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МТС Комстар ОТС Комстар Объединенные Телесистемы
МТС и Комстар ОТС (Объединенные Телесистемы) представляют собой важные элементы российского телекоммуникационного рынка. МТС является частью группы компаний АФК "Система".
В 2010 году МТС приобрела оператора фиксированной связи Комстар-ОТС, который также принадлежал АФК "Система". Это приобретение позволило МТС значительно расширить свои возможности в сфере фиксированной связи и получить доступ к новым активам, включая сети кабельного телевидения в различных регионах России. Комстар-ОТС был известен своими активами в области фиксированной связи, включая сети широкополосного доступа в интернет и услуги передачи данных. Компания также обладала лицензиями на дальнюю связь и активами за пределами России, например, в Армении. После поглощения Комстар-ОТС, МТС интегрировала эти активы в свою структуру, что позволило ей укрепить свои позиции на рынке фиксированной связи. В процессе интеграции Комстар-ОТС в МТС произошли значительные изменения в руководстве и организационной структуре. Многие топ-менеджеры Комстар-ОТС перешли на различные должности в МТС и других компаниях группы АФК "Система".
Технологии и продукты
Комстар-ОТС предоставлял спектр услуг, включая:
- Фиксированную телефонную связь
- Широкополосный доступ в интернет
- Услуги передачи данных
- Кабельное телевидение
После поглощения Комстар-ОТС, МТС продолжила развивать эти направления, внедряя современные технологии и расширяя спектр предоставляемых услуг. В частности, компания активно развивала сети LTE и интегрировала их с существующими сетями WiMAX, полученными от Комстар-ОТС.
Конкурирующие компании на рынке:
- "Ростелеком"
- "Вымпелком" (бренд "Билайн")
- "Мегафон"
- Tele2
- "Таттелеком"
- "Акадо"
- "Гарс Телеком"
- "Нэт бай нэт холдинг"
- "Екатеринбург-2000" (торговая марка "Мотив")
- "Вайнах телеком"
СОБЫТИЯ
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|23.11.2012
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«Абсолют-софт» построила единую систему учета для «Комстар-Регионы»
Компания «Абсолют-софт корпоративные проекты» сообщила о выполнении проекта по внедрению единой системы учета в компании «Комстар-Регионы». Как рассказали CNews в компании, ключевыми целями проекта стали унификация и автоматизация процессов финансового учета и контроля во всех компаниях группы, а также обеспечение
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|13.09.2011
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«Ситроникс ИТ» внедрил системы хранения данных и резервного копирования для «Комстар-Регионы»
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р связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявил о прекращении 1 апреля 2011 г. деятельности компании «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» как самостоятельного юридического лица в связи с его прис
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|01.03.2011
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«Комстару» запретили участвовать в гостендерах
Федеральная арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар - ОТС») на решение управления Федерально
|15.02.2011
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Топ-менеджеры массово покидают «Комстар»
«дочек» «Комстара» и контролирующего акционера МТС - АФК «Система». В преддверии слияния с МТС из «Комстар-ОТС» уходят президент Сергей Приданцев (слева), вице-президент Виктор Кореш и еще ряд
|14.02.2011
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МТС не поможет несогласным акционерам «Комстара»
обильные ТелеСистемы” (МТС) и присоединяемый к ней оператора «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявили об итогах выкупа ценных бумаг у акционеров обеих компаний, несогласных
|26.01.2011
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Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы»
ябинской областях, а также в Пермском крае. Виктор Кореш, вице-президент по региональному развитию «Комстар-ОТС», генеральный директор «Комстар-Регионы», так прокомментировал новое назначение:
|14.01.2011
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«Комстар» запустил телевидение высокой четкости в Подмосковье
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») запустил услугу HDTV (телевидение высокой четкости) для абонентов в Подмосковье
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МГТС «простила» «Комстару» 1,5 млрд руб
ью выкуплена самим МГТС путем конвертации задолженности в собственный капитал, пояснили в компании «Комстар – Объединенные Телесистемы» (владеет 70% акций МГТС). Во второй половине 2008 г. МГТС
|13.01.2011
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Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») стал телекоммуникационным партнером Московского аэропорта «Домодедово». Специал
|11.01.2011
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«Комстар» продолжает консолидацию активов в регионах России
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о завершении реорганизации в форме присоединения к своей 100% дочерней
|27.12.2010
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«Комстар» подключил к интернету столичный центр инклюзивной педагогики
«Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») обеспечил бесплатным беспроводным широкополосным доступом в интернет ГОУ детски
|27.12.2010
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Поглощение «Комстара» обойдется МТС в 24 млрд
Внеочередные собрания акционеров компаний «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Комстар – Объединенные телесистемы» одновременно, 23 декабря, одобрили реорганизацию путем пр
|24.12.2010
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«Комстар» приобрел петербургского оператора «Ланк-Телеком»
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|24.12.2010
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«Комстар» довел свою долю в РТЦ до 100%
Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о том, что доля принадлежащих «Комстару» обыкновенных акций в компании
|24.12.2010
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Телеканал Sony Entertainment Television вошел в ТВ-пакеты «Комстара» в регионах
Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о начале вещания канала Sony Entertainment Television (SET) в рамках ТВ
|23.12.2010
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«Комстар» внедряет единый биллинг в регионах России
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») и компания «Сетевые Решения» – разработчик автоматизированных систем расчетов –
|22.12.2010
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«Связной» начал продажи услуг «Комстара» в регионах России
розничная сеть «Связной» объявила о начале продаж услуг «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») в магазинах «Связной» в 77 городах России. Услуги «Комстара» под брендом МТС дл
|21.12.2010
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«Комстар» приобрел 100% акций «Новосибирской Мультисервисной Компании»
«Комстар-Регионы», дочерняя компания «Комстар-ОТС», приобрела 100% акционерного капитала «Новосибирской Мультисервисной Компании» (НМСК), ведущего альтернативного оператора в Новосибирской области, у группы частных инвесторов за 72
|20.12.2010
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«Комстар» интегрировал Wi-Fi FON в универсальный роутер МТС
Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о начале продаж на рынке Москвы универсального роутера – конвергентного
|16.12.2010
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«Комстар» модернизировал сеть связи в Рязани
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о завершении первого этапа модернизации сети связи «Комстар-Регионы» (1
|15.12.2010
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«Комстар» начал продажи карт дальней связи в розничной сети МТС
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») сообщил о старте продаж карт для совершения междугородных и международных звонк
|09.12.2010
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«Комстар» построил VPN-сеть для банка «Хоум Кредит»
Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») построил корпоративную сеть передачи данных для банка «Хоум Кредит» («Хоум Кред
|07.12.2010
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«Комстар» ввёл новогодние тарифы на «Интернет в офис»
Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») сообщил о введении в Москве специальной новогодней тарифной линейки на услугу «
|02.12.2010
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«Комстар» перевел интернет-трафик своих пользователей в крупнейших городах присутствия на магистральную сеть МТС
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» завершил работы по переводу трафика своих интернет-пользователей, живущих в круп
|30.11.2010
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«Комстар» внедряет единую структуру управления в «Мультирегионе»
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» объявил о внедрении единой структуры управления в компании «Мультирегион», входя
|25.11.2010
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«Комстар» запустил в Москве безлимитный тариф за 99 руб.
«Комстар-ОТС» сообщил о запуске новогоднего предложения «МТС Стрим» в Москве – тарифного плана «МТС Новогодний». С 22 ноября пользователям домашнего интернета «МТС Стрим» в Москве доступен для п
|24.11.2010
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«Комстар» внедрил решение Oracle для управления доступом сотрудников
ктов, решений и услуг в области информационных технологий, и «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»), оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, сообщили о
|22.11.2010
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«Комстар» запускает новое предложение по МГ/МН-связи для корпоративных клиентов в ЦФО
Центральный филиал оператора «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») запускает новое предложение по междугородной и международной (МГ/МН) связи для
|17.11.2010
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«Комстар» запустил в регионах акцию «Интернет за 1 рубль»
Оператор «Комстар-Регионы» (100 % дочерняя компания «Комстар-ОТС») запустил с 15 ноября федеральную новогоднюю акцию «Интернет за 1 рубль» для под
|16.11.2010
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Чистая прибыль «Комстар-ОТС» в третьем квартале по US GAAP достигла $58,1 млн
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил неаудированные консолидированные финансовые результаты деятельности гру
|10.11.2010
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МТС начала подключение базовых станций 3G к транспортной сети «Комстара» в Москве
Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявили о совместном проекте по подключению базовых станций сети 3G МТС в Моск
|09.11.2010
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«Комстар» в Сибири подключил «Мультирегион» к единой системе поддержки клиентов
Сибирский филиал «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») в октябре 2010 г. начал подключение к центральной системе технической и информа
|02.11.2010
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«Комстар» запускает новое предложение по МГ/МН-связи для корпоративных клиентов в Поволжье
Приволжский филиал «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») запускает новое предложение по междугородной и международной (МГ/МН) связи для
|01.11.2010
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«Комстар» организовал работу аутсорсингового call-центра для клиник «Медси»
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» предоставил услугу «Лоджик Лайн Центр» для сети клиник «Медси». «Лоджик Лайн Цен
|28.10.2010
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«Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о принятии решения по реорганизации своей 100% дочерней компании «Комст
|28.10.2010
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CNews TV. Глава «КОМСТАР-ОТС»: В России можно создать эффективный бизнес на инновациях
В рамках состоявшейся в Высшей школе экономики презентации электронной бизнес-книги «Генератор прибыли» президент «КОМСТАР-ОТС» Сергей Приданцев рассказал об эволюции отрасли телекоммуникаций, истории крупнейшего российского интернет-провайдера, перспективах развития Интернет и платного ТВ в ближайшие 10 ле
|26.10.2010
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«Комстар» организовал пилотную зону мобильного WiMAX в Армении на оборудовании «Ситроникс»
«Корнет-АМ», дочерняя компания «Комстар-ОТС» в Армении, начал пилотную эксплуатацию сети WiMAX в г. Цахкадзор на оборудовании OmniMAX. Разработчиком и производителем OmniMAX является Intracom Telecom, дочерняя компания «Ситро
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Приданцев Сергей 149 121
|Кореш Виктор 83 72
|Рейман Леонид 1065 38
|Евтушенков Владимир 217 37
|Рабовский Семен 33 31
|Щеголев Игорь 699 29
|Горбунов Александр 55 25
|Брюквин Юрий 300 24
|Морошкин Александр 118 24
|Гончарук Алексей 25 24
|Дронов Дмитрий 27 22
|Назаров Сергей 60 21
|Шамолин Михаил 124 20
|Franke Eric - Франке Эрик 31 20
|Малофеев Константин 118 20
|Кусков Денис 221 19
|Юрченко Евгений 133 19
|Гольцов Алексей 43 18
|Меламед Леонид 150 17
|Родионов Иван 73 17
|Щебетов Сергей 34 17
|Иванов Сергей 405 16
|Кочетков Владислав 248 16
|Багдасарян Дмитрий 25 16
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Невская Екатерина 19 16
|Акатов Роман 16 16
|Белов Виктор 60 15
|Киселев Александр 115 15
|Кириллов Александр 30 15
|Лещенко Михаил 33 15
|Анкилов Константин 121 14
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 14
|Чернов Максим 31 14
|Солонин Виталий 90 14
|Алаев Владимир 16 14
|Матвеева Ирина 18 14
|Поповский Александр 93 13
|Абугов Антон 37 13
|Путин Владимир 3454 13
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