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Индексная книга CNews*
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Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы О трансляции федеральных телеканалов



24.03.2020 Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать
04.04.2019 Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри
26.02.2019 Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018
13.03.2017 Телеканал Life хранит свой контент в виртуальном ЦОД «Инфосистем Джет»
10.03.2017 Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком»
20.12.2016 Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp
11.10.2016 Телеканал «Рен ТВ» перейдет к вещанию в формате HD
18.07.2016 «Триколор ТВ» включил в пакет «Детский» телеканал «Тлум HD»
16.05.2016 Телеканал 360° хранит свой видеоконтент в виртуальном ЦОД компании «Инфосистемы Джет»
18.11.2015 «Первый ТВЧ» запустил в эфир телеканал в формате 4К
18.08.2015 Пакеты спутникового ТВ «Телекарта» пополнились четырьмя телеканалами
18.06.2015 Власти начали войну с пиратскими трансляциями ТВ в интернете
07.02.2013 Телеканал Nova будут смотреть слепые
14.01.2013 Eutelsat запустил первый в Европе телеканал в стандарте Ultra HD (4K)
11.12.2012 Телеканал «ТВ АРМ РУ» продается за 80 млн руб.
31.10.2012 Евросоюз запретил Ирану вещать на своей территории
17.10.2012 Телеканал ПИК останется на спутнике
28.09.2012 МТV признан самым популярным телеканалом в Европе
10.09.2012 Телевидение Сирии продолжило вещание на европейских спутниках
29.08.2012 Телеканал Fashion TV запустил испанскую версию
21.08.2012 В Великобритании появится телеканал на хинди
21.08.2012 Телеканал грузинской оппозиции появился на Hotbird 13 гр. E
13.07.2012 Телеканал Viva Polska будет закодирован
08.06.2012 «Акадо» вводит новый телеканал высокой четкости
30.05.2012 Израильский телеканал Jewish News One будет вещать на украинском языке
15.05.2012 Sky News Arabia начал вещание с 3 спутников
29.03.2012 Уникальный коптский телеканал CTV перешел на режим специальных трансляций
26.09.2011 «Акадо» начинает трансляцию канала «Коммерсантъ ТВ»
29.08.2011 Телеканал РЕН ТВ запустил новый мультимедийный портал
03.08.2011 «Билайн ТВ» увеличил количество каналов высокой четкости
28.07.2011 Телеканал «Тула» использует решения Acronis для обеспечения непрерывного вещания
19.07.2011 Телеканал О2ТВ будет транслироваться в сети «Домашнего цифрового ТВ» «Билайн»
19.04.2011 Телеканал Nat Geo Wild расширяет границы вещания в России
01.03.2011 «Акадо» вводит новые развлекательные телеканалы в своей сети
26.01.2011 Телеканал «Первый Информационный Кавказский» начал свою работу
19.01.2011 После бегства президента страны тунисский государственный спутниковый телеканал сменил тональность вещания, сетку передач и логотип
11.01.2011 Грузия возобновит спутниковое вещание на Россию 25 января
28.12.2010 Польский государственный спутниковый телеканал на белорусском лишился корпункта в Минске

Публикаций - 1194, упоминаний - 1325

Федеральный закон 257-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 323 90
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 802 86
Триколор - Национальная спутниковая компания 296 82
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8041 72
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 65
Yandex - Яндекс 5666 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2644 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6938 37
Google LLC 10935 36
Microsoft Corporation 23491 36
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1924 34
Samsung Electronics 9728 32
7002 31
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 781 31
1С-ИжТиСи 6318 30
Eutelsat 151 30
Apple Inc 11187 26
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 26
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 25
Meta Platforms - Facebook 4338 24
Twitter 2700 22
Rambler Group - Рамблер ГК 854 22
Sony 6481 20
LG Electronics 3539 20
VK - Mail.ru Group 3200 18
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 17
АФК Система ПАО 1701 17
Intel Corporation 11668 16
Amazon Inc - Amazon.com 2801 16
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 222 16
ММК Информсервис 47 16
Cisco Systems 4873 16
Bercut - Беркут НПФ 160 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1559 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1791 15
Газинформсервис - ГИС 109 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 282 15
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 15
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 38
Walt Disney Company 573 34
Лента - Сеть розничной торговли 1701 28
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 26
Точка 3797 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 24
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 23
НМГ - Национальная Медиа Группа 67 20
РЖД - Российские железные дороги 1619 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 18
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 241 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 15
Газпром ПАО 1151 15
Warner Bros. International Television Distribution 272 12
Paramount Pictures Corporation 124 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 10
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 9
Восточный Банк - Восточный экспресс банк 281 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1012 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 8
Sony Pictures Entertainment 139 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 7
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 7
Почта России ПАО 1989 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг 335 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 6
Альфа-Групп 665 6
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 28 6
Альфа-Банк 1596 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 189 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 114 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 5
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 117
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 78
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 76
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 60
Президент Российской Федерации 3712 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 35
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 28
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 27
Судебная власть - Judicial power 2092 19
Правительство Москвы 1991 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 178 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 14
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2506 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1310 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 525 7
Администрация Президента РФ 977 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 6
Федеральное казначейство России 1548 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 5
Президент Украины 119 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 26
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 5
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 4
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
Единая Россия - Политическая партия 262 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
8K Association - Ассоциация 8K 160 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9142 667
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 422
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38940 334
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3081 237
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6389 234
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6563 172
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3517 165
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5650 145
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12513 129
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 124
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1842 111
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17508 110
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14828 107
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2326 95
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2942 91
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25013 85
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11799 78
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16052 73
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3269 70
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 1400 69
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25644 65
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21345 64
Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1093 64
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22186 59
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11292 58
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 800 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19807 57
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8630 55
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8871 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11505 54
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 1349 50
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13573 49
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6342 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12979 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8148 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21931 44
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4254 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7853 43
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 609 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17314 38
Google Android 12544 53
Google YouTube - Видеохостинг 2426 38
Apple iOS 6795 32
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6522 31
Microsoft Windows 2000 12675 30
Google Play - Google Store - Android Market 2933 26
Apple iPhone 6 6173 24
Apple iPhone - серия смартфонов 6620 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 17
Apple - App Store 2598 17
Microsoft Windows 14432 17
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 688 17
НКТ - Р7-Офис 202 15
Т1 CRM 29 15
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 188 15
Mango Cloud Systems - Mango Office 172 15
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 111 14
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 168 13
Intelsat - телекоммуникационные спутники 105 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1480 13
Google Android TV 225 12
Microsoft Skype 1975 12
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 11
Apple iPad 3737 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 736 9
Linux OS 8236 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 7
WhatsApp Messenger 856 7
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 122 7
Microsoft Office 3435 7
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 402 7
ЭОС Дело СЭД 202 7
ЭР-Телеком Холдинг - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 6
Центел QWERTY - Единая мультисервисная сеть 27 6
Apple iTunes Store 1063 6
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 6
Apple iPod 1531 5
Путин Владимир 2729 32
Шадаев Максут 628 19
Кубарев Алексей 25 15
Феоктистов Вадим 34 15
Сотин Денис 144 15
Свиридов Владимир 27 15
Порошин Тимур 18 15
Тятюшев Максим 23 15
Тихонова Божена 15 15
Александров Александр 36 15
Свинцов Андрей 19 15
Верисов Михаил 20 15
Пустарнаков Роман 24 15
Чурсин Дмитрий 31 15
Трофимов Дмитрий 32 15
Королёв Дмитрий 16 15
Чаркин Евгений 240 15
Харитонов Дмитрий 23 15
Солопов Вячеслав 36 15
Ильина Наталья 16 15
Сергеев Сергей 94 15
Меденцев Константин 52 15
Волин Алексей 116 15
Медведев Дмитрий 1630 15
Слесаренко Марина 22 15
Богданов Андрей 39 15
Чаркин Владимир 15 15
Абакумов Евгений 137 15
Теплицкий Дмитрий 37 15
Шаев Виталий 15 15
Натрусов Артем 192 15
Бабкин Николай 21 15
Никифоров Николай 1172 10
Припачкин Юрий 66 8
Исанин Антон 29 8
Брюквин Юрий 289 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 6
Рейман Леонид 1031 6
Голованов Андрей 9 5
Кусков Денис 218 5
Россия - РФ - Российская федерация 122786 762
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 257
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 231
Европа 21307 162
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14941 109
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17138 106
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12812 85
Украина 7267 80
Франция - Французская Республика 7084 79
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Рен ТВ - телеканал 61 30
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AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 621 26
Коммерсантъ - Издательский дом 1224 25
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 60 23
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РИА Новости 804 13
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VOA - Voice of America - Голос Америки 28 10
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Bloomberg 1109 10
РБК ТВ - телеканал 82 9
Disney Channel 12 9
91Mobiles 1696 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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