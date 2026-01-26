Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189572
ИКТ 14634
Организации 11348
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3545
Системы 26549
Персоны 82241
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Медиа-Сервис


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.01.2026 «Ростелеком» скупает по кусочкам две ИТ-компании с выручкой под миллиард 3
22.12.2023 «Ростелеком» получил контроль над российским разработчиком решений в сфере цифровизации культуры и образования 2
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 1
13.01.2012 Абонентская база платного ТВ МТС достигла 3 млн 1
14.11.2011 Портал Omlet.ru появится в телевизорах, BluRay-плеерах и домашних кинотеатрах Philips 1
18.02.2009 Пользователи готовы платить за Facebook, LinkedIn и Twitter 1
15.07.2008 «1С-Рарус» автоматизирует украинскую сеть супермаркетов «Большая Ложка» 1
06.04.2006 Synterra подключилась к универсальной услуге 1
24.10.2005 Универсальную связь отдали "своим" компаниям 1
21.10.2005 Победителем конкурса на оказание универсальных услуг по передаче данных в Хабаровском крае стала "Почта России" 1
12.01.2004 "МТУ-Интел" выиграл в Counter Strike 1
18.11.2003 Битва за Counter-Strike почти проиграна 1
17.11.2003 Суд решил судьбу товарного знака Counter Strike 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Медиа-Сервис и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10028 4
Медиа-сервис-2000 3 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14477 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 3
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 3
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9224 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 2
МегаФон - Мобиком 225 2
Ростелеком 10384 1
X Corp - Twitter 2913 1
Yandex - Яндекс 8552 1
Meta Platforms - Facebook 4544 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
9074 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Philips 2076 1
Valve Software 234 1
1С-Рарус 941 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 1
Новый диск 960 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 25 1
Почта России ПАО 2259 3
FindSport - Файнд спорт 3 1
Vegas-Lex - Вегас-Лекс 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8272 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1093 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12979 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3562 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 530 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 116 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
УУС - Универсальные услуги связи 325 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7370 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6325 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1104 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1112 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
SportTech - Спорттех - Спортивные технологии - Цифровая трансформация спорта - Инновационные технологии для спорта, тренировок и подготовки спортсменов 14 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 968 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 170 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5889 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 1
1С-Рарус Торговый комплекс 30 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Шорин Вячеслав 1 1
Латяева Ольга 1 1
Катцын Николай 1 1
Зорин Александр 51 1
Анохин Сергей 110 1
Сельский Андрей 23 1
Маевский Игорь 38 1
Маевский Леонид 57 1
Умаров Михаил 56 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Майнина Кристина 18 1
Овчинников Борис 129 1
Яшин Валерий 79 1
Антонюк Борис 69 1
Бескоровайный Андрей 49 1
Гришуткина Татьяна 2 1
Сырцов Игорь 27 1
Шалыто Инна 7 1
Амарян Михаил 8 1
Орахелашвили Дмитрий 1 1
Бахтина Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46002 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 1001 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18740 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3240 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 1
Европа 24665 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1305 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4311 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1905 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2979 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 809 1
Украина 7804 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1328 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 721 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1249 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 697 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 773 1
Россия - СФО - Республика Тыва 374 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1444 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 557 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 3
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 125 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1348 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5891 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Реестр обязательных требований 92 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11431 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 1
Digg 68 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
РБК Daily 91 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1065 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414754, в очереди разбора - 727451.
Создано именных указателей - 189572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще