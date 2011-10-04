Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 85367
ИКТ 7500
Организации 5627
Ведомства 1297
Ассоциации 632
Технологии 2772
Системы 16442
Персоны 30386
География 1455
Статьи 1072
Пресса 842
ИАА 576
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1394
Мероприятия 807

МТС Комстар ОТС Комстар Объединенные Телесистемы

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы


04.10.2011 МТС переводит всех абонентов «Комстар-регионы» на единую биллинговую платформу
05.04.2011 МТС завершила присоединение «Комстар-ОТС»
01.03.2011 «Комстару» запретили участвовать в гостендерах
15.02.2011 Топ-менеджеры массово покидают «Комстар»
14.02.2011 МТС не поможет несогласным акционерам «Комстара»
26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы»
14.01.2011 «Комстар» запустил телевидение высокой четкости в Подмосковье
14.01.2011 МГТС «простила» «Комстару» 1,5 млрд руб
13.01.2011 «Комстар» стал телекоммуникационным партнером Московского аэропорта «Домодедово»
11.01.2011 «Комстар» продолжает консолидацию активов в регионах России
27.12.2010 «Комстар» подключил к интернету столичный центр инклюзивной педагогики
27.12.2010 Поглощение «Комстара» обойдется МТС в 24 млрд
24.12.2010 «Комстар» приобрел петербургского оператора «Ланк-Телеком»
24.12.2010 «Комстар» довел свою долю в РТЦ до 100%
24.12.2010 Телеканал Sony Entertainment Television вошел в ТВ-пакеты «Комстара» в регионах
23.12.2010 «Комстар» внедряет единый биллинг в регионах России
22.12.2010 «Связной» начал продажи услуг «Комстара» в регионах России
21.12.2010 «Комстар» приобрел 100% акций «Новосибирской Мультисервисной Компании»
20.12.2010 «Комстар» интегрировал Wi-Fi FON в универсальный роутер МТС
16.12.2010 «Комстар» модернизировал сеть связи в Рязани
15.12.2010 «Комстар» начал продажи карт дальней связи в розничной сети МТС
09.12.2010 «Комстар» построил VPN-сеть для банка «Хоум Кредит»
07.12.2010 «Комстар» ввёл новогодние тарифы на «Интернет в офис»
02.12.2010 «Комстар» перевел интернет-трафик своих пользователей в крупнейших городах присутствия на магистральную сеть МТС
30.11.2010 «Комстар» внедряет единую структуру управления в «Мультирегионе»
24.11.2010 «Комстар» внедрил решение Oracle для управления доступом сотрудников
22.11.2010 «Комстар» запускает новое предложение по МГ/МН-связи для корпоративных клиентов в ЦФО
17.11.2010 «Комстар» запустил в регионах акцию «Интернет за 1 рубль»
16.11.2010 Чистая прибыль «Комстар-ОТС» в третьем квартале по US GAAP достигла $58,1 млн
10.11.2010 МТС начала подключение базовых станций 3G к транспортной сети «Комстара» в Москве
09.11.2010 «Комстар» в Сибири подключил «Мультирегион» к единой системе поддержки клиентов
02.11.2010 «Комстар» запускает новое предложение по МГ/МН-связи для корпоративных клиентов в Поволжье
01.11.2010 «Комстар» организовал работу аутсорсингового call-центра для клиник «Медси»
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов
26.10.2010 «Комстар» организовал пилотную зону мобильного WiMAX в Армении на оборудовании «Ситроникс»
25.10.2010 Абоненты «Комстара» в Подмосковье могут оплачивать услуги связи через платежные терминалы QIWI
22.10.2010 «Комстар» завершил модернизацию мультисервисной транспортной сети в Москве
21.10.2010 МТС и «Комстар» запустили федеральную услугу «3 в 1 Выгодно вместе»
18.10.2010 «Комстар» начал строительство сети FTTB в Новочеркасске
14.10.2010 «Комстар» наращивает портфель проектов коммерческой недвижимости в Москве

Публикаций - 1283, упоминаний - 3635

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 350
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 307
АФК Система ПАО 1638 264
Ростелеком - Связьинвест 1698 179
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 165
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 142
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 108
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 107
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 99
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 94
МТС - Система Телеком 223 77
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 71
МТС - Комстар ОТС Регионы 123 66
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 65
Cisco Systems 4720 60
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 58
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 57
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 55
Ситроникс - Sitronics 941 53
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 48
МегаФон ПетерСтар 325 38
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 38
Intel Corporation 11262 37
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 36
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 33
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 31
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 31
Центел - Центральный телеграф 404 31
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 29
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 28
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 28
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 25
МТС Мультирегион 56 23
Microsoft Corporation 22497 22
Rambler Group - Рамблер ГК 811 22
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 21
Telia Company - TeliaSonera 802 19
Рустелеком ТК 257 19
EY - Ernst & Young Global 378 19
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 42
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 42
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 40
РТС - Фондовая биржа 354 27
РОСНО СК 171 23
Альфа-Групп 613 19
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 18
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь 17 17
АФК Система - Система Масс-медиа 66 17
ТНК-ВР Холдинг 248 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 13
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 13
АФК Система - Система-Инвенчур - венчурный фонд 31 12
Access Industries 36 11
Marshall Capital Partners 68 10
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 10
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 9
МДМ Банк 246 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
MIG - Metromedia International Group 57 8
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 8
Газпром ПАО 1008 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 8
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 8
Альфа-Банк 1476 8
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 7
Почта России ПАО 1853 7
ПромСвязьКапитал 75 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 7
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 6
МТС банк 290 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Атон ИК - Инвестиционная компания 65 6
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 72 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 6
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 5
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 75
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 63
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 53
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 47
Президент Российской Федерации 3770 33
Правительство РФ 8292 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 13
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
Правительство Москвы 1640 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 7
Администрация Президента РФ 904 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Федеральное казначейство России 1345 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 4
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 129 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
Петербургский метрополитен ГУП 73 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 12
WiMAX Forum 66 9
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 238
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 120
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 119
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 98
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 67
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 63
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 62
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 55
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 47
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 46
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 43
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 42
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 39
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 38
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 38
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 33
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 132 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 25
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 21
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 18
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 17
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 74 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 16
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 367 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 15
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 331 14
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 13
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 13
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 12
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 388 12
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 11
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 11
Microsoft Windows 2000 2856 30
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 21 16
МТС Стрим 14 13
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 10
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 10
Microsoft Skype 1940 9
МТС Коннект - МТС Connect 45 6
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа РТУ - Платформа унифицированных коммуникаций Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 59 5
HTC MAX 4G 34 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 5
Microsoft Windows 10 11713 4
Naumen SETonline 39 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 4
Google YouTube - Видеохостинг 2277 4
Apple - App Store 2437 4
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 3
Росгидромет ICON 25 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 3
Microsoft Windows 7 1780 3
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 31 3
Тройка - транспортная карта 427 3
Microsoft Dynamics CRM 525 3
MTC Foris OSS - биллинговая система 46 3
Avaya IP Office Cloud Platform 78 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 3
Avaya Definity УАТС 100 3
Oracle Java - язык программирования 2554 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 115 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 2
МТС Бонус 17 2
МТС Wi-Fi 8 2
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн Центр Хостинг 3 2
InfiNet - Revolution 5000 8 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
МТС 3G-сеть 97 2
Gilat SkyEdge VSAT 16 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
Nokia Nseries 424 2
Приданцев Сергей 143 116
Кореш Виктор 81 69
Евтушенков Владимир 194 33
Рейман Леонид 1009 30
Рабовский Семен 30 27
Щеголев Игорь 685 27
Морошкин Александр 118 24
Брюквин Юрий 281 23
Гончарук Алексей 23 22
Горбунов Александр 45 22
Дронов Дмитрий 26 21
Назаров Сергей 55 21
Шамолин Михаил 119 20
Кусков Денис 212 18
Малофеев Константин 106 16
Кочетков Владислав 247 16
Юрченко Евгений 131 16
Меламед Леонид 149 16
Кириллов Александр 30 15
Акатов Роман 15 15
Багдасарян Дмитрий 23 15
Родионов Иван 67 14
Чернов Максим 31 14
Щебетов Сергей 30 14
Белов Виктор 36 14
Невская Екатерина 18 14
Солонин Виталий 89 14
Овчинников Борис 128 13
Алаев Владимир 16 13
Анкилов Константин 96 13
Медведев Дмитрий 1604 13
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 12
Матвеева Ирина 15 12
Лещенко Михаил 32 12
Гольцов Алексей 40 12
Иванов Сергей 360 11
Свердлов Денис 170 11
Лагутин Владимир 38 10
Киселев Александр 104 10
Абугов Антон 34 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 610
Россия - РФ - Российская федерация 108428 560
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 169
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 121
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 97
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 46
Украина 6212 44
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 37
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 36
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 34
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 34
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 31
Армения - Республика 1112 29
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 28
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 27
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 26
Россия - ПФО - Саратовская область 564 25
Россия - УФО - Тюменская область 838 24
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 24
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 23
Европа Восточная 2927 22
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 21
Россия - СФО - Новосибирск 3269 20
Великобритания - Лондон 2031 20
Украина - Киев 916 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 20
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 19
Россия - УФО - Свердловская область 1102 19
Европа 12319 18
Россия - Сибирь 1579 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 18
Россия - ПФО - Самарская область 939 17
Азия - Азиатский регион 3803 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 79
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 40
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 29
Абонентская база 1383 23
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 20
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 18
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 16
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 15
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 12
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 11
Юриспруденция 1629 10
Образование в России 460 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 8
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 5
Информационное общество - Государственная программа 1238 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 4
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 4
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 4
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 3
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 28 3
Skynet 47 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 3
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 144
Стрим-ТВ - телекомпания 144 74
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 48
Прайм - Агентство экономической информации 694 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 12
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 9
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
РБК Daily 81 4
Говорит Москва - радиостанция 23 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 3
Компьютерра 38 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
ComNews - Медиа-бизнес 89 2
Муз-ТВ - телеканал 37 2
CNews Северо-Запад 24 2
Психология 21 - телеканал 6 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
23ABC News 152 2
Bloomberg 1009 2
РБК ТВ - телеканал 59 2
Российская газета 228 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
InfoWorld 56 1
Wikipedia - Википедия 413 1
Intelligent Enterprise 27 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Росбалт ИА 60 1
Комсомольская Правда - газета 58 1
Forbes - Форбс 591 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
FT - Financial Times 1118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 52
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 49
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 11
S&P - Standard and Poor’s 470 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 4
Gartner - Гартнер 3301 3
Forrester Research 810 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
BroadGroup 6 2
In-Stat 81 2
Moody's Investors Service 135 2
Frost & Sullivan 199 2
ABI Research 230 2
IDC - International Data Corporation 4671 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 2
Current Analysis 24 1
eMarketer 200 1
Yankee Group 166 1
IHS Infonetics Research 90 1
Директ Инфо 9 1
Mobile Research Group 65 1
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
Analysys Mason 26 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
MForum Analytics 18 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 16
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 10
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 8
РАН - Российская академия наук 1397 6
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
РГБ - Российская государственная библиотека 86 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 3 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 2
ГУУ - Государственный университет управления 47 2
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 39 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 3 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 9 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 1
Связь-Экспокомм 48 8
Новый год - Новогодние каникулы 0 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 4
ИнфоКом 59 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
CeBIT 454 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
Венчурная ярмарка 21 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Global mobileGov Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949489.
Создано именных указателей - 85367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки

Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

Показать еще

Наука

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции
Показать еще