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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нелькин Михаил

СОБЫТИЯ


16.07.2026 «Философия.ИТ» завершила проект импортозамещения ERP для «Просвещения» на базе «1С» 1
07.06.2016 AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet 1
11.09.2015 Определены 20 крупнейших ERP-проектов России за последние 3 года 1
02.09.2015 Объем рынка ERP-систем в России в 2014 г. вырос на 4% 1
01.04.2015 AT Consulting вступила в партнерскую сеть «1С: Центры ERP» 1
12.05.2014 AT Consulting завершила тиражирование основной функциональности единой ERP-системы в «Ростелекоме» 1
08.10.2012 AT Consulting внедряет ERP-систему в «Ростелекоме»: завершен очередной этап 1
04.10.2012 Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Нелькин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 7
9545 5
Ростелеком 10904 3
SAP SE 5589 2
Oracle Corporation 7066 2
Галактика - Корпорация 1542 2
АйДи - Технологии управления - id2 69 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 1
1С-Авиант 3 1
Системы документооборота 519 1
Yandex - Яндекс 9150 1
Microsoft Corporation 25733 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
Крок - Croc 1959 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 968 1
1С-Рарус 974 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 1
Гэндальф - Gendalf 95 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Maykor - GMCS 45 1
Компас 20 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Почта России ПАО 2359 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7780 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64660 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12159 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25427 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 450 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13833 3
HRM - Расчет отпуска 852 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35970 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13889 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8204 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2016 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18269 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 248 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12131 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2026 1
Управляемость - Manageability 2246 1
Управление финансами - Financial management 644 1
Маршрутизация - Routing 604 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 206 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13043 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5607 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1581 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29613 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12779 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3567 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13664 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4309 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3558 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 231 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 1
TAdviser - Центр выбора технологий 465 2
Российский рынок ERP 24 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2656 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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