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Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы О трансляции федеральных телеканалов
СОБЫТИЯ
|03.09.2025
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Появился первый в России телеканал на основе ИИ
Digital-агентство представило телеканал «ААА Новости» с контентом, который полностью создан искусственным интеллектом: от сценариев до цифровых аватаров ведущих, которые являются сотрудниками компании. Для создания было исп
|07.03.2025
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В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ
гие русскоязычные телеканалы: RTVi (канал был создан для русскоязычной аудитории за рубежом), TV-8 (телеканал для русскоязычных жителей Израиля), TVRus, ТБН, и др. Кроме того, на указанных спут
|11.04.2024
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«Телеканал 360» (HD) перешел на спутниковую платформу «Ориона»
ГК «Орион» и АО «Телеканал 360» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках нового партнерского соглашения «Телеканал 360» (HD) начал вещание на космическом аппарате Экспресс-80 (80° в.д.) на спутник
|30.11.2023
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СТС и «Теком» совместно автоматизируют производственные процессы телеканала
быстрее хронометража видеоматериала. Об этом CNews сообщили представители «Теком». С помощью ORBOX телеканал СТС осуществляет проверку части медиаконтента, который телеканал транслирует
|18.04.2023
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«МТС SOC» защитил телеканал «ТВ центр» от кибератак
зникновения, компетентных ИБ-инженеров компании МТС RED», – отметили в «ТВ центре». Результаты пилотного проекта легли в основу соглашения, в соответствии с которым аналитики «МТС SOC» будут защищать телеканал от кибератак, применяя меры превентивной и реактивной кибербезопасности. В зону ответственности «МТС SOC» вошли контроль уязвимостей внешнего периметра инфраструктуры заказчика, а так
|23.08.2022
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«Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы
г. цифровой оператор начал трансляцию сразу 33 популярных телеканалов, таких как «Мосфильм. Золотая коллекция», «Кино ТВ», «Мульт», «Живая планета» и других. Большая часть из представленных новинок – телеканалы с российскими и зарубежными фильмами, а также с познавательными, детскими, спортивными и музыкальными программами. «Мы развиваем собственную телевизионную развлекательную экосистему
|13.05.2022
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МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами
е нового телеканала «Kion хит». В эфире телеканала будут транслироваться первые серии оригинальных проектов из линейки Kion Originals, а также фильмы и сериалы российского и зарубежного производства. Телеканал будет доступен только внутри экосистемы МТС. Новый телеканал «Kion хит» будет доступен пользователям онлайн-кинотеатра Kion и абонентам домашнего и спутникового ТВ МТС на кнопк
|24.03.2020
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Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах
нать секреты их собраний», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Mezzo (кнопка 516) — телеканал №1 в Европе, посвященный классической музыке, опере, балету, джазу и этнической муз
|24.07.2019
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Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать
нсляции в обычном эфире. Исключение составляют телепередачи, на распространение которых в интернете телеканал не имеет прав (например, иностранные кинофильмы и международные спортивные мероприя
|04.04.2019
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Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри
зора. Как правило, это каналы, работающие в пределах одного региона. При этом нередки случаи, когда телеканал, не желая попасть под контроль Роскомнадзора, разрывает контракт с оператором связи
|26.02.2019
|Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды
|29.12.2018
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Абонентам кабельного ТВ в Москве стали доступны цифровые телеканалы
С 28 декабря 2018 года в Москве в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» абонентам кабельного телевидения стали доступны телеканалы в цифровом вещании. По инициативе Правительства Москвы, аналоговое вещание останется в коллективных антеннах москвичей: к нему добавятся те же каналы в цифровом качестве. Теперь кажд
|09.06.2018
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«Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018
«Газпром-медиа Матч» (входит в «Газпром-медиа») и «Ростелеком» представили совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», 100% эфира которого будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Телеканал будет работать только во время проведения
|12.04.2017
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«Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International
авторские фильмы со всего мира. Кроме них в коллекции SPI в России присутствуют: научно-популярный телеканал Docubox, посвященный природе, науке, путешествиям и тайнам человеческой цивилизации
|13.03.2017
|Телеканал Life хранит свой контент в виртуальном ЦОД «Инфосистем Джет»
|10.03.2017
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Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком»
С 15 марта 2017 г. телеканал «MTV Россия» будет доступен абонентам «Акадо Телеком» в базовом цифровом пакете. Ме
|20.12.2016
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Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp
От пленки — к «цифре» «Санкт-Петербург» — это популярный телеканал, представляющий ежедневные события из жизни северной столицы и его жителей, с собственной сеткой вещания, насыщенной новостями, тематическими авторскими программами, прямыми трансляци
|11.10.2016
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Телеканал «Рен ТВ» перейдет к вещанию в формате HD
сию канала увидят абоненты интерактивного ТВ «Ростелеком» в Москве и Московской области на кнопке 935. Канал автоматически появится практически во всех основных пакетах оператора. В ближайшем будущем телеканал станет доступен в HD и жителям других регионов страны. В привычном формате стандартной четкости РЕН ТВ останется доступен всем абонентам как и раньше, на 11 кнопке. Подключить заинтер
|15.08.2016
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Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком»
History», «Viasat Explore», «Viasat Nature». Для детской аудитории оператор добавил в пакет «Детям» телеканал «Da Vinci». Телеканал «TV1000 Русское кино» будет транслироваться в открытом
|18.07.2016
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«Триколор ТВ» включил в пакет «Детский» телеканал «Тлум HD»
Новый анимационный телеканал «Тлум HD» вошел в состав пакета «Детский» российского оператора цифрового телевиден
|29.06.2016
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«Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканалов «Охотник и рыболов» и SET в открытом доступе
ковской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области без дополнительной платы до конца месяца. Телеканал «Охотник и рыболов» - это отечественные и зарубежные программы об охоте и рыбалке,
|02.06.2016
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«Ростелеком» покажет все телеканалы семейства Viasat в HD-качестве
Explore HD и Viasat History HD доступны подписчикам всех основных пакетов «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». TV1000 Action HD входит в пакеты «Твое Кино», «Твой Продвинутый» и «Твой Максимальный». Телеканалы в HD-качестве доступны при наличии технической возможности, также все указанные каналы по-прежнему представлены в стандартном цифровом качестве.
|16.05.2016
|Телеканал 360° хранит свой видеоконтент в виртуальном ЦОД компании «Инфосистемы Джет»
|04.02.2016
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«Акадо Телеком» включил новый развлекательный телеканал
Абонентам «Акадо Телеком» доступен новый телеканал в составе услуги «Антенна Акадо» - «Комедия ТВ» производства холдинга «Ред Медиа». Каждую неделю на телеканале транслируются классические комедийные фильмы из золотого фонда мирового
|26.01.2016
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Тематические спортивные телеканалы «Матч!» появились в пакете «Триколор ТВ»
ACB. «Матч! Игра» — рейтинговые мировые турниры в прямом эфире: Европейские клубные турниры по баскетболу, волейболу, гандболу и другим игровым видам спорта. Абонентам «Триколор ТВ» уже были доступны телеканалы «КХЛ ТВ», «КХЛ ТВ HD» и «Наш Футбол». Теперь оператор предоставляет своим подписчикам и другие спортивные тематические телеканалы, эфир которых охватывает самые рейтинговые и
|18.11.2015
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«Первый ТВЧ» запустил в эфир телеканал в формате 4К
«Первый ТВЧ» одним из первых в мире запустил в эфир телеканал Insight в формате 4К (Ultra HD, UHD). Первым трансляцию канала начнет крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ». Телеканал транслируется в разрешении 3
|04.09.2015
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Минкомсвязь России публикует новый перечень бесплатных общедоступных телеканалов
доступных телеканалов, подлежащих распространению без взимания планы за их просмотр: «Первый канал» Телеканал «Россия» («Россия-1») Телеканал «Россия-2» (после 1 ноября 2015 года — те
|18.08.2015
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Пакеты спутникового ТВ «Телекарта» пополнились четырьмя телеканалами
ополнились сразу четырьмя телеканалами. В пакетах «Стандарт» и «Безлимитный» появился новый детский телеканал ANI, а также телеканал «Настоящее Страшное Телевидение». В «Безлимитном» к н
|13.08.2015
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«Акадо Телеком» начинает трансляцию трех новых телеканалов в Москве и Санкт-Петербурге
елеканале транслируются единым блоком (2-4 серии) без продолжения на следующий день. Круглосуточный телеканал «Русский детектив» показывает отечественные экранизации знаменитых романов («Шерлок
|14.07.2015
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Путин обязал ТВ-операторов бесплатно транслировать все цифровые телеканалы
й мультиплекс. Понятие Первый мультиплекс было введено в 2008 г. с началом программы цифровизации эфирного телерадиовещания. В него указом Президента отнесено 10 телеканалов и три радиостанции. Какие телеканалы станут бесплатными Изначально законопроект, разработанный Минкомсвязи, предполагал, что ТВ-операторы должны будут бесплатно транслировать все эфирные телеканалы, получившие ли
|18.06.2015
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Власти начали войну с пиратскими трансляциями ТВ в интернете
нял в общей сложности шесть решений о блокировке пиратских интернет-сайтов, незаконно транслирующих телеканал «Наш футбол». Владельцам этих ресурсов через Роскомнадзор направлены уведомления о
|30.04.2015
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«Акадо Телеком» начинает трансляцию новых телеканалов
трансляцию двух новых телеканалов российского производства в составе услуги цифрового телевидения. Телеканал «Живая Планета» (пакет «МИКС», кнопка 44) - первый в России телеканал о живо
|17.11.2014
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Более 80% жителей Ивановской области получили доступ к цифровому ТВ
ство домохояйств области, способных воспринимать цифровой сигнал в рамках первого бесплатного пакета программ (мультиплекса), таким образом, достигло 80%. В первый мультиплекс входят: «Первый канал»; Телеканал «Россия»; Телеканал «Россия-2»; Телекомпания НТВ; «Петербург – 5 канал»; Телеканал «Россия – Культура»; Российский информационный канал «Россия – 24»; Детско – юношеский
|30.07.2013
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Телеканалы «Синьхуа» доступны на платформе SPB TV
hinese и CNC English — на территории России и СНГ на медиаплатформе SPB TV. Все желающие с сегодняшнего дня могут бесплатно скачать приложение медиаплатформы SPB TV на сайте spbtv.com и просматривать телеканалы CNC World Chinese и CNC English с любых мобильных устройств, поддерживающих все основные операционные системы (IOS, Аndroid, Symbian и.т.д), а также на стационарных компьютерах и ноу
|27.02.2013
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У КПРФ появился собственный онлайн-телеканал
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) запустила собственный телеканал в интернете, на котором будет вестись круглосуточное вещание, а также доступны программы по требованию. Первые сообщения о планах по созданию нового телеканала появились осенью 2012 г
|07.02.2013
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Телеканал Nova будут смотреть слепые
Чешский телеканал TV Nova с 6.02.2013 г. начал тестовое вещание специального сервиса для слепых и слабовидящих Nova audiodeskripci (Nova-аудиотитры). Сервис представляет собой звуковое описание картинк
|06.02.2013
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В России появится телеканал об искусстве Museum HD
ти с Лувром, Музеем д’Орсэ, Лондонской национальной галерей, Дрезденской галереей. На Museum HD с успехом прошли тематические программы «Венеция: Каналетто и его соперники», «Ван Гог» и т.д. В России телеканал Museum HD на первом этапе будет транслироваться в кабельных сетях. В дальнейшем его представители планируют начать переговоры и со спутниковыми операторами. Сигнал русской версии Muse
|31.01.2013
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ВГТРК объединила неэфирные телеканалы под единым брендом
«Бойцовский клуб», киноканалы «Русский роман» и «Русский бестселлер», научный «Наука 2.0», семейный телеканал «Сарафан ТВ» и канал о путешествиях «Моя планета». Также в бренд «Цифровое телевиде
|14.01.2013
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Eutelsat запустил первый в Европе телеканал в стандарте Ultra HD (4K)
Первые трансляции Eutelsat в формате Ultra HD начались на прошлой неделе. Вещание ведется c разрешением 8 млн пикселей, что в 4 раза превышает разрешение высокой четкости HDTV. Телеканал транслируется со спутника Eutelsat 10А 10 гр. E, частота 11304, поляризация горизонтальная, скорость потока 27500, коэффициент коррекции ошибок 2/3. Вешание ведется широким лучом, поэ
|26.12.2012
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МТС запускает собственный телеканал
вила о начале круглосуточного вещания собственного информационного телеканала «МТС-Инфо» в сети кабельного телевидения в 40 городах Северо-Запада, Поволжья, Центрального и Южного федеральных округов. Телеканал «МТС-Инфо» создан для удобства абонентов кабельного телевидения, как видеогид по самым интересным телеканалам, передачам и фильмам в пакетах телеканалов МТС. Кроме того, контент соста
Федеральный закон 257-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 38
|Шадаев Максут 1210 21
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|Теплицкий Дмитрий 88 16
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