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Прозоровский Василий


24.05.2013 SmartVideo: ВКС по концепции смартфона 1
20.05.2013 ВКС для "Газпромнефть-ОНПЗ": как оптимизировать корпоративные коммуникации за три месяца 1
16.05.2013 Microsoft CRM Finance Club: секреты успеха банков 1
16.05.2013 R-Style: Ценность мобильных решений — в интеграции с экосистемой компании 1
10.04.2013 MAYKOR выходит на рынок облачных сервисов 1
10.04.2013 Система 112: помощь придет быстро 1
27.03.2013 ОКБ Сухого: "двойная" ИТ-миграция со скоростью звука 1
13.03.2013 От банков до бутиков: "АйТи Альянс" делает бизнес мобильным 1
27.02.2013 Group IB строит цифровой Интерпол в Сколково 1
27.02.2013 "Ростелеком" перешел на единую СЭД 1
20.02.2013 OFT Group: успешный путь от продавца техники к интеграции 1
22.01.2013 Крупнейший ИТ-проект десятилетия в "Альфа-Банке" 1
12.12.2012 Сергей Шилов: Масштабность ИТ-проектов профессионалов не пугает 1
05.12.2012 РАМЭК и САФУ создают в вузе единую инфосреду 1
28.11.2012 Руслан Демидов: Делаем ставку на качество! 1
27.11.2012 Новый терминал аэропорта Владивосток прошел экзамен на "отлично" 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
19.11.2012 Сбербанк объявил войну очередям в отделениях 1
13.11.2012 КУБ: новый класс систем комплексного управления доступом 1
07.11.2012 Екатерина Воропаева: От отраслевых решений мы идем к решениям для отраслей 1
01.11.2012 МИАЦ Орловской области: единый ЦОД для 64 медучреждений региона 1
31.10.2012 Рост бизнеса – инновационное управление услугами 1
10.10.2012 Александр Василенко: Мы присутствуем при закате эры персональных компьютеров 1
04.10.2012 Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден 1
04.10.2012 "Актив": Мы доверились DEPO и получили эффективное решение для защиты ИТ-инфраструктуры 1
21.09.2012 Облачная АТС для "Лукойла" 1
17.09.2012 СИБУР: первое внедрение CRM-платформы в нефтехимической отрасли РФ 1
17.09.2012 Наталья Касперская: DLP – больше, чем защита от утечек 1
06.09.2012 Дмитрий Журавлев: "Агентство ИТ" — новый бренд для команды ИТ-экспертов 1
03.09.2012 Григорий Низовский: Acer идет в премиум-сегмент 1
29.08.2012 "Ростелеком": бюджет для объединенной компании 1
16.08.2012 Владимир Островский: Лаборатория в частном "облаке" становится реальностью 1
24.07.2012 Максим Лесниченко: Меньше тратить не надо, надо тратить эффективнее 1
27.06.2012 Касперский поможет защитить виртуальные машины 1
14.06.2012 МГТС меняет медь на стекло 1
05.06.2012 Решение Infoblox наводит порядок в адресном пространстве 1
28.05.2012 Партнерство в аутсорсинге важнее контрактов. Опыт "Атос" и "Мосэнерго" 1
23.05.2012 "ТрансТелеком" дополняет реальность 1
12.05.2012 Александр Мартынов: "Мне интересны нетривиальные задачи" 1
10.05.2012 Откровение года: "Ситроникс ИТ" сообщила координаты своего полигона 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Прозоровский Василий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 6
Oracle Corporation 3363 6
SAP SE 3220 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
IBM 3557 5
Microsoft Corporation 11168 5
HP Inc. 2937 4
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
VMware 1830 3
NVision Group - Энвижн Груп 546 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Cisco Systems 2056 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 170 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Dell EMC 2419 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 16 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
НСТ - Новые сервисные технологии 35 1
Парус 204 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Oracle Siebel 131 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Астерос - Asteros 531 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Рамэк-ВС 72 1
Riverbed Technology 103 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Онланта 75 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Kribrum - Крибрум 16 1
Samsung Electronics 5730 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
X5 Group 600 3
Почта России ПАО 1579 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
X5 Group - Пятерочка 560 2
Альфа-Банк 1127 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Интер РАО ПАО 159 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Бинбанк 184 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Мосэнерго ПАО 50 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод 4 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 21 1
РЖД Логистика 12 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 20 1
ПриватБанк 177 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Связной ГК 884 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Лукойл-Информ 73 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Банк Зенит 132 1
РусГидро ПАО 129 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
Федеральное казначейство России 766 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 4 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 83 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ИТ-аутсорсинг 672 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 1
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 21 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Моноблок 19 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 28 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
BMS - Building Management System 31 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 5
Oracle Hyperion Planning 93 4
Google Android 10751 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
OpenText Documentum 191 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 3
Oracle Hyperion 76 3
IBM Cognos BI 143 3
Apple iOS 5742 2
IBM SPSS Statistics 37 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 2
Microsoft Skype 1477 2
Microsoft Dynamics CRM 390 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Office 1950 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Linux OS 4276 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Dynamics 198 1
Oracle Siebel CRM 167 1
Microsoft Dynamics NAV 177 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft Lync 272 1
BSS e-Government Gate 26 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
IBM FileNet 55 1
IBM Maximo 31 1
IBM WebSphere 80 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Росгидромет ICON 14 1
OpenText EMC Documentum 6 1
Trend Micro Deep Security 33 1
Актив - Рутокен Guardant 15 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Штернлиб Теймур 22 2
Рудычева Наталья 81 1
Демидов Руслан 10 1
Шмыков Иван 3 1
Низовский Григорий 17 1
Львова Галина 4 1
Ланин Александр 6 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 2 1
Сытин Дмитрий 50 1
Казаринов Дмитрий 6 1
Миляева Татьяна 2 1
Чучелов Андрей 44 1
Павлов Дмитрий 5 1
Занин Виталий 18 1
Сафронов Юрий 61 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Адмиральский Сергей 38 1
Конышков Алексей 4 1
Широких Алексей 70 1
Пьявкин Александр 12 1
Басов Александр 2 1
Галкин Андрей 19 1
Островский Владимир 22 1
Селютин Александр 59 1
Новиков Евгений 39 1
Щеголев Игорь 676 1
Греф Герман 205 1
Иванов Олег 124 1
Лысенко Эдуард 209 1
Кирюшин Сергей 52 1
Глазков Александр 57 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Пегасов Сергей 52 1
Шилов Сергей 61 1
Сачков Илья 105 1
Касперская Наталья 199 1
Новиков Дмитрий 27 1
Василенко Александр 64 1
Трухан Александр 8 1
Казарцев Алексей 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 6
Россия - Владивосток 866 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Европа 3788 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Россия - Воронеж 693 3
Украина - Киев 476 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Восточная Европа 1691 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Ближний Восток 1479 2
Россия - Магадан 134 2
Украина 3398 2
Россия - Сахалинская область 435 2
Россия - Сибирь 881 2
Казахстан - Алматы 265 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - Кемерово 313 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Ярославль 407 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Сыктывкар 132 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Ярославская область 333 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Образование в России 343 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Аутсорсинг 84 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
BTL-акция - below-the-line 4 1
IDC - International Data Corporation 2729 2
Gartner 2197 2
Juniper Research 278 1
Fortune Global 500 162 1
Tolly Group 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 31 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769807, в очереди разбора - 673491.
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