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МТС Комстар ОТС Комстар Объединенные Телесистемы

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы

МТС и Комстар ОТС (Объединенные Телесистемы) представляют собой важные элементы российского телекоммуникационного рынка. МТС является частью группы компаний АФК "Система".

В 2010 году МТС приобрела оператора фиксированной связи Комстар-ОТС, который также принадлежал АФК "Система". Это приобретение позволило МТС значительно расширить свои возможности в сфере фиксированной связи и получить доступ к новым активам, включая сети кабельного телевидения в различных регионах России. Комстар-ОТС был известен своими активами в области фиксированной связи, включая сети широкополосного доступа в интернет и услуги передачи данных. Компания также обладала лицензиями на дальнюю связь и активами за пределами России, например, в Армении. После поглощения Комстар-ОТС, МТС интегрировала эти активы в свою структуру, что позволило ей укрепить свои позиции на рынке фиксированной связи. В процессе интеграции Комстар-ОТС в МТС произошли значительные изменения в руководстве и организационной структуре. Многие топ-менеджеры Комстар-ОТС перешли на различные должности в МТС и других компаниях группы АФК "Система".

Технологии и продукты

Комстар-ОТС предоставлял спектр услуг, включая:

После поглощения Комстар-ОТС, МТС продолжила развивать эти направления, внедряя современные технологии и расширяя спектр предоставляемых услуг. В частности, компания активно развивала сети LTE и интегрировала их с существующими сетями WiMAX, полученными от Комстар-ОТС.

Конкурирующие компании на рынке:

 

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05.04.2011 МТС завершила присоединение «Комстар-ОТС»

р связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявил о прекращении 1 апреля 2011 г. деятельности компании «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» как самостоятельного юридического лица в связи с его прис
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01.03.2011 «Комстару» запретили участвовать в гостендерах

Федеральная арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар - ОТС») на решение управления Федерально
15.02.2011 Топ-менеджеры массово покидают «Комстар»

«дочек» «Комстара» и контролирующего акционера МТС - АФК «Система». В преддверии слияния с МТС из «Комстар-ОТС» уходят президент Сергей Приданцев (слева), вице-президент Виктор Кореш и еще ряд
14.02.2011 МТС не поможет несогласным акционерам «Комстара»

обильные ТелеСистемы” (МТС) и присоединяемый к ней оператора «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявили об итогах выкупа ценных бумаг у акционеров обеих компаний, несогласных
26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы»

ябинской областях, а также в Пермском крае. Виктор Кореш, вице-президент по региональному развитию «Комстар-ОТС», генеральный директор «Комстар-Регионы», так прокомментировал новое назначение:

14.01.2011 «Комстар» запустил телевидение высокой четкости в Подмосковье

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») запустил услугу HDTV (телевидение высокой четкости) для абонентов в Подмосковье
14.01.2011 МГТС «простила» «Комстару» 1,5 млрд руб

ью выкуплена самим МГТС путем конвертации задолженности в собственный капитал, пояснили в компании «Комстар – Объединенные Телесистемы» (владеет 70% акций МГТС). Во второй половине 2008 г. МГТС
13.01.2011 «Комстар» стал телекоммуникационным партнером Московского аэропорта «Домодедово»

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») стал телекоммуникационным партнером Московского аэропорта «Домодедово». Специал
11.01.2011 «Комстар» продолжает консолидацию активов в регионах России

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о завершении реорганизации в форме присоединения к своей 100% дочерней

27.12.2010 «Комстар» подключил к интернету столичный центр инклюзивной педагогики

«Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») обеспечил бесплатным беспроводным широкополосным доступом в интернет ГОУ детски
27.12.2010 Поглощение «Комстара» обойдется МТС в 24 млрд

Внеочередные собрания акционеров компаний «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Комстар – Объединенные телесистемы» одновременно, 23 декабря, одобрили реорганизацию путем пр
24.12.2010 «Комстар» приобрел петербургского оператора «Ланк-Телеком»

«Комстар-Регионы», дочерняя компания «Комстар-ОТС», приобрела 100% акционерного капитала санкт-петербуржского альтернативного оператора «Ланк Телеком» у группы частных инвесторов. Приобретение позволит усилить позиции группы МТС на
24.12.2010 «Комстар» довел свою долю в РТЦ до 100%

Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о том, что доля принадлежащих «Комстару» обыкновенных акций в компании

24.12.2010 Телеканал Sony Entertainment Television вошел в ТВ-пакеты «Комстара» в регионах

Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о начале вещания канала Sony Entertainment Television (SET) в рамках ТВ
23.12.2010 «Комстар» внедряет единый биллинг в регионах России

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») и компания «Сетевые Решения» – разработчик автоматизированных систем расчетов –
22.12.2010 «Связной» начал продажи услуг «Комстара» в регионах России

розничная сеть «Связной» объявила о начале продаж услуг «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») в магазинах «Связной» в 77 городах России. Услуги «Комстара» под брендом МТС дл
21.12.2010 «Комстар» приобрел 100% акций «Новосибирской Мультисервисной Компании»

«Комстар-Регионы», дочерняя компания «Комстар-ОТС», приобрела 100% акционерного капитала «Новосибирской Мультисервисной Компании» (НМСК), ведущего альтернативного оператора в Новосибирской области, у группы частных инвесторов за 72
20.12.2010 «Комстар» интегрировал Wi-Fi FON в универсальный роутер МТС

Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о начале продаж на рынке Москвы универсального роутера – конвергентного
16.12.2010 «Комстар» модернизировал сеть связи в Рязани

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о завершении первого этапа модернизации сети связи «Комстар-Регионы» (1
15.12.2010 «Комстар» начал продажи карт дальней связи в розничной сети МТС

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») сообщил о старте продаж карт для совершения междугородных и международных звонк
09.12.2010 «Комстар» построил VPN-сеть для банка «Хоум Кредит»

Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») построил корпоративную сеть передачи данных для банка «Хоум Кредит» («Хоум Кред
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Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») сообщил о введении в Москве специальной новогодней тарифной линейки на услугу «
02.12.2010 «Комстар» перевел интернет-трафик своих пользователей в крупнейших городах присутствия на магистральную сеть МТС

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» завершил работы по переводу трафика своих интернет-пользователей, живущих в круп
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Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» объявил о внедрении единой структуры управления в компании «Мультирегион», входя
25.11.2010 «Комстар» запустил в Москве безлимитный тариф за 99 руб.

«Комстар-ОТС» сообщил о запуске новогоднего предложения «МТС Стрим» в Москве – тарифного плана «МТС Новогодний». С 22 ноября пользователям домашнего интернета «МТС Стрим» в Москве доступен для п
24.11.2010 «Комстар» внедрил решение Oracle для управления доступом сотрудников

ктов, решений и услуг в области информационных технологий, и «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»), оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, сообщили о
22.11.2010 «Комстар» запускает новое предложение по МГ/МН-связи для корпоративных клиентов в ЦФО

Центральный филиал оператора «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») запускает новое предложение по междугородной и международной (МГ/МН) связи для

17.11.2010 «Комстар» запустил в регионах акцию «Интернет за 1 рубль»

Оператор «Комстар-Регионы» (100 % дочерняя компания «Комстар-ОТС») запустил с 15 ноября федеральную новогоднюю акцию «Интернет за 1 рубль» для под
16.11.2010 Чистая прибыль «Комстар-ОТС» в третьем квартале по US GAAP достигла $58,1 млн

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил неаудированные консолидированные финансовые результаты деятельности гру
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Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявили о совместном проекте по подключению базовых станций сети 3G МТС в Моск
09.11.2010 «Комстар» в Сибири подключил «Мультирегион» к единой системе поддержки клиентов

Сибирский филиал «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») в октябре 2010 г. начал подключение к центральной системе технической и информа
02.11.2010 «Комстар» запускает новое предложение по МГ/МН-связи для корпоративных клиентов в Поволжье

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01.11.2010 «Комстар» организовал работу аутсорсингового call-центра для клиник «Медси»

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» предоставил услугу «Лоджик Лайн Центр» для сети клиник «Медси». «Лоджик Лайн Цен
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о принятии решения по реорганизации своей 100% дочерней компании «Комст
28.10.2010 CNews TV. Глава «КОМСТАР-ОТС»: В России можно создать эффективный бизнес на инновациях

В рамках состоявшейся в Высшей школе экономики презентации электронной бизнес-книги «Генератор прибыли» президент «КОМСТАР-ОТС» Сергей Приданцев рассказал об эволюции отрасли телекоммуникаций, истории крупнейшего российского интернет-провайдера, перспективах развития Интернет и платного ТВ в ближайшие 10 ле
26.10.2010 «Комстар» организовал пилотную зону мобильного WiMAX в Армении на оборудовании «Ситроникс»

«Корнет-АМ», дочерняя компания «Комстар-ОТС» в Армении, начал пилотную эксплуатацию сети WiMAX в г. Цахкадзор на оборудовании OmniMAX. Разработчиком и производителем OmniMAX является Intracom Telecom, дочерняя компания «Ситро

Публикаций - 1367, упоминаний - 3805

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 397
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 354
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 286
Ростелеком - Связьинвест 1719 201
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 188
Ростелеком 10948 160
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 146
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 139
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Cisco Systems 5372 57
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Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 46
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 3
Международная академия связи - МАС 46 3
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 354
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 312
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 293
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 233
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 214
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 194
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 179
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 151
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 133
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 127
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 108
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 107
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 104
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 103
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 101
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 98
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 79
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 76
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 68
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 65
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 61
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 54
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 53
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 50
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 50
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 45
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 45
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 44
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 43
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 42
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 36
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 34
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 34
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 35
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 29
Microsoft Windows 2000 8678 28
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 26
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 17
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 14
МТС - Комстар ОТС - Комстар-FON 15 14
Apple iPhone 6 4861 12
ZTE ZXHN - ZTE ZXV - серия ADSL-модемов 13 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 10
МТС Коннект - MTS Connect 49 8
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн 14 8
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 8
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 6
FON Wireless - La Fonera 7 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Microsoft Dynamics CRM 564 5
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 5
HTC MAX 4G 36 5
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 5
Sage Group - SalesLogix 29 5
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 5
Microsoft Windows 16882 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Oracle Hyperion 259 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 4
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 4
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 4
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 4
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 4
АЛОР брокер - Алор-Трейд 15 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Apple - App Store 3109 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Приданцев Сергей 149 121
Кореш Виктор 83 72
Рейман Леонид 1065 38
Евтушенков Владимир 217 37
Рабовский Семен 33 31
Щеголев Игорь 699 29
Горбунов Александр 55 25
Брюквин Юрий 300 24
Морошкин Александр 118 24
Гончарук Алексей 25 24
Дронов Дмитрий 27 22
Назаров Сергей 60 21
Шамолин Михаил 124 20
Franke Eric - Франке Эрик 31 20
Малофеев Константин 118 20
Кусков Денис 221 19
Юрченко Евгений 133 19
Гольцов Алексей 43 18
Меламед Леонид 150 17
Родионов Иван 73 17
Щебетов Сергей 34 17
Иванов Сергей 405 16
Кочетков Владислав 248 16
Багдасарян Дмитрий 25 16
Медведев Дмитрий 1665 16
Невская Екатерина 19 16
Акатов Роман 16 16
Белов Виктор 60 15
Киселев Александр 115 15
Кириллов Александр 30 15
Лещенко Михаил 33 15
Анкилов Константин 121 14
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 14
Чернов Максим 31 14
Солонин Виталий 90 14
Алаев Владимир 16 14
Матвеева Ирина 18 14
Поповский Александр 93 13
Абугов Антон 37 13
Путин Владимир 3454 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 691
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 666
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 195
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 136
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 121
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 112
Европа 24964 75
Украина 7928 67
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 51
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 48
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 47
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 44
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 42
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 41
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 40
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 37
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Армения - Республика 2449 31
Россия - УФО - Тюменская область 1365 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 29
Великобритания - Лондон 2432 27
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 26
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 26
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 25
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 25
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 24
Украина - Киев 1151 24
Индия - Bharat 5870 24
Европа Восточная 3138 24
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 22
Россия - ПФО - Самарская область 1577 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 244
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 207
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 173
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 170
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 135
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 106
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 96
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 87
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 82
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 79
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 70
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 68
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 62
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 59
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 56
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 55
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 54
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 47
Аренда 2687 45
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 44
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 42
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 38
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 37
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 36
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 35
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 34
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 33
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 32
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 31
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 31
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 31
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 30
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 28
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 27
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 26
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 148
Стрим-ТВ - телекомпания 166 83
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 50
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 17
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 12
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 10
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
CNews TV 747 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 4
РБК Daily 91 4
Bloomberg 1627 3
23ABC News 183 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
Говорит Москва - радиостанция 23 3
Sputnik 59 3
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 3
ИнформКурьерСвязь 14 3
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
РИА Новости 1033 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Российская газета 290 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
РБК ТВ - телеканал 83 2
CNews Северо-Запад 24 2
Психология 21 - телеканал 6 2
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
Forbes - Форбс 1002 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 85
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 53
Рустелеком ТК 305 24
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
StockCharts 19 6
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
Forrester Research 834 3
Gartner - Гартнер 3658 3
ABI Research 236 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Frost & Sullivan 207 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Moody's Investors Service 136 2
In-Stat 115 2
BroadGroup 6 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Директ Инфо 9 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Current Analysis 24 1
eMarketer 206 1
Datamonitor 83 1
Mobile Research Group 87 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
MForum Analytics 20 1
Рустеком 3 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
Российский рынок ERP 24 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 24
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 17
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 11
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
РАН - Российская академия наук 2122 7
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 5
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 4
ММУ - Московский международный университет 12 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 3
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 3
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 2
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 2
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 2
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
Universidade NOVA de Lisboa - Новый университет Лиссабона - Университет Нова де Лисбоа 2 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 38
Связь-Экспокомм 276 24
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CeBIT 614 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CCWF - Call Center World Forum 39 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Effie Awards 11 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Венчурная ярмарка 25 1
Infosecurity - выставка 63 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
Billing and OSS Telecom Forum 12 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
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