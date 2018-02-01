Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Багдасарян Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 27
Багдасарян Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Кореш Виктор 83 3
|Плотников Сергей 8 1
|Ситников Сергей 79 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Лабис Юрий 17 1
|Ромашова Наталья 2 1
|Чумаков Павел 3 1
|Белова Светлана 12 1
|Нечай Елена 37 1
|Ян Давид 69 1
|Поповский Александр 93 1
|Юхин Артем 16 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Мордачев Вячеслав 14 1
|Васютинский Дмитрий 13 1
|Крайнев Анатолий 5 1
|Ульянкин Сергей 5 1
|Клюкин Андрей 1 1
|Ребров Павел 4 1
|Князев Кирилл 1 1
|Вилкова Надежда 3 1
|Быков Игорь 1 1
|Дубовой Николай 1 1
|Панцерный Владимир 3 1
|Столярский Роман 2 1
|Мучкаев Максим 1 1
|Сморгонский Анатолий 44 1
|Калугин Сергей 169 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Малинин Александр 40 1
|Семериков Андрей 37 1
|Силин Михаил 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.