
Пустарнаков Роман 54 16
Кубарев Алексей 59 16
Шойтов Александр 116 16
Истомин Максим 26 16
Верисов Михаил 25 16
Харитонов Дмитрий 79 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 70 16
Тятюшев Максим 215 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 32 16
Шаев Виталий 59 16
Жигалов Олег 21 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Натрусов Артем 313 16
Феоктистов Вадим 36 16
Абакумов Евгений 227 16
Сотин Денис 216 16
Сергеев Сергей 179 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 87 16
Богданов Андрей 47 16
Свинцов Андрей 55 16
Меденцев Константин 106 16
Медведев Дмитрий 1665 15
Чаркин Евгений 317 15
Волин Алексей 122 15
Медников Дмитрий 24 10
Россия - РФ - Российская федерация 166167 845
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 270
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 248
Европа 24964 193
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 121
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 95
Франция - Французская Республика 8177 93
Украина 7928 88
Германия - Федеративная Республика 13221 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 74
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 49
Азия - Азиатский регион 5920 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 43
Испания - Королевство 3840 40
Япония 13807 38
Ближний Восток 3154 38
Италия - Итальянская Республика 4508 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 36
Турция - Турецкая республика 2620 36
Индия - Bharat 5869 35
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 35
Казахстан - Республика 6048 33
Южная Корея - Республика 7052 33
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 33
Иран - Исламская Республика Иран 1155 30
Земля - планета Солнечной системы 10865 29
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Швеция - Королевство 3782 28
Канада 5081 28
Африка - Африканский регион 3641 28
Израиль 2856 27
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 27
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 25
Грузия 1332 24
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 23
Россия - СФО - Новосибирск 4876 23
Великобритания - Лондон 2432 23
Нидерланды 3746 23
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 221
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 137
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 25
Аренда 2687 24
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Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 189 22
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 22
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 117
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 106
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 102
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 65
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 63
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 53
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 45
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 44
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 40
Рен ТВ - телеканал 82 39
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 35
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 33
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 31
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 31
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 29
National Geographic 95 29
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 28
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 28
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 28
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 27
Спорт 1 HD - телеканал 44 26
Стрим-ТВ - телекомпания 166 25
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 24
РБК ТВ - телеканал 83 24
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 23
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 20
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 19
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 18
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 17
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 17
NBC News 188 16
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 16
РИА Новости 1033 16
23ABC News 183 14
Известия ИД 770 14
Ведомости 1466 13
Bloomberg 1627 12
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 11
Euronews - телеканал 52 11
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Gartner - Гартнер 3658 8
Рустелеком ТК 305 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
Интерфакс - Финмаркет 26 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
НМГ - Медиалогия 37 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
eMarketer 206 2
Gartner - Dataquest 353 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Forrester Research 834 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
Frost & Sullivan 207 2
Strategy Analytics 285 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
comScore 379 1
NPD Group 140 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
TeleGeography Research 40 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Deloitte Technology Fast 16 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Cleantech Group 1 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
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