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Бухгалтерия Учёт основных средств учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта Accounting of fixed assets



10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале 1
17.01.2022 «Т плюс» роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP iRPA 1
13.12.2021 Севергазбанк внедрил систему учета и отчетности на базе платформы «1С:Предприятие 8» 1
18.10.2021 «Т плюс» разработала и внедрила собственных системных роботов на базе технологий SAP 1
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 1
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 1
15.03.2021 «Росатом» переводит первичные бухгалтерские документы в цифровой вид 1
24.01.2020 «1С-Рарус» завершила проектирование «1С:ERP» для «Южного Кузбасса» 1
09.09.2019 «Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами 1
17.07.2018 В ЧГУ внедрена RFID-система «Микрона» 1
06.10.2016 «Белореченское» интегрировало в свою ИС модуль электронного документооборота 1
13.05.2016 «1С-Рарус» создал учетную систему для «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве» 1
28.03.2016 Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP 1
04.08.2015 «Хомнет консалтинг» перевел «Хомнет:МСФО» на редакцию 3.0 для РБК 1
29.04.2015 ТЭК ждет доработки российских "ИТ-полуфабрикатов" 1
21.01.2015 «АйТи Капитал» совместно с «1С» выпустила новое отраслевое решение для банков 1
10.12.2014 «Астерос» помог «МРСК Урала» перейти на долгосрочный метод тарифного регулирования на базе SAP ERP 1
12.11.2014 «1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета для «Региональных электрических сетей» 1
13.11.2013 «ТЕСС-Инжиниринг» автоматизировал учет на базе продуктов 1С 1
16.10.2013 «Азимут» оптимизировал систему учета с помощью «1С:Первого БИТа» 1
08.10.2013 «1С:Первый БИТ» оптимизировал учетную деятельность в «Аделькрайс» 1
02.09.2013 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет для «Столичного строителя» 1
14.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал «Экохлеб» 1
26.07.2013 Завод «Пакмаш» автоматизировал работу бухгалтерии с помощью «1С-Раруса» 1
17.07.2013 «Т-Книга» расширяет масштабы применения «1С:Бухгалтерии 8 Проф» с помощью «1С:Первого БИТа» 1
11.07.2013 Мобильные технологии против врачебных ошибок 1
03.07.2013 «ПОЛИСАН»: от частных доработок к отраслевому решению 1
20.06.2013 Сеть магазинов KARI управляет магазинами с помощью Microsoft Dynamics AX for Retail 1
11.06.2013 «Медногорский медно-серный комбинат» внедрил SAP ERP 1
24.05.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал «Московский энергетический институт» на базе решения 1С 1
21.05.2013 «Альфа-Диагностика» оптимизировала систему бухгалтерского и налогового учета с помощью «1С-Раруса» 1
26.04.2013 «ВипПапирус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» с помощью «1С-Раруса» 1
21.02.2013 Завод двигателей КАМАЗа внедрил корпоративную систему на базе «1С:Предприятия 8» 1
05.02.2013 «1С:Первый БИТ» оптимизировал бизнес-процессы киевского офиса «Элит-Украины» 1
28.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет для «Нефтегазового оборудования» 1
14.12.2012 «1С:Первый БИТ» автоматизировал учет аренды для «Мебельграда» 1
12.12.2012 Сеть магазинов «Алми» запустила в эксплуатацию корпоративную ИС на базе SAP 1
07.12.2012 Вышло обновление программы «АйТи Капитал: Внутрихозяйственный учет в банке» на базе «1С:Предприятия 8.2» 1
02.11.2012 «Яндекс» изменил «1С» с Oracle 1
04.10.2012 Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден 1

Публикаций - 182, упоминаний - 182

Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 1279 3
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 56 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7767 47
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5637 1
Касимов Ровшан 3 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 998 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 93 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1201 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1212568, в очереди разбора - 891719.
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