МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы

МТС и Комстар ОТС (Объединенные Телесистемы) представляют собой важные элементы российского телекоммуникационного рынка. МТС является частью группы компаний АФК "Система".

В 2010 году МТС приобрела оператора фиксированной связи Комстар-ОТС, который также принадлежал АФК "Система". Это приобретение позволило МТС значительно расширить свои возможности в сфере фиксированной связи и получить доступ к новым активам, включая сети кабельного телевидения в различных регионах России. Комстар-ОТС был известен своими активами в области фиксированной связи, включая сети широкополосного доступа в интернет и услуги передачи данных. Компания также обладала лицензиями на дальнюю связь и активами за пределами России, например, в Армении. После поглощения Комстар-ОТС, МТС интегрировала эти активы в свою структуру, что позволило ей укрепить свои позиции на рынке фиксированной связи. В процессе интеграции Комстар-ОТС в МТС произошли значительные изменения в руководстве и организационной структуре. Многие топ-менеджеры Комстар-ОТС перешли на различные должности в МТС и других компаниях группы АФК "Система".

Технологии и продукты

Комстар-ОТС предоставлял спектр услуг, включая:

После поглощения Комстар-ОТС, МТС продолжила развивать эти направления, внедряя современные технологии и расширяя спектр предоставляемых услуг. В частности, компания активно развивала сети LTE и интегрировала их с существующими сетями WiMAX, полученными от Комстар-ОТС.

Конкурирующие компании на рынке: