Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прозоровский Василий
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Публикаций - 40, упоминаний - 40
Прозоровский Василий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 153 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
|Штернлиб Теймур 22 2
|Рудычева Наталья 81 1
|Демидов Руслан 10 1
|Шмыков Иван 3 1
|Низовский Григорий 17 1
|Львова Галина 4 1
|Ланин Александр 6 1
|Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 2 1
|Сытин Дмитрий 50 1
|Казаринов Дмитрий 6 1
|Миляева Татьяна 2 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Павлов Дмитрий 5 1
|Занин Виталий 18 1
|Сафронов Юрий 61 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Конышков Алексей 4 1
|Широких Алексей 70 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Басов Александр 2 1
|Галкин Андрей 19 1
|Островский Владимир 22 1
|Селютин Александр 59 1
|Новиков Евгений 39 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Греф Герман 205 1
|Иванов Олег 124 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Кирюшин Сергей 52 1
|Глазков Александр 57 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Пегасов Сергей 52 1
|Шилов Сергей 61 1
|Сачков Илья 105 1
|Касперская Наталья 199 1
|Новиков Дмитрий 27 1
|Василенко Александр 64 1
|Трухан Александр 8 1
|Казарцев Алексей 27 1
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|Gartner 2197 2
|Juniper Research 278 1
|Fortune Global 500 162 1
|Tolly Group 6 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
|ПГУ - Пензенский государственный университет 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769807, в очереди разбора - 673491.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769807, в очереди разбора - 673491.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru