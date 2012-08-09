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Украина Днепр Днепропетровск Екатеринослав

Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав

Николай Родзин "Индустриальный Днепропетровск" (1957) Николай Родзин "Индустриальный Днепропетровск" (1957)
Николай Родзин "Индустриальный Днепропетровск" (1957)

СОБЫТИЯ


09.08.2012 DataArt открыла центр разработок в Днепропетровске

Американская ИТ-компания DataArt объявила о запуске центра разработок в Днепропетровске. Уже сегодня в офисе работают 15 сотрудников, полным ходом идет организация о
07.10.2011 IBM усиливает присутствие на украинском рынке: новый офис в Днепропетровске

. Как ожидается, второй офис компании в Украине укрепит поддержку заказчиков и партнеров в регионе. Днепропетровск — ключевой индустриальный центр Украины с рядом предприятий, работающих в сфер
16.07.2009 «Лаборатория Касперского» защитила компьютеры администрации Днепропетровской области

сного решения для защиты от информационных угроз Управлению информационно-компьютерного обеспечения Днепропетровской областной государственной администрации. Поставку и внедрение около 1000 лиц
26.02.2007 Exigen Services запустил программу подготовки ИТ-специалистов в Днепропетровске

Компания Exigen Services StarSoft, поставщик услуг по  офшорной разработке ПО в России и Украине со штаб-квартирой в Петербурге, запустила программу обучения специалистов на базе своего филиала в Днепропетровске. Занятия первой группы из 9 человек по курсу «Junior С# Developer» в Днепропетровске начались 12 февраля. Это уже третий центр обучения: в апреле прошлого года был открыт
31.08.2005 В Днепропетровской области выявлена крупная партия контрабандных мобильных телефонов на сумму $1,68 млн.

вах. После нескольких подозрительных перегрузок на складах Киева и Львова техника была доставлена в Днепропетровск, на фирму, которая является крупным поставщиком данного товара на отечественны
21.08.2001 Программы "Арсеналъ" войдут в АИС санитарно-эпидемиологической службы Днепропетровской области Украины

кий Офис" для Lotus Notes успешно прошла опытную эксплуатацию в санитарно-эпидемиологической службе Днепропетровской области.В июле 2001 года между санитарно-эпидемиологической службой Днепр
01.06.1999 "АйТи" представила проект создания общегородской платежной системы на основе технологии SmartCity в Днепропетровске

Компания "АйТи" подписала с администрацией Днепропетровска, Приднепровской товарной биржей и областным управлением Ощадного банка соглашение о внедрении системы безналичных расчетов с использованием микропроцессорных пластиковых карт на

Публикаций - 177, упоминаний - 209

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9311 17
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15988 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9535 13
Киевстар - Kyivstar 569 11
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 11
Microsoft Corporation 25833 10
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 9
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Intel Corporation 12855 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1009 8
Укртелеком - Ukrtelecom 244 8
Астелит 137 8
UMC - United Microelectronics Corporation 339 8
Google LLC 12755 8
Ростелеком 11009 6
Cisco Systems 5377 6
IBM - International Business Machines Corp 9717 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 6
9658 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 5
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 5
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 36 4
Samsung Electronics 11114 4
МегаФон 10875 4
SAP SE 5624 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
VK - Mail.ru Group 3611 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 4
Интертелеком - Intertelecom 38 4
Квазар-Микро - КМ 166 4
ITC - International Telecommunication Company - ИТК - Интернешенел Телекомьюникешен Компани - CDMA Украина - CDMA Ukraine 7 3
Huawei 4698 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 3
Oracle Corporation 7097 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 3
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 10
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 6
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Кампэй - Comepay - платежная система 43 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1948 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 300 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 423 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Днепр НПП 2 2
КОНЭКС ГНПП 2 2
Хартрон НПП - Хартрон-Консат НПП - Хартрон-Юком 4 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 19 2
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Укрсоцбанк АКБ 19 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 2
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 2
Арена Балашиха - Ледовый дворец имени Ю. Е. Ляпкина 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1071 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 410 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 61 2
Белый Ветер 365 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Daewoo 104 1
ЕВРАЗ - ДМЗ имени Петровского - Днепровский металлургический завод - Днепропетровский металлургический завод имени Петровского 1 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 5
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 5
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6590 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5727 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 3
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 55 3
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4971 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 2
СБУ - Служба безопасности Украины 98 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Президент Украины 128 2
Районный суд Днепропетровска 1 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 228 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 75 1
Пенсионный фонд Украины 8 1
Судебная власть - Judicial power 2517 1
Киевский метрополитен 7 1
МВД РФ - РУБОП, РУОП, УБОП - Управление по борьбе с организованной преступностью 14 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3675 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3708 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 22
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
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АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
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МТС Джинс 0 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 4
Космодром Байконур 1072 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 681 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Google Android 15319 3
Microsoft Windows 16963 3
Microsoft Windows XP 2432 3
Oracle Java - язык программирования 3486 3
Apple iPhone 6 4860 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 3
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Южмаш - Днепр - ракета-носитель 10 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7667 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6346 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2983 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 2
Microsoft Dynamics 1198 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3714 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 366 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 2
Kaspersky Open Space Security 37 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - IKONOS - Иконос ДДЗ 130 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 110 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 1
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 18 1
Ericsson Mobile Softswitch 10 1
1С-Рарус Торговый комплекс 30 1
HP 3Com - 3Com Network Supervisor - 3Com Network Administrator - 3Com Network Direct 8 1
Фролова Светлана 42 5
Алексеев Юрий 21 3
Зелинский Сергей 5 3
Лощинин Дмитрий 41 3
Пунтиков Николай 26 2
Гутман Виктор 17 2
Головин Андрей 16 2
Дзекон Георгий 16 2
Воеводенко Нина 6 2
Вроблевский Роман 7 2
Пека Павел 5 2
Епишина Елена 3 2
Трифонов Михаил 3 2
Пуговкин Олег 3 2
Невзоров Михаил 5 2
Румакин Игорь 5 2
Чех Сергей 2 2
Полуденный Александр 2 2
Голвачев Александр 2 2
Лященко Григорий 4 2
Лукманов Денис 2 2
Левчук Михаил 3 2
Косолапов Сергей 3 2
Шульман Вадим 2 2
Потемкин Григорий 2 2
Гришкин Владимир 4 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
Нуралиев Борис 298 2
Данилин Алексей 22 2
Кузнецов Станислав 163 2
Миронов Сергей 64 2
Иванов Владимир 70 2
Широков Александр 25 2
Есиков Александр 18 2
Прянишников Николай 317 2
Гудзенко Дмитрий 10 2
Орлов Дмитрий 24 2
Александров Артур 6 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Корнильев Кирилл 65 1
Украина 7940 143
Украина - Киев 1154 103
Россия - РФ - Российская федерация 167476 102
Украина - Харьковская область - Харьков 222 79
Украина - Одесса 197 69
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 41
Украина - Львов 101 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54954 31
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 22
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 173 20
Европа 25008 18
ЛНР - Луганск 35 14
Украина - Ивано-Франковск 37 14
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 12
Россия - ЮФО - Севастополь 618 12
Украина - Житомирская область - Житомир 29 11
Беларусь - Белоруссия 6326 11
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3484 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4508 10
Украина - Криворожский район - Кривой Рог 10 9
Казахстан - Республика 6082 9
Италия - Итальянская Республика 4516 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3598 9
Турция - Турецкая республика 2636 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2382 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2548 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8631 8
Польша - Республика 2035 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3057 8
Россия - СФО - Новосибирск 4908 8
ДНР - Мариуполь 30 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 7
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Украина - Тернопольская область - Тернополь 20 7
Украина - Волынская область - Волынь - Луцк 14 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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