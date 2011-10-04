Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Комстар ОТС Комстар Объединенные Телесистемы
Публикаций - 1283, упоминаний - 3635
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 143 116
|Кореш Виктор 81 69
|Евтушенков Владимир 194 33
|Рейман Леонид 1009 30
|Рабовский Семен 30 27
|Щеголев Игорь 685 27
|Морошкин Александр 118 24
|Брюквин Юрий 281 23
|Гончарук Алексей 23 22
|Горбунов Александр 45 22
|Дронов Дмитрий 26 21
|Назаров Сергей 55 21
|Шамолин Михаил 119 20
|Кусков Денис 212 18
|Малофеев Константин 106 16
|Кочетков Владислав 247 16
|Юрченко Евгений 131 16
|Меламед Леонид 149 16
|Кириллов Александр 30 15
|Акатов Роман 15 15
|Багдасарян Дмитрий 23 15
|Родионов Иван 67 14
|Чернов Максим 31 14
|Щебетов Сергей 30 14
|Белов Виктор 36 14
|Невская Екатерина 18 14
|Солонин Виталий 89 14
|Овчинников Борис 128 13
|Алаев Владимир 16 13
|Анкилов Константин 96 13
|Медведев Дмитрий 1604 13
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 12
|Матвеева Ирина 15 12
|Лещенко Михаил 32 12
|Гольцов Алексей 40 12
|Иванов Сергей 360 11
|Свердлов Денис 170 11
|Лагутин Владимир 38 10
|Киселев Александр 104 10
|Абугов Антон 34 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949489.
Создано именных указателей - 85367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949489.
Создано именных указателей - 85367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru