Индексная книга CNews*
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы О трансляции федеральных телеканалов
Публикаций - 1194, упоминаний - 1325
Федеральный закон 257-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2729 32
|Шадаев Максут 628 19
|Кубарев Алексей 25 15
|Феоктистов Вадим 34 15
|Сотин Денис 144 15
|Свиридов Владимир 27 15
|Порошин Тимур 18 15
|Тятюшев Максим 23 15
|Тихонова Божена 15 15
|Александров Александр 36 15
|Свинцов Андрей 19 15
|Верисов Михаил 20 15
|Пустарнаков Роман 24 15
|Чурсин Дмитрий 31 15
|Трофимов Дмитрий 32 15
|Королёв Дмитрий 16 15
|Чаркин Евгений 240 15
|Харитонов Дмитрий 23 15
|Солопов Вячеслав 36 15
|Ильина Наталья 16 15
|Сергеев Сергей 94 15
|Меденцев Константин 52 15
|Волин Алексей 116 15
|Медведев Дмитрий 1630 15
|Слесаренко Марина 22 15
|Богданов Андрей 39 15
|Чаркин Владимир 15 15
|Абакумов Евгений 137 15
|Теплицкий Дмитрий 37 15
|Шаев Виталий 15 15
|Натрусов Артем 192 15
|Бабкин Николай 21 15
|Никифоров Николай 1172 10
|Припачкин Юрий 66 8
|Исанин Антон 29 8
|Брюквин Юрий 289 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 6
|Рейман Леонид 1031 6
|Голованов Андрей 9 5
|Кусков Денис 218 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.