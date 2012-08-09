Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав

. Как ожидается, второй офис компании в Украине укрепит поддержку заказчиков и партнеров в регионе. Днепропетровск — ключевой индустриальный центр Украины с рядом предприятий, работающих в сфер

Exigen Services запустил программу подготовки ИТ-специалистов в Днепропетровске Компания Exigen Services StarSoft, поставщик услуг по офшорной разработке ПО в России и Украине со штаб-квартирой в Петербурге, запустила программу обучения специалистов на базе своего филиала в Днепропетровске. Занятия первой группы из 9 человек по курсу «Junior С# Developer» в Днепропетровске начались 12 февраля. Это уже третий центр обучения: в апреле прошлого года был открыт