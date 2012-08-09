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Украина Днепр Днепропетровск Екатеринослав
СОБЫТИЯ
|09.08.2012
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DataArt открыла центр разработок в Днепропетровске
Американская ИТ-компания DataArt объявила о запуске центра разработок в Днепропетровске. Уже сегодня в офисе работают 15 сотрудников, полным ходом идет организация о
|07.10.2011
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IBM усиливает присутствие на украинском рынке: новый офис в Днепропетровске
. Как ожидается, второй офис компании в Украине укрепит поддержку заказчиков и партнеров в регионе. Днепропетровск — ключевой индустриальный центр Украины с рядом предприятий, работающих в сфер
|16.07.2009
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«Лаборатория Касперского» защитила компьютеры администрации Днепропетровской области
сного решения для защиты от информационных угроз Управлению информационно-компьютерного обеспечения Днепропетровской областной государственной администрации. Поставку и внедрение около 1000 лиц
|26.02.2007
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Exigen Services запустил программу подготовки ИТ-специалистов в Днепропетровске
Компания Exigen Services StarSoft, поставщик услуг по офшорной разработке ПО в России и Украине со штаб-квартирой в Петербурге, запустила программу обучения специалистов на базе своего филиала в Днепропетровске. Занятия первой группы из 9 человек по курсу «Junior С# Developer» в Днепропетровске начались 12 февраля. Это уже третий центр обучения: в апреле прошлого года был открыт
|31.08.2005
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В Днепропетровской области выявлена крупная партия контрабандных мобильных телефонов на сумму $1,68 млн.
вах. После нескольких подозрительных перегрузок на складах Киева и Львова техника была доставлена в Днепропетровск, на фирму, которая является крупным поставщиком данного товара на отечественны
|21.08.2001
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Программы "Арсеналъ" войдут в АИС санитарно-эпидемиологической службы Днепропетровской области Украины
кий Офис" для Lotus Notes успешно прошла опытную эксплуатацию в санитарно-эпидемиологической службе Днепропетровской области.В июле 2001 года между санитарно-эпидемиологической службой Днепр
|01.06.1999
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"АйТи" представила проект создания общегородской платежной системы на основе технологии SmartCity в Днепропетровске
Компания "АйТи" подписала с администрацией Днепропетровска, Приднепровской товарной биржей и областным управлением Ощадного банка соглашение о внедрении системы безналичных расчетов с использованием микропроцессорных пластиковых карт на
Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролова Светлана 42 5
|Алексеев Юрий 21 3
|Зелинский Сергей 5 3
|Лощинин Дмитрий 41 3
|Пунтиков Николай 26 2
|Гутман Виктор 17 2
|Головин Андрей 16 2
|Дзекон Георгий 16 2
|Воеводенко Нина 6 2
|Вроблевский Роман 7 2
|Пека Павел 5 2
|Епишина Елена 3 2
|Трифонов Михаил 3 2
|Пуговкин Олег 3 2
|Невзоров Михаил 5 2
|Румакин Игорь 5 2
|Чех Сергей 2 2
|Полуденный Александр 2 2
|Голвачев Александр 2 2
|Лященко Григорий 4 2
|Лукманов Денис 2 2
|Левчук Михаил 3 2
|Косолапов Сергей 3 2
|Шульман Вадим 2 2
|Потемкин Григорий 2 2
|Гришкин Владимир 4 2
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Данилин Алексей 22 2
|Кузнецов Станислав 163 2
|Миронов Сергей 64 2
|Иванов Владимир 70 2
|Широков Александр 25 2
|Есиков Александр 18 2
|Прянишников Николай 317 2
|Гудзенко Дмитрий 10 2
|Орлов Дмитрий 24 2
|Александров Артур 6 2
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Корнильев Кирилл 65 1
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