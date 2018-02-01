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Багдасарян Дмитрий

СОБЫТИЯ


01.02.2018 Virgin Connect объявляет о старте продаж услуг мобильной связи в России 1
29.01.2013 МТС: синергетический эффект за счет интеграции мобильных и фиксированных технологий по итогам 2011-2012 г. составит порядка $200 млн 1
06.07.2012 МТС запустила цифровой телесигнал по всей России 1
05.04.2012 МТС запускает персональное телевидение 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
13.01.2012 Абонентская база платного ТВ МТС достигла 3 млн 1
04.10.2011 МТС переводит всех абонентов «Комстар-регионы» на единую биллинговую платформу 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
18.04.2011 Новые абоненты МТС смогут бесплатно смотреть каналы кабельного ТВ в течение месяца 1
01.03.2011 Александр Поповский назначен генеральным директором «Комстар-Регионы» 1
24.12.2010 Телеканал Sony Entertainment Television вошел в ТВ-пакеты «Комстара» в регионах 1
22.12.2010 «Связной» начал продажи услуг «Комстара» в регионах России 1
17.11.2010 «Комстар» запустил в регионах акцию «Интернет за 1 рубль» 1
12.10.2010 «Комстар» запустил под брендом МТС федеральную линейку тарифов «Интернет в офис» 1
10.09.2010 «Комстар» начал продажи своих услуг в розничной сети МТС в 59 городах России 1
24.08.2010 «Комстар» начал вещание канала О2ТВ в 24 городах России 1
05.07.2010 «Комстар» запустил федеральную программу лояльности в регионах 1
02.12.2009 «Комстар» начинает вещание канала «Спас» в регионах 1
21.09.2009 Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап 1
08.09.2009 «Комстар» ввёл новый безлимитный тариф на ШПД для регионов 1
16.03.2009 В «Стрим-ТВ» произошли новые назначения 3
11.03.2009 В Энгельсе открылся центр обслуживания клиентов «Комстар-ОТС» и «Стрим-ТВ» 1
23.10.2008 «Стрим-ТВ» подключился к e-port 1
03.11.2006 3G+NGN: в России только для смелых 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Багдасарян Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС Регионы 166 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 16
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Sony 6739 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
iiko - айко 62 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
МегаФон - Мобиком 230 1
МТС Каскад-ТВ 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Netville - Нетвиль 12 1
Ростелеком 10948 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Шахты 0 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 1
Virgin Group 144 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 2
Связной ГК 1401 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 11 1
Sony Entertainment 10 1
Sony Pictures Television 19 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
Аксессуары 4282 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 3
Сетевые решения - LANBilling АСР - Автоматизированная система расчетов 10 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
SBI Bank Свой круг 31 1
МТС Бонус 17 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 1
Irdeto CAS - Irdeto Conditional Access System 6 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Apple iPhone 6 4861 1
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Ситников Сергей 79 1
Припачкин Юрий 67 1
Лабис Юрий 17 1
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Чумаков Павел 3 1
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Ульянкин Сергей 5 1
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Быков Игорь 1 1
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Панцерный Владимир 3 1
Столярский Роман 2 1
Мучкаев Максим 1 1
Сморгонский Анатолий 44 1
Калугин Сергей 169 1
Захаров Дмитрий 46 1
Малинин Александр 40 1
Семериков Андрей 37 1
Силин Михаил 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 3
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 2
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 51 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 129 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 58 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 51 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 105 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 123 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Аренда 2687 2
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Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Информатика - computer science - informatique 1195 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Эротика - эротические изображения 32 1
Образование в России 2893 1
MarTech - BTL-акция - below-the-line - персонализированную коммуникацию с клиентами 14 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Mezzo - телеканал 10 1
Еврокино - телеканал 9 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МИМ ЛИНК - Международный институт менеджмента ЛИНК 10 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CSTB Telecom & Media 83 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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