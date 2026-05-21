Индексная книга (каталог) CNews*
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Бухгалтерия Учёт основных средств учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта Accounting of fixed assets
СОБЫТИЯ
Публикаций - 191, упоминаний - 191
Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кукшев Вячеслав 13 2
|Карачаровский Владимир 3 1
|Бауман Геннадий 3 1
|Лесбекова Нурзия 1 1
|Шлыкова Наталья 1 1
|Синицын Николай 2 1
|Мазина Галина 1 1
|Малыхина Инна 1 1
|Пивоваров Константин 4 1
|Созонова Гольсиня 1 1
|Михайлусь Ирина 1 1
|Пухмахтерова Татьяна 1 1
|Пастухова Светлана 1 1
|Ляпина Юлия 1 1
|Хрустовская Ольга 1 1
|Радин Игорь 1 1
|Малоун Николас 3 1
|Комиссаров Андрей 3 1
|Гиниатуллин Юнир 3 1
|Хасьянова Гульнара 156 1
|Абакумов Евгений 227 1
|Горяйнов Андрей 55 1
|Афанасьев Дмитрий 22 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Соколов Александр 51 1
|Сергиенко Дмитрий 35 1
|Харитонов Александр 69 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Петров Сергей 61 1
|Вольпе Борис 92 1
|Лебедев Александр 50 1
|Суслов Андрей 12 1
|Подлесный Константин 7 1
|Селиванов Максим 28 1
|Виленский Максим 3 1
|Козлов Михаил 182 1
|Черных Владимир 2 1
|Ходырев Владимир 7 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Иванов Юрий 33 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Финансовая газета 24 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
|РБК ТВ - телеканал 83 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.