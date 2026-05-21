Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Бухгалтерия Учёт основных средств учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта Accounting of fixed assets

СОБЫТИЯ


21.05.2026 Auto-ID для библиотек вузов: экосистема от «РСТ-Инвент» сокращает инвентаризацию до 4 минут и рутинные операции до 70% 1
30.03.2026 Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз» 1
12.03.2026 RFID-считыватели Chainway помогают учитывать имущество в Управделами губернатора Московской области 1
05.08.2025 «СТП-Сарос» увеличил объем выпускаемой продукции на 30% с помощью «1С:ERP» 1
28.05.2025 Ручные RFID-считыватели Chainway помогают ускорить инвентаризацию в Третьяковской галерее 1
28.08.2024 Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С» 1
23.04.2024 Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP 1
14.06.2023 Торговая сеть Selgros перешла с SAP на «1С:Бухгалтерия Корп» 1
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале 1
17.01.2022 «Т плюс» роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP iRPA 1
13.12.2021 Севергазбанк внедрил систему учета и отчетности на базе платформы «1С:Предприятие 8» 1
18.10.2021 «Т плюс» разработала и внедрила собственных системных роботов на базе технологий SAP 1
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 1
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 1
15.03.2021 «Росатом» переводит первичные бухгалтерские документы в цифровой вид 1
24.01.2020 «1С-Рарус» завершила проектирование «1С:ERP» для «Южного Кузбасса» 1
09.09.2019 «Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами 1
17.07.2018 В ЧГУ внедрена RFID-система «Микрона» 1
06.10.2016 «Белореченское» интегрировало в свою ИС модуль электронного документооборота 1
13.05.2016 «1С-Рарус» создал учетную систему для «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве» 1
28.03.2016 Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP 1
04.08.2015 «Хомнет консалтинг» перевел «Хомнет:МСФО» на редакцию 3.0 для РБК 1
29.04.2015 ТЭК ждет доработки российских "ИТ-полуфабрикатов" 1
21.01.2015 «АйТи Капитал» совместно с «1С» выпустила новое отраслевое решение для банков 1
10.12.2014 «Астерос» помог «МРСК Урала» перейти на долгосрочный метод тарифного регулирования на базе SAP ERP 1
12.11.2014 «1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета для «Региональных электрических сетей» 1
13.11.2013 «ТЕСС-Инжиниринг» автоматизировал учет на базе продуктов 1С 1
16.10.2013 «Азимут» оптимизировал систему учета с помощью «1С:Первого БИТа» 1
08.10.2013 «1С:Первый БИТ» оптимизировал учетную деятельность в «Аделькрайс» 1
02.09.2013 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет для «Столичного строителя» 1
14.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал «Экохлеб» 1
26.07.2013 Завод «Пакмаш» автоматизировал работу бухгалтерии с помощью «1С-Раруса» 1
17.07.2013 «Т-Книга» расширяет масштабы применения «1С:Бухгалтерии 8 Проф» с помощью «1С:Первого БИТа» 1
11.07.2013 Мобильные технологии против врачебных ошибок 1
03.07.2013 «ПОЛИСАН»: от частных доработок к отраслевому решению 1
20.06.2013 Сеть магазинов KARI управляет магазинами с помощью Microsoft Dynamics AX for Retail 1
11.06.2013 «Медногорский медно-серный комбинат» внедрил SAP ERP 1
24.05.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал «Московский энергетический институт» на базе решения 1С 1
21.05.2013 «Альфа-Диагностика» оптимизировала систему бухгалтерского и налогового учета с помощью «1С-Раруса» 1
26.04.2013 «ВипПапирус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» с помощью «1С-Раруса» 1

Публикаций - 191, упоминаний - 191

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

9594 85
Microsoft Corporation 25775 33
SAP SE 5601 31
1С-Рарус 982 21
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 16
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 15
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 14
Oracle Corporation 7074 13
SAP CIS - САП СНГ 868 7
Галактика - Корпорация 1545 7
МТ-Интеграция - GMCS 374 7
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 7
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 5
Ланит - Норбит - Norbit 431 4
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 4
Epicor Software Corporation 166 4
Ростелеком 10948 3
Yandex - Яндекс 9216 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
АйТи 1519 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 18 3
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 3
Chainway Information Technology 27 3
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 3
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 14 3
Интелком 22 2
Viant - Виант 5 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Lenovo Motorola 3566 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 24
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Экономикс бюро АФ - Аудиторская фирма 4 2
Балтик Петролеум 12 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 2
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 2
Unicon - Юникон Консалтинг 38 2
Биогард УК 2 1
Кредит Европа банк - Икано Банк - Икано Финанс 2 1
Лукойл Энергосети 1 1
Севергазбанк - Банк СГБ 11 1
Интерскол 12 1
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 11 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 14 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
КУК - Калужская УК - Калужская Управляющая Компания 1 1
ЦентрКомБанк - Центральный коммерческий банк 1 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
НафтаТранс 3 1
Дзержинскхлеб 1 1
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
Столичный строитель 1 1
Hyve Group - ITE Group - Сибирская ярмарка 13 1
Феликс-Урал 1 1
Окская судоверфь 4 1
5 Карманов 3 1
RDGroup - РД Групп 5 1
Euronext Amsterdam - Амстердамская фондовая биржа 7 1
ASFI - Астана-Финанс 2 1
Федеральное казначейство России 1949 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Национальный банк Украины - НБУ 27 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
TUSRIF - The U.S. Russia Investment Fund - Американо-Российский инвестиционный фонд - Инвестиционный Фонд США-Россия 8 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
НАИКС - Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 125
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 65
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 61
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 49
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 44
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 38
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 28
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 25
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 25
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 18
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 9
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 9
СЭД - Учет договоров 106 8
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 8
Управление финансами - Financial management 646 8
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 106 7
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 7
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 7
Управляемость - Manageability 2271 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 53
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 46
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 36
Microsoft Dynamics 1197 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 24
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 15
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 10
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 9
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 5
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 5
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 5
Google Android 15244 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
1С:ERP Управление предприятием 841 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
1С:Консолидация 54 4
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 18 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 3
SAP SD - SAP Sales and Distribution 13 3
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 3
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 3
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 3
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 3
1С:АХДБ - 1С:АХД Банка - 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка - 1С:УУХДБ - 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка 10 2
1С Первый Бит - БИТ.Учет аренды - БИТ.Аренда 9 2
Microsoft Office 4170 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Diasoft FA# АБС 68 2
Oracle Hyperion 259 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
Кукшев Вячеслав 13 2
Карачаровский Владимир 3 1
Бауман Геннадий 3 1
Лесбекова Нурзия 1 1
Шлыкова Наталья 1 1
Синицын Николай 2 1
Мазина Галина 1 1
Малыхина Инна 1 1
Пивоваров Константин 4 1
Созонова Гольсиня 1 1
Михайлусь Ирина 1 1
Пухмахтерова Татьяна 1 1
Пастухова Светлана 1 1
Ляпина Юлия 1 1
Хрустовская Ольга 1 1
Радин Игорь 1 1
Малоун Николас 3 1
Комиссаров Андрей 3 1
Гиниатуллин Юнир 3 1
Хасьянова Гульнара 156 1
Абакумов Евгений 227 1
Горяйнов Андрей 55 1
Афанасьев Дмитрий 22 1
Мартынов Владислав 115 1
Соколов Александр 51 1
Сергиенко Дмитрий 35 1
Харитонов Александр 69 1
Лапшин Алексей 24 1
Петров Сергей 61 1
Вольпе Борис 92 1
Лебедев Александр 50 1
Суслов Андрей 12 1
Подлесный Константин 7 1
Селиванов Максим 28 1
Виленский Максим 3 1
Козлов Михаил 182 1
Черных Владимир 2 1
Ходырев Владимир 7 1
Шахлевич Антон 4 1
Иванов Юрий 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Европа 24964 10
Украина 7928 10
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Чехия - Чешская Республика 1349 4
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 132
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 103
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 52
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 28
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 28
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 27
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 24
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 8
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 8
ЕПС - Единый план счетов 194 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 142 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 148 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Финансовая газета 24 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Forbes Global 2000 50 1
Gartner - Dataquest 353 1
МАБиУ - Международная академия бизнеса и управления - МУБИУ - Международный университета бизнеса и управления 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще